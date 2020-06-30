СНПЗ: судовому топливу - экологическое качество

Сызрань - жемчужина на берегу Волги, ее природа не поддается описанию. Нефтепереработчики в ходе экспедиции по родникам еще раз убедились в верности своей экологической политики - сохранении такой красоты.

- На нашем заводе все стоки проходят многоступенчатую очистку, - рассказала инженер отдела охраны окружающей среды АО «СНПЗ» Наталья Изюмская. - Прежде чем попасть в водоем, сточные воды подвергаются механической, физико-химической и биологической очистке, а также обеззараживаются ультрафиолетом. В природную среду мы возвращаем воду, соответствующую установленным нормативам.

Тем не менее завод стремится еще сильнее улучшить эти показатели, чтобы вода была даже чище заимствованной. Для этого на очистных сооружениях проводят реконструкцию. Когда она завершится, процесс очистки стоков будет «завязан» на мембранном биореакторе - это новейшее технологическое решение в области очищения воды.

Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод СНПЗ включена в приоритетный проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Самарской области». А заботясь о репутации главной водной артерии как рыбной реки, в 2019 году завод выпустил в Саратовское водохранилище рекордные за последние годы 195 тысяч мальков сазана.

На предприятии понимают: качественно подготовить воду для возвращения в природу - хорошо, но брать ее из реки поменьше - еще лучше.

- На заводе модернизируется система оборотного водоснабжения, - говорит Наталья Изюмская. - Это позволит минимизировать объемы забора волжской воды.

Кстати, сызранцы вносят свой вклад в чистоту не только Волги, но и, можно сказать, всего Мирового океана. Недавно завод приступил к выпуску низкосернистого судового топлива RMLS 40. Бункеровка судов таким топливом минимизирует негативное воздействие транспорта на окружающую среду.

Экологическая политика имеет непосредственное отношение и к производству, и к каждому члену коллектива. СНПЗ стал одним из первых предприятий Сызрани, взявшим на вооружение раздельный сбор мусора. В подразделениях установили специальные контейнеры, и теперь коллектив собирает раздельно пластик и бумагу. На дальнейшую вторичную переработку уже отправлено около семи тонн отходов.

Эффективность работы АО «Сызранский НПЗ» в области экологической безопасности неоднократно отмечалась на региональном и всероссийском уровнях. В 2019 году на конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России» в номинации «Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности» АО «СНПЗ» отмечено дипломом победителя.