«Йога в парке 2020» в Самаре: расписание и места занятий на свежем воздухе
«Йога в парке 2020» в Самаре уже стартовала. О том, что занятия древней гимнастикой начинаются, объявили в социальных сетях накануне Дня йоги, 21 июня. Открыть юбилейный, 10-й, летний сезон занятий на свежем воздухе позволили послабления ограничений по коронавирусу в Самаре. Но желающих заниматься в группах предупреждают: для безопасности нужно соблюдать социальную дистанцию и брать с собой средство защиты – маску.
Занятия йогой для всех желающих будут проходить в самых популярных местах нашего города: в парках, скверах, на набережной, в зеленых зонах микрорайонов. Расписание составлено так, что каждый сможет найти для себя подходящую площадку поближе к дому и выбрать удобное время для занятий.
Даже если вы ни разу не занимались йогой и не знаете, что это такое, опытные инструкторы будут рады все рассказать и показать. Чтобы попасть на занятие, нужно заранее связаться с организаторами или инструкторами. С собой возьмите коврик, удобную одежду (теплая кофта и носки, если будет прохладно) и обувь.
В рамках проекта «Йога в парке 2020» в Самаре проводятся общедоступные бесплатные занятия, но инструктор будет рад, если вы отблагодарите его посильной суммой денег, их кладут в специальную коробочку.
Расписание занятий «Йога в парке 2020» в Самаре
Парк им. Гагарина
Понедельник
С 19.00 до 20.30 занятия хатха-йогой проводит инструктор Ольга Дубошина.
Вторник
С 11.00 до 12.00 занятие йогой для беременных проводят Катерина Черняк и Ольга Рыбикова.
С 19.00 до 20.30 хатха-йогой занимается Елена Зотеева.
Среда
С 19.00 до 20.30 – занятия славянской йогой с Мариной Лебедевой.
Четверг
Занятий хатха-йогой с Еленой Зотеевой.
Суббота
С 9.00 до 103.0 - хатха-йога с Ольгой Дубошиной.
Воскресенье
С 9.00 до 10.30 занимаемся хатха-йогой с Ольгой Устиновой.
Парк Молодежный
Вторник
С 19.00 до 20.30 – хатха-йога с Анжеликой Озерской.
Парк Победы
Понедельник
С 19.00 до 20.30 – занятия кундалини-йогой с Натальей Ваниной.
Среда
С 19.00 до 20.30 занимается виньяса-йогой с Татьяной Черешневой.
Четверг
С 19.00 до 20.30 – кундалини-йога с Натальей Ваниной
Парк Щорса
Вторник
С 7.00 до 8.00 – хатха-йога с Екатериной Залогиной.
Четверг
С 7.00 до 8.00 – хатха-йога с Екатериной Залогиной.
Парк Металлургов
Понедельник
С 19.00 до 20.30 – занятий хатха-йогой с Анжеликой Озерской.
Среда
С 19.00 до 20.30 – хатха-йога с Натальей Краснянской.
Парк «Дружба»
Пятница
С 19.15 до 20.45 – виньяса-йога с Татьяной Черешневой.
Воскресенье
С 28 июня, с 9.00 до 10.30 – занятия хатха-йогой с Анастасией Серебряковой.
У акции "Йога в парке 2020" в Самаре сотни фанатов.Фото: Андрей КУРОЧКИН
Парк «Воронежские озера»
Понедельник
С 7.00 до 9.00 – хатха-йога с Анатолием Вотяковым.
С 19.00 до 20.30 – хатха-йога с Викторией Вельш.
Вторник
С 7.00 до 8.30 – хатха-йога с Анжеликой Озерской.
С 19.00 до 21.00 – занятий хатха-йогой проводит Анатолий Вотяков.
Среда
С 7.00 до 8.30 – занятий хатха-йогой с Викторией Вельш.
