Почему антенны мобильных операторов пугают горожан

«Помогите, у нас во дворе хотят поставить мобильную вышку!» - такие обращения в адрес редакции «КП-Самара» не редкость. Каких только страшилок не рассказывают друг другу горожане на этот счет. Стоит ли бояться базовой станции во дворе дома или на крыше, журналисты «Комсомолки» разбирались вместе с экспертами.

У страха глаза велики

- Бывает так, что люди начинают жаловаться на ухудшение самочувствия еще до того, как сотовая станция будет включена. При этом они спокойно пользуются сотовыми телефонами, микроволновками, навигаторами и другими излучающими электромагнитные волны приборами и не сомневаются в их безопасности. Операторская вышка служит в данном случае раздражителем, а когда ее нет и сеть не ловит, люди жалуются на плохой сигнал, - рассказывает Сергей Проценко, специалист Центра измерения и экспертиз.

Две телефонные вышки рядомФото: Альберт ДЗЕНЬ

Из курса физики известно, что электромагнитные волны окружают человека повсюду. Например, естественные источники радиоволн - вспышки молний, солнце и даже искры статического электричества при трении искусственной ткани. Искусственные - излучают почти все электрические приборы: мобильные телефоны, телестанции, СВЧ-печи, конвекционные плиты. При этом доля излучения от базовых станций сотовой связи составляет менее 1% от общего электромагнитного поля.

Много вышек - к лучшему. Почему?

Пока обыватели опасаются вышек связи, эксперты, напротив, выступают за их установку.

- Это же школьная программа, - говорит Сергей Проценко. - Чем больше мобильных базовых станций будет в городе, тем это безопасней для его жителей. Телефоны и сами станции будут работать с меньшей мощностью, следовательно, и излучение будет ниже.

Инженеры рассказывают, что на вышке телефонной связи установлено два вида антенн: панельные - они прямоугольные и связывают базовую станцию с мобильным телефоном абонента, и маленькие антенны релейной связи - они связывают базовую станцию с коммутатором или другими станциями. Поэтому кажется, что вышки будто обвешаны оборудованием. На практике же каждая антенна отвечает за свой сектор, а все вместе они образуют «соту».

- Поэтому связь еще называется «сотовой». Каждая антенна имеет свою траекторию направленности. Чем больше таких сот вокруг, тем меньше мощности необходимо телефону, чтобы связаться с базовой станцией и передать сигнал, а значит меньше его излучение, - рассказывает эксперт.

Почему базовую станцию можно устанавливать на жилых домах?

Излучение от базовой станции в несколько раз меньше, чем от обычных бытовых приборов, которые есть в каждом доме, например, оно в 20 раз меньше, чем от привычной микроволновой печи во время ее работы. Неслучайно многие вышки сотовой связи становятся местом гнездования птиц.

Чтобы измерить, какое излучение идет от базовой станции, мы отправились к одной из них. Выбрали специально такое место, где несколько вышек стоят рядом. Для нашего эксперимента Сергей привез специальный прибор «П3-41», который измеряет электромагнитное излучение от всех источников.

- Прибор показывает 0,259 мкВт/см². Закрепленная российским законодательством норма - 10 мкВт/см². Получается, почти естественный диапазон (как излучение солнца, магнитного поля земли – прим. автора), - успокаивает эксперт. Кстати, антенны направлены горизонтально, их сигнал практически не попадает под саму базовую станцию. Поэтому их безопасно устанавливать на крышах жилых домов.

Для измерения используется специальный прибор «П3-41»Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В России высокие требования к безопасности сотового оборудования

В России одни из наиболее жестких в мире требований к объектам связи. По этой причине антенны операторов усиленно контролируют надзорные органы, и установить их в нашей стране непросто.

- Международные стандарты уровня электромагнитного излучения достигают 100 мкВт/см². Такие предельные параметры разрешены в Скандинавии. У нас допустимая плотность потока энергии составляет всего 10 мкВт/см², то есть в 10 раз меньше, - сообщил Евгений Корнеев, заместитель технического директора Органа инспекции Центра измерения и экспертиз. - Кроме того, у нас в стране контролируется каждый шаг процесса введения базовых станций в эксплуатацию.

Измеряем излучение от телефона во время звонкаФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Проект размещения базовой станции проходит многоуровневую экспертизу, в том числе в нашей организации. Затем в Роспотребнадзоре получает санитарно-эпидемиологическое заключение, - перечисляет Евгений Корнеев. - Только после этого операторы могут ее построить. После строительства проводятся замеры уровня электромагнитного излучения, чтобы исключить вредное воздействие станции на людей и животных. По результатам измерений проводится экспертиза Роспотребнадзора и выдается согласовательное письмо на ввод базовой станции в эксплуатацию. Поэтому, если сотовое оборудование установлено, значит, оно прошло сразу целый ряд проверок, соответствует всем нормативным требованиям и безопасно для жителей и прохожих.

КОМПЕТЕНТНО

Почему люди боятся излучений?

Несмотря на все разъяснения, проверки безопасности базовых станций и разрешительные документы, некоторые все равно опасаются телефонных вышек. Почему? Объяснить это взялся клинический психолог высшей категории, член Самарской группы развития аналитической психологии Олег Самохин.

- Самый большой страх, который испытывают люди, - страх неизвестности. К примеру, не зная физических аспектов работы мобильных сетей, людям сложно понять, чего ожидать от невидимых радиоволн. Страх неизвестности приводит к тревожности и переживаниям. Люди перекладывают свои страхи на то, что можно увидеть и потрогать, например, на вышку сотовой связи. Она перед глазами, доступна, символизирует радиоволны. Поддерживаются эти страхи и тем, что пишут «желтые» СМИ и неизвестные авторы листовок.

Олег Самохин отметил, что почти каждый год по всему миру прокатывается массовая волна паники. Люди то инопланетян ждут, то конец света, то метеорит:

- Не так давно прочитал, что в Англии злоумышленники начали разрушать сотовые вышки, оставляя своими действиями без связи госпитали и другие социально-значимые учреждения. Сейчас эта волна паники доходит и до нас благодаря распространению непроверенных, шокирующих данных через мессенджеры и соцсети. Зачастую у тех, кто таким образом сеет панику, есть неразрешенные психологические проблемы, поэтому эти люди навязывают свои фобии окружающим.

Получается, чтобы не бояться неизвестности, нужно узнавать больше о природе вещей, но не из случайной рассылки в мессенджерах или фейкового поста в паблике социальной сети, от соседки или с сомнительных сайтов, а из компетентных, достоверных источников.

Излучение от телефонаФото: Альберт ДЗЕНЬ

ВОПРОС РЕБРОМ

5G пока не ловит?

В последнее время у горожан появился еще один страх - 5G! Как и все новое, сети следующего поколения вызывают опасения. Пока в Самарской области таких базовых станций нет. К тому же в данный момент частоты 5G в России заняты военными ведомствами, а новые государство операторам еще не выделило.

- В настоящий момент к нам не поступала официальная информация по базовым станциям, работающим с технологией 5G. Операторы сотовой связи за проведением измерений, санитарно-эпидемиологических экспертиз на размещение и ввод в эксплуатацию станций сотовой связи пятого поколения не обращались, - сообщили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

А специалисты Центра измерения и экспертиз подтвердили, что опасности нет, 5G - это следующий логический шаг в развитии технологий, ничуть не страшнее уже привычных и работающих сетей 3G и 4G.