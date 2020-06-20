2020-06-20T23:09:52+03:00
Спорт

Прогноз на матч Уфа - Тамбов 21 июня 2020 года в 23 туре РПЛ

Представляем прогноз на футбольный матч Уфа - Тамбов 21 июня 2020 года в 23 туре РПЛ, как сыграют команды
Сергей ЕВГЕНЬЕВ
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В Башкирии пройдет первый после перерыва матч для УфыВ Башкирии пройдет первый после перерыва матч для Уфы
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В воскресенье в столице Башкирии состоится очень интересная игра: на стадионе Нефтяник встретятся команды Уфа и Тамбов. Представляем прогноз на игру Уфа-Тамбов в 23 туре РПЛ 21 июня. Это будет заключительный день тура и одна из заключительных игр. Так будет ли этот поединок также интересен, как игры предыдущих дней?

Уфа

Хозяева встречают 23 тур РПЛ в статусе фаворитов, но до конца ничего непонятно. Команда Вадима Евсеева хорошо умеет проводить провальные матчи с аутсайдерами турнирной таблицы. Но вылет в ФНЛ коллективу тчно не грозит, поэтому волнения перед игрой у башкир быть не должно.

Четыре последних тура до перерыва на своем поле команда не проигрывала. Забить, правда, тоже не удавалось уже в трех турах - но ведь фаворитам! Зенит и ЦСКА - с другой стороны - тоже ворота хозяев так и не взяли штурмом. Уступил клуб лишь Краснодару со счетом 2:0 - но но в гостях.

Сейчас УФА занимает десятую строчку с 27 очками.

Тамбов

Тамбов следует сразу за своими противниками, на 11 месте. Команда набрала 25 очков и в случае победы соперника в турнирной таблице обгонит. Но вот выиграть тамбовчанам будет непросто. В последних 10 поединках они побеждали лишь два раза - не лучший результат.

Этот матч из-за дисквалификации пропустит Мелкадзе, не сыграет и Килин. Уфа выходит полным составом. Но в команде есть и другие игроки, способные взять на себя инициативу. Возможно, после перерыва клуб соберется с силами и покажет лучшую игру. С другой стороны, по сравнению с также плетущимися в конце таблицы Крыльями и Ахматом, гордый клуб без стадиона кажется гораздо более способным.

Прогноз

Очень высока вероятность, что все в очередной раз закончится ничейным результатом, возможно, и голов - то никто не забьет. В первом круге у себя дома - в Саранскее - Тамбов победил Уфу уверенно, со счетом 3:0. Здесь же команда Евсеева скорее всего будет играть в защитный футбол и может просто не пустить гостей к воротам, не подходя и к чужим.

Самый ожидаемый результат - Уфа не проиграет. Тем более клубу есть за что биться: за игрой наверняка будут следить "редбулловцы", которые могут стать инвесторами команды на следующий сезон. Позориться нельзя.

А вот у Тамбова есть свое преимущество: им не привыкать играть не дома и почти без зрителей - по крайней мере, без самых преданных своих.

Так что мы ждем результат 1:0 - это, наверняка, будет максимумом, который позволят себе хозяева.

Матч пройдет 21 июня, в 17.00 по местному времени (15.00 мск)

ИСТОЧНИК KP.RU

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