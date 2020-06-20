«Когда обнаружили могилу – разревелась»: самарчанка ищет родню деда-ветерана с редким именем

«Сказали только – пропал без вести»

У самарчанки Татьяны Ухановой – необычная и, увы, почти несбыточная мечта. Женщина очень хочет найти родственников своего деда-фронтовика, пропавшего без вести в страшные годы Великой Отечественной войны.

- Я ищу родственников Валерьяна Платоновича Уханова, - написала она в соцсетях. - Это родной брат моего деда, родился в 1909 году, жил в Куйбышеве на ул.Обороны 127-11. С первых дней войны ушел воевать, в звании лейтенанта командовал огневым взводом 152-го артиллерийского полка, 43-й стрелковой дивизии. Погиб 24 февраля 1945 года в Латвии, там же захоронен. У меня остались его письма с фронта, и я хотела бы их передать кому-то из его родственников!

Татьяна признается – история семьи волновала ее в самого детства. Как она рассказала журналисту «КП-Самара», особенно сильно ей всегда хотелось найти своего родного деда – мужчину с редким даже в дореволюционной России именем Кронид (Уханов Кронид Платонович). И как только стали создаваться поисковые сайты, не уставала регулярно проверять обновляющуюся там информацию.

Братья Кронид и Валерьян Ухановы (слева направо) не вернулись с фронта

- По рассказам моего отца, он пропал без вести в годы войны. Несмотря на редкое имя, все эти годы поиски оставались безрезультатными. Возможно, это потому, что до войны он был репрессированным, и он по некоторым предположениям воевал в штрафной роте. В семье у нас об этом старались не говорить. Отец упоминал только о телеграмме с извещением: пропал без вести, - рассказала Татьяна Уханова.

Перепутали отчество

Однажды, еще в 2018 году, женщина вбила в поисковик "Мемориал" данные брата своего деда - Валериана Платоновича. О нем ей было известно только то, что он погиб в конце войны.

Письма Валерьяна Уханова с фронта Татьяна хочет передать его потомкам

- У меня сохранились его письма с фронта. Но я о нем очень мало знала, так как к моменту начала поисков дела из родственников их семьи никого не осталось, - говорит Татьяна. – Каково же было мое удивление, когда в поисковике "Мемориала" я нашла его данные» Это было так неожиданно и волнительно! Особенно, когда увидела адрес - г. Куйбышев, ул.Обороны,127-11. Это дом Ухановых, где родился и мой отец в 1928 году, и все его родственники. В последний раз я там была в 2006 году, когда там жила моя тетя, двоюродная сестра отца. Она-то и отдала мне письма Валериана.

Благодаря поисковикам Татьяна Уханова выяснила, что брат деда погиб в бою 24 февраля 1945 года, сначала был похоронен на кладбище Зверде (Латвия) и потом перезахоронен на кладбище Курсиши.

Чтобы разыскать место, где похоронен брат ее деда, Татьяне Ухановой пришлось немало потрудщиться

- Я безумно благодарна всем тем людям, которые откликнулись на мои поиски и помогли выяснить, где похоронен Валерьян – даже не думала, что неравнодушных окажется так много, и среди поисковиков движения «Наша Победа», и в администрации Лиепаи и Даугавы в Латвии. Например, выяснилось, что при перезахоронении неправильно указали инициалы его отчества, но генеральное консульство РФ в Лиепае обещали исправить это при реконструкции. А недавно мои друзья были в Латвии и специально заехали на это кладбище, чтобы сфотографировать и прислать мне фото братской могилы, в которой похоронен брат деда. Когда увидела эти фото – разревелась как ребенок…

«Читаю письма – и мурашки по коже»

Татьяна очень дорожит историей семьи и кропотливо собирает ее по крупицам. Хотя улицу Обороны, на который стоял их семейный домик, давно переименовали (сейчас это улица А.Толстого), старый дом снесли и на этом месте выросли новые многоэтажки, а почти все родственники Татьяны по отцовской линии тоже ушли в мир иной - женщина не оставляет надежды найти потомков того самого Валерьяна.

Татьяна Уханова хочет найти родственников брата своего деда Валерьяна

- Я знаю, что у него была жена, кажется Анна Ивановна Андрианова, или Адионова, или Алионова, а также сын Вячеслав. Когда они узнали, что Валерьян погиб, то перестали общаться с его семьей, но ведь все равно – родственники! Пробовала было их найти сама, чтобы отдать письма и рассказать про его могилу, но так и не смогла найти никакой информации. Вся надежда только на то, что кто-то увидит мое обращение, вспомнит их и передаст.

А пока Татьяна может только читать и перечитывать сохранившиеся у нее обрывки фронтовых писем Валериана – Вольки.

Письма с фронта переносят читателя в ту героическую эпоху

- Когда держишь их в руках, читаешь – совершенно особенные впечатления, мурашки по коже. Иногда поражают какие-то сугубо семейные, бытовые мелочи, - говорит она. - Например, его мать, моя прабабушка, любила составлять «Меню» на следующий день. Почему-то он вспоминает об этом... на войне? Очень впечатлила меня его уверенность в победе, что он скоро придет домой и про то как они гонят проклятую «немчуру». Я раньше думала, что это только в фильмах так показывают. А начала читать – и ведь действительно так писали, на самом деле!

Всех, кто что-нибудь знает о судьбе Валерьяна или Кронида Ухановых, а также их родственников, Татьяна просит написать ей на почту utatu25@mail.ru