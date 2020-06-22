«Йога в парке 2020» в Самаре: расписание и места занятий на свежем воздухе

«Йога в парке 2020» в Самаре уже стартовала. О том, что занятия древней гимнастикой начинаются, объявили в социальных сетях накануне Дня йоги, 21 июня. Открыть юбилейный, 10-й, летний сезон занятий на свежем воздухе позволили послабления ограничений по коронавирусу в Самаре. Но желающих заниматься в группах предупреждают: для безопасности нужно соблюдать социальную дистанцию и брать с собой средство защиты – маску.

Занятия йогой для всех желающих будут проходить в самых популярных местах нашего города: в парках, скверах, на набережной, в зеленых зонах микрорайонов. Расписание составлено так, что каждый сможет найти для себя подходящую площадку поближе к дому и выбрать удобное время для занятий.

Даже если вы ни разу не занимались йогой и не знаете, что это такое, опытные инструкторы будут рады все рассказать и показать. Чтобы попасть на занятие, нужно заранее связаться с организаторами или инструкторами. С собой возьмите коврик, удобную одежду (теплая кофта и носки, если будет прохладно) и обувь.

В рамках проекта «Йога в парке 2020» в Самаре проводятся общедоступные бесплатные занятия, но инструктор будет рад, если вы отблагодарите его посильной суммой денег, их кладут в специальную коробочку.

Расписание занятий «Йога в парке 2020» в Самаре

Парк им. Гагарина

Понедельник

С 19.00 до 20.30 занятия хатха-йогой проводит инструктор Ольга Дубошина.

Вторник

С 11.00 до 12.00 занятие йогой для беременных проводят Катерина Черняк и Ольга Рыбикова.

С 19.00 до 20.30 хатха-йогой занимается Елена Зотеева.

Среда

С 19.00 до 20.30 – занятия славянской йогой с Мариной Лебедевой.

Четверг

Занятий хатха-йогой с Еленой Зотеевой.

Суббота

С 9.00 до 103.0 - хатха-йога с Ольгой Дубошиной.

Воскресенье

С 9.00 до 10.30 занимаемся хатха-йогой с Ольгой Устиновой.

Парк Молодежный

Вторник

С 19.00 до 20.30 – хатха-йога с Анжеликой Озерской.

Парк Победы

Понедельник

С 19.00 до 20.30 – занятия кундалини-йогой с Натальей Ваниной.

Среда

С 19.00 до 20.30 занимается виньяса-йогой с Татьяной Черешневой.

Четверг

С 19.00 до 20.30 – кундалини-йога с Натальей Ваниной

Парк Щорса

Вторник

С 7.00 до 8.00 – хатха-йога с Екатериной Залогиной.

Четверг

С 7.00 до 8.00 – хатха-йога с Екатериной Залогиной.

Парк Металлургов

Понедельник

С 19.00 до 20.30 – занятий хатха-йогой с Анжеликой Озерской.

Среда

С 19.00 до 20.30 – хатха-йога с Натальей Краснянской.

Парк «Дружба»

Пятница

С 19.15 до 20.45 – виньяса-йога с Татьяной Черешневой.

Воскресенье

С 28 июня, с 9.00 до 10.30 – занятия хатха-йогой с Анастасией Серебряковой.

У акции "Йога в парке 2020" в Самаре сотни фанатов.Фото: Андрей КУРОЧКИН

Парк «Воронежские озера»

Понедельник

С 7.00 до 9.00 – хатха-йога с Анатолием Вотяковым.

С 19.00 до 20.30 – хатха-йога с Викторией Вельш.

Вторник

С 7.00 до 8.30 – хатха-йога с Анжеликой Озерской.

С 19.00 до 21.00 – занятий хатха-йогой проводит Анатолий Вотяков.

Среда

С 7.00 до 8.30 – занятий хатха-йогой с Викторией Вельш.

С 19.00 до 20.30 – хатха-йога с Анжеликой Озерской.

Четверг

С 7.00 до 9.00 – Анатолий Вотяков проведет занятия хатха-йогой.

С 19.00 до 20.30 – в рамках акции «Йога в парке 2020» в Самаре Виктория Вельш проведет занятия хатха-йогой.

Пятница

С 7.00 до 9.00 – хатха-йога с Анатолием Вотяковым.

С 19.00 до 20.30 – хатха-йога с Анжеликой Озерской.

Суббота

С 8.00 до 10.00 – занимаемся хатха-йогой с Анатолием Вотяковым.

Струковский парк

Вторник

С 8.00 до 9.30 – хатха-йога с Натальей Крестьянской.

Среда

С 7.00 до 9.00 – хатха-йога с Натальей Федяевой.

Четверг

С 8.00 до 9.00 занятия хатха-йогой проводит Наталья Крестьянская.

Суббота

С 7.30 до 9.00 хатха-йогой будет заниматься со всеми желающими Наталья Федяева.

Загородный парк (поляна в роще в центре парка, 5 минут по левой дорожке)

С понедельника по пятницу

С 19.00 до 20.00 – йога-цигун (без коврика) с Павлом Косолаповым.

Набережная у Ладьи

Понедельник

С 19.00 до 21.00 – хатха-йога с Анатолием Вотяковым.

Вторник

С 7.00 до 8.30 – занятий хатха-йогой с Галиной Аникеевой.

Четверг

С 7.00 до 8.30 – хатха-йога с Галиной Аникеевой.

С 19.00 до 21.00 – Анатолий Вотяков проведет занятия хатха-йогой в рамках «Йоги в парке 2020» в Самаре.

Воскресенье

С 7.00 до 8.30 будут заниматься хатха-йогой с Галиной Аникеевой.

Первомайский спуск набережной

Четверг

С 18.30 до 19.30 будет проходить обряд «Очищение чакр под звуки била» с Татьяной Добротворской и Алевтиной Лисогор.

Суббота

С 7.30 до 8.30 - обряд «Очищение чакр под звуки била» с Татьяной Добротворской и Алевтиной Лисогор.

Площадка у озера напротив ТЦ «Май» на ул. Ново-Садовой

Вторник и четверг

С 7.00 до 8.00 – хатха-йога с Еленой Жаровой.

Лесопарк у больницы им. Середавина

Вторник и четверг

С 7.30 до 9.00 занятия хатха-йогой с Надеждой Слеповой.

На занятиях "Йога в парке 2020" в Самаре можно научиться различным практикамФото: Андрей КУРОЧКИН

КСТАТИ

Телефоны инструкторов (напишите инструктору прежде, чем отправиться на занятие)

Аникеева Галина - 89277035977

Артюкова Юлия - 79225570550

Акатов Артур - 89631151176

Артюков Алексей - 79225358555

Ванина Наталья - 89171163312

Вельш Виктория - 89170331230

Вотяков Анатолий - 89270076637

Добротворская Татьяна - 89297045651

Дубошина Ольга - 89277010646

Дунаева Мария - 89608320294

Жарова Елена - 89277105167

Залогина Екатерина - 89171199696

Зотеева Елена - 89277137498

Краснянская Наталья - 89171107317

Косолапов Павел - 89272604328

Лебедева Марина - 89277200317

Озерская Анжелика - 89608272832

Оленик Людмила - 89608293919

Рыбикова Ольга - 89277208630

Серебрякова Анастасия - 89379828949

Слепова Надежда - 89277375888

Устинова Ольга - 89277070930

Федяева Наталья - 89179540869

Черешнева Татьяна - 89171534213

Черняк Екатерина - 89631159793

Контакты акции «Йога в парке 2020» в Самаре в интернете

Сайт

radeyoga.ru/events/yoga-v-parkakh-2020/

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