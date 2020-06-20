Опять в ФНЛ? «Крылья Советов» рухнули на последнее место в Премьер-лиге

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» и опустились на последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Надо еще что-то говорить? Боюсь, самарцы упустили последний шанс остаться в РПЛ и следующий сезон проведут в ФНЛ. Есть несогласные? Если да, то держите – «Зенит», «Локомотив», «Ростов», «Арсенал», «Динамо», «Краснодар» и «Сочи». Это все команды топ-8, кроме «Сочи» (не хватает только ЦСКА для полного комплекта). Все они рубятся за еврокубки. Кроме, опять же, «Сочи». И именно рубятся, потому что мест не так много, а в Европу хочется всем. Это все соперники, с которыми «Крыльям» осталось сыграть.

«Ахмат» - единственный прямой конкурент, с которым играют «КС» после возобновления чемпионата. Теперь команда из Грозного опередила самарцев на одно очко. Казалось бы, это мелочь, можно нагнать, тем более, что у «Ахмата» тоже календарь совсем не сахар. Но еще раз - «Зенит», «Локомотив», «Ростов», «Арсенал», «Динамо», «Краснодар» и «Сочи».

Вы можете обвинить меня в том, что я не верю в команду, утверждать, что еще не все потеряно, что можно набрать очки в любом матче. Да, можно. Но давайте смотреть правде в глаза – сколько шансов у «Крыльев» остаться в Премьер-лиге, когда они не обыгрывают прямых конкурентов в борьбе за выживание? Сейчас есть 2:4 от «Ахмата» дома и лес, полный голодных волков впереди.

Да, я не верю, что команда останется в РПЛ. И буду очень рад, что если окажусь не прав. Но нужно чудо, чтобы остаться в Премьер-лиге.

Должно случиться что-то экстраординарное, чтобы Самара осталась в Премьер-лиге.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья» проиграли «Ахмату». Опять. Мне кажется, любой болельщик самарцев задавался вопросом – когда же мы наконец перестанем проигрывать «Ахмату»/«Тереку»?

Это команда из Грозного лишила «Крылья» единственного серьезного трофея – Кубка России. В 2004 году «Терек», который тогда играл в первом дивизионе, обыграл «Крылья» с минимальным счетом. «Крылья», в составе которых были Тихонов, Каряка, Анюков, Колодин. «Крылья», которые в тот год взяли «бронзу» чемпионата России.

Это команда из Грозного отправила «Крылья» в ФНЛ во второй раз – обыграв самарцев на «Металлурге» в мае 2017.

Это команда из Грозного, которая, похоже, снова отправит самарцев в первый дивизион. Третий раз в истории.

Что это? Совпадение? Неудобный соперник? Проклятье?

Тот самый злополучный финал Кубка России 2004.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Когда-то «Крылья» играли в Кубке УЕФА и Лиге Европы, были крепкими середняками Премьер-лиги, гордились тем, что ни разу не вылетали из элитного дивизиона, где сыграли больше всех матчей. А что сейчас? С 2009 года «Крылья» не поднимались выше 9 места в Премьер-лиге. Дважды вылетели.

Если кто-то этого еще это не признал, «Крылья» - команда-лифт. Это такая, которая перемещается между дивизионами каждый или почти каждый сезон. Вверх и вниз. Ну вы поняли - настало время снова идти вниз.