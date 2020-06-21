Сестра 12-летнего мальчика из Астрахани, которого забетонировала его мать экс-депутат: «Я всегда считала, что у меня самая замечательная мама»

Шокирующая новость из Астрахани пришла накануне – жительницу области подозревают в убийстве собственного 12-летнего сына. Позже выяснилось, что подозреваемая оказалась бывшим депутатом и общественным деятелем Галиной Морозовой.

Женщина три месяца делала вид, будто не знает, где находится мальчик, предполагала, что он сбежал, а также винила реформу образования, выкладывала трогательные видео с ним, искала другие причины, по котором ребенок мог пропасть. Однако это не мешало ей все это время заниматься активной общественной деятельностью, а также иметь политические амбиции.

Сегодня, 21 июня, дочь Галины Наталья написала большой пост в инстаграме относительно случившегося.

«Я всегда считала, что у меня самая замечательная мама»

В аккаунте Натальи лишь одна запись – именно эта. Все остальное она, судя по всему, удалила. При этом у нее даже есть 881 подписчик.

– Я всегда считала, что у меня лучшая семьи и самая замечательная мама. До этого рокового дня. О том, что случилось не знал никто, включая отца. Я искренне верила, что с нашим мальчиком все хорошо, что он жив и здоров, что он скоро вернется домой, – пишет она под постом.

«Отец вряд ли выдержит»

После девушка благодарит всех, кто поддерживал и поддерживает ее в сложившейся ситуации. Кроме того, просит не тревожить отца, так как он находится в очень тяжелом состоянии.

– В один миг рухнуло все. Я осталась без своего брата, без матери, а отец вряд ли это выдержит. Прошу, не звоните ему, так как ему еще не сообщили всех подробностей. Спасибо всем, кто не прошел мимо этой ситуации, кто был рядом, – заканчивает свое сообщение Наталья.

Отметим, что по версии следствия, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня домой. В ходе ссоры 56-летняя мать ударила его гантелей. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас женщина находится под стражей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/786043" frameborder="0"></iframe> В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать.

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