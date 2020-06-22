Подготовка к ЕГЭ, разговоры с умной камерой и кинопремьеры на любимом диване

Наступило странное время, когда реальность вдруг стала виртуальностью. Нам пришлось приспосабливаться к новым обстоятельствам, изменив привычный круг общения и развлечений. Мы начали работать из дома, научились праздновать дни рождения онлайн и устраивать вечеринки с друзьями по скайпу. Мультимедийные платформы заменили музеи, кинотеатры и библиотеки.

А еще мы узнали цену быстрому и стабильному интернету: без него на самоизоляции жизнь как на необитаемом острове. Из-за пандемии фестивали и концерты отодвинулись на неопределенный срок, а конференции и другие важные события перешли в онлайн. Блог-тур по тестированию услуг «Ростелеком» тоже провел дистанционно. Блогеры протестировали платформу Wink, видеонаблюдение, «Ростелеком. Лицей» и «Ростелеком. Книги».

«Наша семья – обладатель «умки»

Елена Мельникова – телеведущая, музыкант, таролог, молодая мама поделилась со своими подписчиками опытом использования интеллектуального видеонаблюдения. Елена рассказала, что для нее главной особенностью видеокамеры стала возможность отправлять уведомления о движении: удобно наблюдать за спящим ребенком из соседней комнаты. Она также отметила высокое качество изображения и функцию перемотки.

Тысячи фильмов, телепрограмм и сериалов на пяти разных устройствах

Дмитрий Ткаченко, шоумен, оценил интерактивное ТВ Wink. Для него важной особенностью услуги стала возможность смотреть видеоконтент на разных экранах: на компьютере, ноутбуке, смартфоне, телевизоре. Если нет возможности остаться дома, захватывающий фильм можно смотреть по пути на работу.

Особенно Ткаченко впечатлили киноленты в точном переводе «Гоблина».

«А если сделать кинотеатр дома?»

Однофамилец Дмитрия - организатор и ведущий мероприятий Даниил Ткаченко известен в сети рецензиями на новинки кинопроката. Даже сейчас, когда развлекательные центры и кинотеатры закрыты, Даниил продолжает заниматься любимым делом. Он устроил мини-кинотеатр у себя дома.

- Освободил полностью одну комнату, поставил туда проектор с экраном, положил подушки, подключил Wink от «Ростелекома», и жизнь заиграла новыми красками. Сервис позволяет смотреть передачи, фильмы и сериалы по доступной цене. Платишь только за то, что действительно интересно и нужно. А самое главное: мои любимые новинки и премьеры здесь появляются так же часто, как и до пандемии, - рассказал Даниил подписчикам.

Для тех, кто любит читать, – подписка на 150 000 книг

Виктория Краснопеева – фитнес-тренер – тестировала интерактивное ТВ Wink и сервис «Ростелеком. Книги».

Особенно впечатлили Викторию новинки, которые можно смотреть на любимом диване с чашечкой кофе, и пятничные онлайн-концерты известных музыкантов.

Своим подписчикам она посоветовала обратить внимание на подписку «Ростелеком. Книги». Выбор огромный – 150 000 экземпляров от «ЛитРес» разных жанров и тематики. Читать можно онлайн или загружать в приложение.

- Можно начать читать на одном устройстве, а продолжить на – на другом. Очень удобно вместе с книгой переместиться от компьютера в кровать, - отметила Виктория.

«Я хочу следить за своим котом!»

Евгения Гуляева, предприниматель, тестировала видеонаблюдение при помощи коробочного решения «Ростелекома». Его можно установить на сетях любого провайдера при наличии точки доступа Wi-Fi. Блогер написала, что пока «Ростелеком» не предоставляет услуги жителям Кошелева, а она очень хочет «Умную камеру», возможность смотреть любимые программы и сериалы и доступ в сеть с привлекательными тарифными планами.

- Мне понравилось следить за своим котом, когда никого нет дома. Теперь я знаю, кто и в какое время суток портит мое любимое кресло. А главное, я могу в этот момент прикрикнуть на питомца: видеокамера «Ростелекома» транслирует голос. Видеонаблюдение за квартирой установили и мои друзья, и свекр. Домашняя жизнь животных теперь у нас как на ладони, - рассказала подписчикам девушка.

Виктория также отметила, что видеонаблюдение может быть полезно тем, кто опасается воришек, кто доверил делать ремонт рабочим. А еще можно наблюдать за няней или присматривать за пожилыми родителями.

- Уважаемая Евгения, для того, чтобы подключить наш интернет и другие цифровые сервисы, достаточно обратиться в «Ростелеком». Но до этого вам нужно провести собрание жильцов и принять общее решение о том, что вы хотите пользоваться услугами компании. Если такое решение будет, мы подключим ваш дом к своим сетям, - прокомментировал заместитель директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом Сергей Серов.

«Ростелеком. Лицей» в помощь школьникам

Анжелика Потеряхина, руководитель пресс-центра «Комсомольской правды — Самара» тестировала онлайн-платформу Wink, видеонаблюдение и сервис «Ростелеком. Лицей». Анжелика заметила, что для нее самым нужным оказался сервис «Мультискрин», который позволяет смотреть фильмы и передачи на разных устройствах. Теперь споры по поводу того, кто будет управлять пультом телевизора, прекратились. А каждый член семьи смотрит свою любимую программу.

Популярным у Потеряхиных стал и сервис «Управление просмотром». Он позволяет смотреть передачи, которые были в эфире в последние трое суток, перематывать изображение, ставить его на паузу или начинать просмотр фильма сначала.

«При помощи камеры видеонаблюдения всегда можно посмотреть, чем занят сын, - пишет Анжелика. – А сервис «Ростелеком. Лицей» поможет школьникам даже летом повторить тему и пройти тестирование».

Шикарные подборки для детей!

Екатерина Арнольдова - телеведущая, журналист, ведущая мероприятии и руководитель программы «Мужчины и женщины» оценила онлайн-платформу Wink.

Для своих подписчиков Екатерина составила инструкцию по подключению сервиса к нескольким устройствам и подробно описала функционал версии для компьютера.

-Очень интересный, современный интерфейс у Winka, - отметила Екатерина. Все продумано до мелочей. Он словно предугадывает каждый твой шаг. Запоминает предпочтения и предлагает фильмы и программы, которые могут заинтересовать.

Телеведущая посоветовала подключать подписки для детей. Она уверена, что каждый родитель найдет для своего малыша интересные и полезные программы. А для защиты младших членов семьи от нежелательного контента есть функция «Родительский контроль». С ее помощью можно ограничить просмотр фильмов, мультиков и передач, которые по мнению родителей не подходят для ребенка.

Всё для пользователей

На платформе Wink «Ростелекома» телезрители найдут большую коллекцию отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей. А каждую пятницу WinkLive транслирует бесплатные онлайн-концерты популярных музыкантов.

В ТВ-приставке нового поколения Wink+ появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU. В итоге привычная ТВ-приставка стала альтернативой игровому компьютеру.

Для любителей спорта Wink и крупнейшая международная сеть фитнес-клубов UFC GYM запустили серию бесплатных онлайн-тренировок.

Пока ограничительные меры, принятые из-за пандемии, окончательно не сняты, нам придется продолжать осваивать виртуальную реальность. Когда-нибудь мы будем снова танцевать в переполненных концертных залах, спешить в гости к родным и друзьям. А пока остаемся на связи друг с другом благодаря продуктам «Ростелекома»: звоним, пишем любимым письма, отсылаем видео, а еще общаемся, работаем и получаем дополнительное образование. И все это онлайн и практически без ограничений.