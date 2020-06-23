На премию купила ткань на платье и брезентовые туфли: военная юность Валентины Чебан

В этом году наша страна отмечает 75-летний юбилей Великой Победы - годовщину триумфа советского народа, освободившего не только свою землю, но и весь мир от фашизма. Но мы помним не только эту дату, но и другую - 79 лет назад, 22 июня 1941 года, на территорию Советского Союза вторглась немецкая армия, попирая гусеницами танков и солдатскими сапогами не только пшеничные поля, но и саму жизнь. Ожесточенные бои с захватчиками шли далеко от Сызрани. Но в считанные месяцы тихий провинциальный городок Куйбышевской области полностью перепрофилировался для нужд обороны: на засеянных весной 41-го года полях вырос Сызранский нефтеперерабатывающий завод (сегодня - дочернее общество НК «Роснефть»), бензин которого подоспел к решающей, Сталинградской битве.

Детство кончилось

Валентине Чебан сегодня за 90. Как и многих других советских ребятишек, война лишила ее детства. Вместо беззаботных лет девочка получила годы лишений и изматывающего труда - ее собственного вклада в победу над врагом. Валя копала окопы и не мечтала о платьях и принцах, как ее современные ровесницы. Девчонка мечтала о том, чтобы Красная Армия победила фашистов, а еще - выспаться.

- Зима выдалась лютая, - вспоминает Валентина Михайловна. - До места, где копали окопы, приходилось топать километров семь, после смены - столько же обратно. Помню, в небе летали самолеты и сбрасывали листовки. Нам запрещали поднимать эти бумажки, но мы и так знали, что в них. Враг нас пытался запугать.

Когда Валентине минуло шестнадцать, ее направили в школу фабрично-заводского обучения овладевать профессией маляра-штукатура. Но красить стены не пришлось: Сызранский НПЗ остро нуждался в кадрах, и девушка попала на завод. Валентину распределили в лабораторию - пробоотборщицей. Быстро прошла обучение и приступила к работе. Девчонки трудились вахтами, по 12 часов, жили прямо на заводе. Сначала в палатках у ремонтного цеха, потом - на втором этаже лаборатории, а как построили общежитие - переселились туда.

«Спустя рукава» не пройдет

Поначалу скромной, тихой девчонке было нелегко не только физически, но и морально - не всем пришлась по душе из-за слишком скрупулезного отношения к своему делу. Вспоминает случай, когда пошла брать пробы из резервуара, а самый нижний слой - вода. Оказалось, что снизу никто не черпал, чтобы не было претензий, а она провела забор по всем правилам. Собралась комиссия во главе с руководством, заставили Валентину повторить свои действия.

- Я трясусь вся от страха, боюсь, что сама что-то напортачила и всех подвела, - погружается в воспоминания Валентина Чебан. - Взяла ведерко и начала брать пробы, как нас учили: сначала верхний слой, потом - средний, и - с самого дна резервуара. Подняла последнюю пробу - снова вода! Быстро остановили работу установки и начали искать причину брака. А мне премию дали, на которую я купила себе отрез на платье и брезентовые туфли.

В войну было тяжело круглый год, но зимой - особенно. «Генерал Мороз» воевал с захватчиками на нашей стороне, но и своим от его помощи было несладко.

- Морозы, сильный ветер, а работать надо в любую погоду, - вздыхает Валентина Михайловна. - Карабкаешься на резервуар - руки отморожены, все в красных пятнах от бензина, болят. А куда деваться? Война есть война. Да и тем, кто попал на завод, считай, повезло еще. Кругом голод, а нам карточки давали - на 800 граммов хлеба в день и на обед в столовой…

Пробоотборщицей Валентина Чебан проработала до июля 1944-го. Потом перешла на должность лаборанта. Но большая часть трудового пути ветерана связана с цехом №6. Почти 30 лет - вплоть до самой пенсии - Валентина Михайловна трудилась электромонтером по обслуживанию электрооборудования завода. Сегодня Валентина Чебан является не только примером для современных заводчан, но и источником ценной исторической информации. Как Михаил Иванович Кукушкин и Варвара Ивановна Девятова, которые тоже, будучи подростками, трудились на предприятии в военное время. А потом честно работали до самого ухода на заслуженный отдых. Остались всего трое заводчан тех лет, и их воспоминания бережно собирают и хранят, понимая: даже герои не живут вечно…