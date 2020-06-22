«Иностранны и англиский»: в Тольятти выпускников школы шокировали выданные им аттестаты

Выпускники тольяттинской школы № 2, носящей имя Героя Социалистического Труда И.В. Комзина, в недоумении. Им выдали аттестаты за 11-й класс, но документы получились странными — с большим количеством опечаток.

— Такое количество ошибок нам не прощали даже в начальной школе. Неужто директор не знает, как называется школа и в каком городе она находится, — пишет один из теперь уже бывших учеников учреждения в социальных сетях.

Ошибки, действительно, бросаются в глаза: «иностранны», «социлистического», «англиский»... Составители даже забыли указать город, в котором находится МБУ «Школа № 2».

Фотографии необычных аттестатов разлетелись по социальным сетям. У многих пользователей они вызвали улыбку, а другие с досадой заметили:

— Да, это не только в этой школе. У нас такая же ситуация.

Тревогу забили и родители выпускников. Оно и неудивительно. Пора двигаться дальше, но как ребятам поступать с такими «бумажками»?

— Документы в вузы можно подавать сегодня, а у нас такой возможности нет, так как наши аттестаты недействительны, — негодуют они.

Как стало известно журналистам «КП-Самара», в руководстве учебного заведения уже отреагировали на проблему. Ее списывают на технические проблемы. В частности, неполадки выявлены в работе принтера. Сейчас сотрудники школы активно заполняют новые аттестаты и по мере готовности, в самое ближайшее время, обещают передать их ученикам.