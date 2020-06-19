«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче с шестью голами

Российская премьер-лига возобновилась и сделала это ярко. В Самаре случились шесть голов. Вопреки ожиданиям экспертов, «Ахмат» разбил «Крылья Советов». Предлагаем вашему вниманию обзор матча 23 тура РПЛ Крылья Советов – Ахмат 2:4, который прошел на стадионе «Самара Арена» 19 июня 2020.

С первых минут «Крылья» завладели инициативой. Преимущество быстро вылилось в забитый гол. После подачи с углового Никита Чернов аккуратно перевел мяч головой на своего партнера по центру обороны Тараса Бурлака, и тот вложил футбольный снаряд в сетку Евгения Городова прямо из вратарской площади.

Бурлак мог вообще не выйти на поле с первых минут. Он попал в стартовый состав, потому что основной центральный защитник Максим Карпов получил накануне травму. Божович поставил Бурлака и отдал ему капитанскую повязку. Капитан не подвел.

Сценарий с быстрым голом был идеальным для «Крыльев». Самарцы выдохнули, забитый мяч придал им сил и поднял настроение. Во многом благодаря ему волжане играли ровно, особенно в защите, и без грубых ошибок.

«Ахмат» долго не мог соорудить ничего внятного. Все атаки защитники «КС» быстро гасили. «Крылья» владели инициативой и много атаковали, но было видно, что самарцам очень не хватает наконечника копья – центрального нападающего. На этой позиции у хозяев вышел Максим Глушенков. В компании со своим бывшим партнером по «Чертаново» Антоном Зиньковским, с которым они наколотили внушительное количество голов, Максим должен был быть очень опасен. Но не был. Ни Глушенков, ни Зиньковский словно бы не проснулись после длинной паузы. Произошло это только под конец встречи, когда было уже поздно.

А вот «Ахмат», глядя на все это, постепенно перехватил инициативу и заканчивал тайм в атаке.

Второй тайм начался с яростного натиска «Ахмата». Грозненцы несколько раз плотно пробили по воротам хозяев, но в створ попали один раз – тогда Евгений Фролов спас свою команду кошачьим прыжком.

Куда-то делась и четкость в игре самарцев. Ошибки сыпались друг за другом и в итоге привели к тому, что «Ахмат» сравнял. Денис Глушаков пробил и попал прямо в каркас ворот «Крыльев», мяч отскочил к Владимиру Ильину. Форвард грозненцев расстреливал ворота Евгения Фролова в упор – 1:1.

Если в первом тайме гол придал уверенности «Крыльям», то во второй половине встречи тоже самое произошло с «Ахматом». Гости были напористее, злее. А самарцы совсем рассыпались.

Это привело ко второму взятию ворот Фролова. Денис Глушаков вложил мяч в сетку. Поначалу судьи усмотрели офсайд, однако после повтора все же решили гол засчитать. За пять минут «Крылья» из лидеров превратились в догоняющих 1:2.

Это поражение отправило самарцев на последнее место в турнирной таблице РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Исправлять ситуацию Миодраг Божович отправил Егора Голенкова – высокого центрального форварда. Он вышел вместо Дмитрия Кабутова, но отметился только желтой карточкой.

И тут же случился третий гол. Глушаков свободно принял мяч в штрафной «КС», пробил, но защита заблокировала выстрел. Мяч отскочил к Ильину, который раскачал сразу нескольких игроков «Крыльев» и оформил дубль. Перед тем, как залететь в сетку, футбольный снаряд задел ногу Тараса Бурлака и чуть поменял траекторию полета.

Но и на этом злоключения самарцев не закончились. Тут же Бериша отправил в ворота волжан четвертый мяч. Забивать ему никто не мешал – 1:4.

Складывалось ощущение, что в перерыве «Крылья» разгрузили вагон угля, а не отдыхали. Больно легко раз за разом «Ахмат» разрывал оборону команды Божовича. На «КС» во втором тайме смотреть было страшно.

После четырех пропущенных самарцы почувствовали укол совести и попытались исправить ситуацию. Сначала Артем Тимофеев перебрасывал Городова, но вратарь «Ахмата» этот парашют вытащил. Потом Антон Зиньковский мощно стрелял из-за пределов штрафной – мяч пролетел мимо ворот.

Иронично, но в последние 10 минут «Крылья» снова начали играть так, как в начале встречи. Соберись волжане с начала тайма и «Ахмат» бы не увез из Самары три очка. «Крылья» отквитали один мяч – Максим Глушенков головой открыл счет голам в РПЛ – 2:4. Но на большее самарцев не хватило.

После этого матча «КС» откатились на последнее место в турнирной таблице, пропустив вперед как раз «Ахмат». Теперь грозненцы опережают самарцев на одно очко.

В следующем туре «Крылья» сыграют на выезде с «Зенитом». Матч пройдет 26 июня. В этот же день «Ахмат» примет «Сочи».