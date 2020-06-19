«В первый день пациенты лежат вместе»: главврач рассказал, как лечат в коронавирусном госпитале

… о перестройке на коронавирусные рельсы

Готовиться к эпидемии начали еще в конце февраля - начале марта. Под коронавирусные госпитали отдали самые технологически оснащенные больницы, а нам определили лечить самых тяжелых больных. По формулам минздрава рассчитали, сколько понадобится инфекционных коек, сколько – реанимационных, сколько – кислородных. Жизнь показала, что эти расчеты были верны, и мы за три месяца пандемии не вышли за рамки обозначенных изначально 650-1000 больных единовременно. Например, сейчас у нас лежит около 700 пациентов, среди них около половины – с подтвержденным коронавирусом, остальные – с его клиническими признаками.

До начала эпидемии мы успели дооснастить около 500 коек кислородом, установить инфекционные шлюзы, открыть еще один терминал приемного отделения, чтобы отдельно принимать тяжелых пациентов и больных средней тяжести – это решение потом нам очень помогло. Закупили аппараты ИВЛ для инвазивной и неинвазивной вентиляции, мониторы слежения, увлажнители кислорода, газовые анализаторы, чтобы определять содержание О2 в крови, новые функциональные кровати, средства защиты для медиков и т.д.

Армен Бенян гордится своими коллегами

Все сотрудники прошли обучение – использовали опыт коллег из Китая и Европы, столкнувшихся с COVID-19 раньше нас. Сейчас мы уже, конечно, знаем о коронавирусе намного больше – за эти три месяца добыли знания в «бою». А еще очень важно было психологически подготовить врачей к работе в новых условиях – терапевтическая и хирургическая службы СОКБ были полностью переформатированы, усилили реанимацию. К чести моих сотрудников, все до единого выразили готовность работать с коронавирусом, и этот командный дух помогает нам держаться даже в самые непростые дни.

… о поступлении и сортировке пациентов

На базе СОКБ создан региональный координационный центр, который распределяет всех новых больных, а также помогает медикам других учреджений диагностикой и консультациями. Сюда круглосуточно поступает информация обо всех пациентах с подозрением на COVID-19, снимки КТ легких. Рентгенолог и врач-клиницист смотрят снимки и другие показатели пациента, и на этом основании определяют его в ту или иную больницу или оставляют лечиться дома.

Готовиться к пандемии врачи СОКБ им.Середавина начали заранееФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Внутри больницы у нас создан обсервационный этаж, куда поступают все новые пациенты, независимо от того, подтвержден ли у них коронавирус тестом. Все они, конечно, получают средства защиты и сразу начинают получать лечение в полном объеме. На этом этаже больные проводят 1-2 дня. У них берут мазок на COVID-19, по результатам которого уже распределяют по блокам – либо туда, где лежат с подтвержденным диагнозом, либо к «неподтвержденным». Но все пациенты получают одинаковое лечение, а оба блока считаются «грязной зоной», врачи здесь работают в защитных костюмах.

… о врачах и медсестрах

В коронавирусном госпитале работает около 1600 медиков – врачей, медсестер, санитарок. Когда началась пандемия, все сотрудники терапии и хирургии выразили готовность переквалифицироваться и отправиться работать в экстремальных условиях, никто не остался в стороне. Самыми востребованными специальностями оказались пульмонологи и инфекционисты. Очень большая нагрузка легла на рентгенологов – за час на каждом из наших двух компьютерных томографов проходит 8-10 исследований, эти данные тут же, в режиме онлайн расшифровываются, я сам, как торакальный хирург тоже занимаюсь такой расшифровкой.

Хирургическая служба больницы, одна из самых сильных в регионе, оказалась очень востребована в борьбе с коронавирусом. Во-первых, к нам поступает немало пациентов с сочетанной патологией, например, коронавирус + аппендицит, гангрена конечностей или черепно-мозговая травма. Да и любое терапевтическое заболевание может осложниться и потребовать помощи хирурга. Кроме того, торакальные хирурги специализируются на легочной патологии, и оказывают неоценимую помощь при диагностике, помогают принимать правильные тактические решения. Также хирурги по несколько раз в день проводят операции трахеостомии для продолжения проведения продленной ИВЛ.