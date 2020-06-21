«Женщину из-под завалов вытащили прохожие. Они же потушили пожар»: полная картина взрыва в Крутых Ключах в Самаре

Ранее воскресное утро для жителей Крутых Ключей не предвещало ничего особенного. Однако почти в 5 утра сон местных был нарушен: прогремел сильный взрыв в одной из квартир в доме 44. Каким-то чудом удалось избежать погибших: пострадали две женщины, они были госпитализированы.

«Мимо шли два парня, я крикнула, что под завалами женщина»

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, пострадавшими оказались две женщины – 55-ти и 34-х лет. Их увезли в больницу. На место прибыли 50 пожарных и 15 единиц техники. Была проведена эвакуация 24 жильцов. Екатерина Иванова, живущая в доме напротив рассказала корреспонденту «КП-Самара» всю картину случившегося.

– Я живу в доме 45. Ровно в 4:45 произошел взрыв в доме напротив. Выбило все окна в двух квартирах. Начался пожар, загорелся диван, загорелась стенка. Мимо проходили два парня, я крикнула им с окна, что там, в квартире, под завалами женщина. Они без промедления, залезли в окно, попросили воду. Я носила им воду, они тушили пожар. После вытащили женщину. Потом, когда на место прибыла скорая помощь, передали ее медикам, – сообщила девушка.

«У некоторых людей заклинило двери и они не могли выбраться из квартир»

Последствия взрыва, как кажется на первый взгляд, могли быть куда более чудовищными. Но при этом несущие конструкции здания выдержали. Не смогли противостоять взрывной волне межкомнотные перегородки и подъездные двери. Пострадали также припаркованные автомобили.

– Мы живем в квартире напротив той, где произошел взрыв. Взрывной волной снесло все межподъездные двери. Они залетели к нам. Все проснулись от хлопка. Вокруг стоял дым. Мы вышли все на улицу, предупредили всех соседей. У части людей заблокировало двери. Нам в этом плане «повезло». Дверь выбило и она лежит у нас в коридоре, – сообщил очевидец корреспонденту «КП-Самара».

«Они перекрыли газ только после того, как им сказали это сделать сотрудники МЧС»

Администрация Самары чуть позже скажет, что взорвался бытовой газ в одной из квартир. Также они предложили жильцам временное размещение, но все они отказались от этого. Решения по восстановлению дома будут приниматься дополнительно.

– Приехавшие газовщики даже газ не перекрыли. Когда приехали пожарные, они задали вопрос: «отключили ли газ и свет?». На что сотрудники службы газа ответили, что сейчас пойдут и сделают это. Приезжала даже управляющая компания. Непонятно только то, что делать дальше, – сказал местный житель нашему корреспонденту.

Будет проводиться проверка

Прокуратура Самарской области, следственный комитет и другие компетентные органы проводят проверку по факту данного происшествия. на месте уже побывал исполняющий обязанности прокурора Красноглинского района города. Проверка должна будет оценить действия ответственных лиц, а также установить, почему же все-таки в квартире произошел взрыв газа.