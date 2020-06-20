2020-06-20T09:41:33+03:00
Общество

«Когда обнаружили могилу – разревелась»: самарчанка ищет родню деда-ветерана с редким именем

Женщина надеется найти своих родственников и передать им чудом сохранившиеся письма с фронта
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Старое семейное фото - драгоценная реликвия для Татьяны УхановойСтарое семейное фото - драгоценная реликвия для Татьяны Ухановой
Изменить размер текста:

«Сказали только – пропал без вести»

У самарчанки Татьяны Ухановой – необычная и, увы, почти несбыточная мечта. Женщина очень хочет найти родственников своего деда-фронтовика, пропавшего без вести в страшные годы Великой Отечественной войны.

- Я ищу родственников Валерьяна Платоновича Уханова, - написала она в соцсетях. - Это родной брат моего деда, родился в 1909 году, жил в Куйбышеве на ул.Обороны 127-11. С первых дней войны ушел воевать, в звании лейтенанта командовал огневым взводом 152-го артиллерийского полка, 43-й стрелковой дивизии. Погиб 24 февраля 1945 года в Латвии, там же захоронен. У меня остались его письма с фронта, и я хотела бы их передать кому-то из его родственников!

Татьяна признается – история семьи волновала ее в самого детства. Как она рассказала журналисту «КП-Самара», особенно сильно ей всегда хотелось найти своего родного деда – мужчину с редким даже в дореволюционной России именем Кронид (Уханов Кронид Платонович). И как только стали создаваться поисковые сайты, не уставала регулярно проверять обновляющуюся там информацию.

Братья Кронид и Валерьян Ухановы (слева направо) не вернулись с фронта

Братья Кронид и Валерьян Ухановы (слева направо) не вернулись с фронта

- По рассказам моего отца, он пропал без вести в годы войны. Несмотря на редкое имя, все эти годы поиски оставались безрезультатными. Возможно, это потому, что до войны он был репрессированным, и он по некоторым предположениям воевал в штрафной роте. В семье у нас об этом старались не говорить. Отец упоминал только о телеграмме с извещением: пропал без вести, - рассказала Татьяна Уханова.

Перепутали отчество

Однажды, еще в 2018 году, женщина вбила в поисковик "Мемориал" данные брата своего деда - Валериана Платоновича. О нем ей было известно только то, что он погиб в конце войны.

Письма Валерьяна Уханова с фронта Татьяна хочет передать его потомкам

Письма Валерьяна Уханова с фронта Татьяна хочет передать его потомкам

- У меня сохранились его письма с фронта. Но я о нем очень мало знала, так как к моменту начала поисков дела из родственников их семьи никого не осталось, - говорит Татьяна. – Каково же было мое удивление, когда в поисковике "Мемориала" я нашла его данные» Это было так неожиданно и волнительно! Особенно, когда увидела адрес - г. Куйбышев, ул.Обороны,127-11. Это дом Ухановых, где родился и мой отец в 1928 году, и все его родственники. В последний раз я там была в 2006 году, когда там жила моя тетя, двоюродная сестра отца. Она-то и отдала мне письма Валериана.

Благодаря поисковикам Татьяна Уханова выяснила, что брат деда погиб в бою 24 февраля 1945 года, сначала был похоронен на кладбище Зверде (Латвия) и потом перезахоронен на кладбище Курсиши.

Чтобы разыскать место, где похоронен брат ее деда, Татьяне Ухановой пришлось немало потрудщиться

Чтобы разыскать место, где похоронен брат ее деда, Татьяне Ухановой пришлось немало потрудщиться

- Я безумно благодарна всем тем людям, которые откликнулись на мои поиски и помогли выяснить, где похоронен Валерьян – даже не думала, что неравнодушных окажется так много, и среди поисковиков движения «Наша Победа», и в администрации Лиепаи и Даугавы в Латвии. Например, выяснилось, что при перезахоронении неправильно указали инициалы его отчества, но генеральное консульство РФ в Лиепае обещали исправить это при реконструкции. А недавно мои друзья были в Латвии и специально заехали на это кладбище, чтобы сфотографировать и прислать мне фото братской могилы, в которой похоронен брат деда. Когда увидела эти фото – разревелась как ребенок…