С 19.00 до 20.30 – хатха-йога с Анжеликой Озерской.
Четверг
С 7.00 до 9.00 – Анатолий Вотяков проведет занятия хатха-йогой.
С 19.00 до 20.30 – в рамках акции «Йога в парке 2020» в Самаре Виктория Вельш проведет занятия хатха-йогой.
Пятница
С 7.00 до 9.00 – хатха-йога с Анатолием Вотяковым.
С 19.00 до 20.30 – хатха-йога с Анжеликой Озерской.
Суббота
С 8.00 до 10.00 – занимаемся хатха-йогой с Анатолием Вотяковым.
Струковский парк
Вторник
С 8.00 до 9.30 – хатха-йога с Натальей Крестьянской.
Среда
С 7.00 до 9.00 – хатха-йога с Натальей Федяевой.
Четверг
С 8.00 до 9.00 занятия хатха-йогой проводит Наталья Крестьянская.
Суббота
С 7.30 до 9.00 хатха-йогой будет заниматься со всеми желающими Наталья Федяева.
Загородный парк (поляна в роще в центре парка, 5 минут по левой дорожке)
С понедельника по пятницу
С 19.00 до 20.00 – йога-цигун (без коврика) с Павлом Косолаповым.
Набережная у Ладьи
Понедельник
С 19.00 до 21.00 – хатха-йога с Анатолием Вотяковым.
Вторник
С 7.00 до 8.30 – занятий хатха-йогой с Галиной Аникеевой.
Четверг
С 7.00 до 8.30 – хатха-йога с Галиной Аникеевой.
С 19.00 до 21.00 – Анатолий Вотяков проведет занятия хатха-йогой в рамках «Йоги в парке 2020» в Самаре.
Воскресенье
С 7.00 до 8.30 будут заниматься хатха-йогой с Галиной Аникеевой.
Первомайский спуск набережной
Четверг
С 18.30 до 19.30 будет проходить обряд «Очищение чакр под звуки била» с Татьяной Добротворской и Алевтиной Лисогор.
Суббота
С 7.30 до 8.30 - обряд «Очищение чакр под звуки била» с Татьяной Добротворской и Алевтиной Лисогор.
Площадка у озера напротив ТЦ «Май» на ул. Ново-Садовой
Вторник и четверг
С 7.00 до 8.00 – хатха-йога с Еленой Жаровой.
Лесопарк у больницы им. Середавина
Вторник и четверг
С 7.30 до 9.00 занятия хатха-йогой с Надеждой Слеповой.
На занятиях "Йога в парке 2020" в Самаре можно научиться различным практикамФото: Андрей КУРОЧКИН
КСТАТИ
Телефоны инструкторов (напишите инструктору прежде, чем отправиться на занятие)
Аникеева Галина - 89277035977
Артюкова Юлия - 79225570550
Акатов Артур - 89631151176
Артюков Алексей - 79225358555
Ванина Наталья - 89171163312
Вельш Виктория - 89170331230
Вотяков Анатолий - 89270076637
Добротворская Татьяна - 89297045651
Дубошина Ольга - 89277010646
Дунаева Мария - 89608320294
Жарова Елена - 89277105167
Залогина Екатерина - 89171199696
Зотеева Елена - 89277137498
Краснянская Наталья - 89171107317
Косолапов Павел - 89272604328
Лебедева Марина - 89277200317
Озерская Анжелика - 89608272832
Оленик Людмила - 89608293919
Рыбикова Ольга - 89277208630
Серебрякова Анастасия - 89379828949
Слепова Надежда - 89277375888
Устинова Ольга - 89277070930
Федяева Наталья - 89179540869
Черешнева Татьяна - 89171534213
Черняк Екатерина - 89631159793
Контакты акции «Йога в парке 2020» в Самаре в интернете
Сайт
radeyoga.ru/events/yoga-v-parkakh-2020/
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ИСТОЧНИК KP.RU