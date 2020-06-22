«Не ставлю себя выше их, поэтому и слушаются»: самарчанка рассказала, как стала «поваром для бедных»

Два года подряд, каждую субботу, Татьяна готовит огромную кастрюлю еды и едет к Спасо-Богородскому храму на проспекте Металлургов. Там ее уже ждут те, для кого это единственная возможность хотя бы раз в неделю поесть нормальную пищу.

- Когда умер папа, я не понимала, чем заполнить пустоту. Пока он лежал, все мое время занимала забота. И вот его не стало.

Тогда ли Татьяна подняла свой крест, или несла его и раньше? Только дорожка привела ее в Елизавето-Варваринское сестричество. В прямом смысле слова дорожка, на которой встретилась Татьяне главная сестра. Вскоре предложили наладить кормление бездомных. Получилось. Дальше можно было спокойно распределить обязанности и присматривать время от времени. Но Татьяна вдруг ощутила, что это служение – часть ее самой. Как от нее откажешься, от части себя?

- Меня это уже не утруждает, это… как жизнь моя. Я знаю, что каждую субботу у меня вот так. Я к концу недели уже думаю, что приготовлю. Договариваюсь, созваниваюсь, кто привезет обед, кто что принесет. Мне всегда нравилось друзей кормить, хоть и не повар.

Поначалу готовили первое блюдо и чай, только на это и хватало. А Татьяне хотелось, чтобы люди второе ели и что-то вкусное еще. Ну почему нет? И у них полноценный обед должен быть, хотя бы и раз в неделю.

Начала писать посты в соцсетях. Комментарии всякие были. Жесткие, едкие - зачем этих никчемных тунеядцев кормить? Кому они нужны!

- А они люди в первую очередь. Среди них и старики есть, и женщины с детьми. Пусть пьяницы, но они же больные люди. Кто знает, через какие пути они к рюмке пришли?

Но жертвователи все же откликнулись. Кто посудой одноразовой, кто продуктами, кто деньгами. Одна из сестер взяла на себя миссию покупать каждую неделю хлеб. Так что обеды теперь полноценные, разнообразные, с пирогами и блинами.

- Если люди подают, значит, это правильно. Иначе не подавали бы.

Постоянных участников благотворительных обедов человек 25-30. Публика довольно живописная. Эдакий микромир со своими порядками и отношениями.

Вот Елена, импозантная седая дама в старомодном, но все еще стильном брючном костюме и блузке с бантом. Обсуждает с соседкой проблему – никак не может сделать стрижку, не стали в последнее время стричь бесплатно. Предлагаю сфотографироваться. Кокетливо отказывается и тут же начинает позировать.

- Елена, какой у вас костюм красивый!

- В храме дали. Мне тоже нравится!

Баба Валя. «Публика» ехидно замечает, что никакая она не баба, помладше Елены будет. Тем не менее старушку жалеют. Ей, единственной из всех, ставят стул и подносят еду, стоять долго она не может.

- Как вас зовут? – спрашивает, когда ставлю перед ней тарелку.

- Ирина.

- А меня Валя. Дай бог вам здоровья, Ирина.

Девчушка лет десяти в смешных солнцезащитных очках. Ждет очереди за добавкой.

- Ты не наелась?

- Нет, еще хочу. И маме тоже положите.

Дисциплина в микромире завидная. Никто не толкается, вперед не лезет. Если последнему не хватило, остальные своим делятся. Татьяне подчиняются беспрекословно. Она каждого знает по именам. Спрашиваю, как управляется с «асоциальными элементами»?

- Я не считаю себя выше их, общаюсь как с обычными людьми. Поэтому и слушаются. Конфликтов за два года ни разу не было. Что такое благодарность, они лучше других знают. Меня там все удивляет. Каждый раз Бога благодарю, что мы не так живем.

Вот Вячеслав, год приходил на обеды, одет вроде прилично и вежливый. Однажды попросил помочь с работой, но без паспорта. «Где паспорт?» – спрашиваю. – «Потерял». Пошла с ним в полицию, временный выправили. А после поста в соцсетях позвонила девушка и перечислила деньги на госпошлину, на постоянный. Позже выяснилось, что у Вячеслава есть брат. Но он не разрешает ни приходить, ни тем более переночевать. Жена против…

Так, как же человек выбирает свой крест? Многие, как в притче, пытаются выбрать тот, что полегче, убежать к более легкой жизни, пожалеть себя, отказаться от ответственности и груза проблем. Найти уютный тихий уголок, необременительную занятость… А счастье все никак не приходит.

- Начните помогать тем, кому хуже, чем вам. Вот и весь рецепт! И уныние пройдет, и радость жизни почувствуете!

Татьяна донесет, не бросит. А я подумала о Симоне Киринеянине, человеке, который помогал нести крест Христу. Хорошо бы, чтобы и сестры Елизавето-Варваринского сестричества не думали каждый раз о том, найдется ли добрый человек, пожертвует ли бедным, будет ли чем накормить бездомных. Это же так просто – подставить плечо и понести вместе. Ведь не на Голгофу…