«Читаю письма – и мурашки по коже»

Татьяна очень дорожит историей семьи и кропотливо собирает ее по крупицам. Хотя улицу Обороны, на который стоял их семейный домик, давно переименовали (сейчас это улица А.Толстого), старый дом снесли и на этом месте выросли новые многоэтажки, а почти все родственники Татьяны по отцовской линии тоже ушли в мир иной - женщина не оставляет надежды найти потомков того самого Валерьяна.

Татьяна Уханова хочет найти родственников брата своего деда Валерьяна

Татьяна Уханова хочет найти родственников брата своего деда Валерьяна

- Я знаю, что у него была жена, кажется Анна Ивановна Андрианова, или Адионова, или Алионова, а также сын Вячеслав. Когда они узнали, что Валерьян погиб, то перестали общаться с его семьей, но ведь все равно – родственники! Пробовала было их найти сама, чтобы отдать письма и рассказать про его могилу, но так и не смогла найти никакой информации. Вся надежда только на то, что кто-то увидит мое обращение, вспомнит их и передаст.

А пока Татьяна может только читать и перечитывать сохранившиеся у нее обрывки фронтовых писем Валериана – Вольки.

Письма с фронта переносят читателя в ту героическую эпоху

Письма с фронта переносят читателя в ту героическую эпоху

- Когда держишь их в руках, читаешь – совершенно особенные впечатления, мурашки по коже. Иногда поражают какие-то сугубо семейные, бытовые мелочи, - говорит она. - Например, его мать, моя прабабушка, любила составлять «Меню» на следующий день. Почему-то он вспоминает об этом... на войне? Очень впечатлила меня его уверенность в победе, что он скоро придет домой и про то как они гонят проклятую «немчуру». Я раньше думала, что это только в фильмах так показывают. А начала читать – и ведь действительно так писали, на самом деле!

Всех, кто что-нибудь знает о судьбе Валерьяна или Кронида Ухановых, а также их родственников, Татьяна просит написать ей на почту utatu25@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Медовым Спасом 2020
Август богат на православные праздники, один из них Медовый Спас, в 2020 году он празднуется 14 августа — эта дата постоянна для каждого года. Представляем красивые стихи и добрую прозу, чтобы вы могли поздравить родных и близких с этим днем
Новости 24
В Самаре введут запрет на продажу алкоголя
Дмитрий Азаров предложил рестораторам поговорить
Самарские пляжи готовят к снятию ограничений и открытию сезона
В Самаре наградили медиков, борющихся с коронавирусом
Перекрыт последний пролет эстакады на трассе М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС
"Я всю ночь слушала дыхание дочери": Саша Батенькина из Сызрани пережила страшный приступ
В Самаре проекты НКО получили более 185 млн рублей в конкурсе Президентских грантов
Подготовка к празднованию 170-летия Самарской губернии стартовала
«Крылья Советов» объявили стартовый состав на матч с «Ахматом»
В Тольятти будут судить главу департамента транспорта
В Похвистневе парень уехал с застолья на чужой машине и влетел в забор
Как будут ходить электрички 24 июня 2020 года в Самарской области
В Самаре в 2020 году обустроят «Гитар-парк»
В Самаре люди переболели коронавирусом и не знали этого
В Самарской области задержали поддельные трусы и футболки на 28 млн рублей
АВТОВАЗ выпустил юбилейный 450-тысячный автомобиль LADA Vesta
Появилось видео с репетиции воздушного Парада Победы 2020 в Самаре
На матче «Крыльев Советов» с «Ахматом» будет 4,2 тысячи болельщиков
В Тольятти задержали 16-летнего грабителя, который выглядел на 20 лет
В Самарской области задержали наркокурьера из Брянской области
В Самаре готовятся открыть ТЦ и это показали на видео