"У нас вечная самоизоляция": героические папы рассказали, как воспитывают больных детей

Петр Моисеев – единственный кормилец в семье, где растут два мальчугана, один из них – паллиативный ребенок, который ночами кричит от боли и безысходности. Максим Поздеев – отец-одиночка, он уже полтора года сидит на карантине с дочкой Василисой, потому что малейший вирус может погубить девочку. Алексей Липашев – инвалид по зрению, он поставил себе цель: поднять на ноги сына, у которого 5 лет назад остановилось сердце, после чего организм как будто потерял волю к жизни. Мы собрали три удивительные истории отцов, чья сила духа вызывает уважение, восхищение.

Максим Поздеев: вечная самоизоляции

Его жену звали Александра, это был второй брак для обоих, им было под 40. Беременность протекала на удивление спокойно, но при родах Александра умерла, а у дочки Василисы диагностировали тяжелую форму ДЦП. Максим Поздеев оставил работу в школе, где он преподавал математику, и посвятил всего себя дочке, которую ласково называет Васеной.

- Васена в основном реагирует на звуки: стишки, песенки, сейчас с удовольствием слушает по радио джаз – часа на полтора может выпасть из реальности. Она гукает, а я радуюсь, обмен эмоциями – это, наверное, самое приятное в отцовстве, - рассказывает Максим Поздеев.

От первого брака у него есть еще один сын – Кирилл, ему скоро исполнится 16 лет, с мальчиком они не виделись несколько месяцев. В прошлом году Василиса заболела пневмонией, долго выздоравливала, а потом ее выписали домой с условием, что семья будет соблюдать карантин. Малейший вирус для ее ослабленного организма может стать фатальным. А уж коронавирус – тем более.

- Подозреваю, что никуда этот коронавирус у нас не денется, а значит, мы с Васеной остаемся на карантине, - спокойно объясняет Максим Поздеев. – Сложно, конечно, все обязанности по дому на мне, да и питание дочки, ее дыхание и здоровье полностью зависят от того, насколько внимательно я буду следить за ее самочувствием. Поэтому я и не думал о повторной женитьбе – не хочу никого обременять.

Отцу-одиночке помогает фонд «ЕВИТА»: его представители привозят специальное диетическое питание, лекарства, расходники. А сын Кирилл папу поддерживает по удаленке:

- Мне очень дороги все сюрпризы, которые он делает. Раньше это были поделки своими руками, открытки, сейчас – видеоролики, по которым видно, что у него отличное чувство юмора. Когда-то так же было и у меня – уж очень любил анекдоты травить и веселить всех, - вспоминает мужчина. – Кирилл уже сейчас довольно мудрый человек, но надеюсь, что однажды и я чем-то смогу ему помочь – машину, например, научу водить.

Петр Моисеев: усатый нянь

У Петра и Ирины Моисеевых двое детей: старший, Вова, как и Василиса Поздеева, страдает от тяжелой формой ДЦП. Его младший брат Ярослав верит, что вырастет, станет доктором и обязательно найдет лекарство, которое поможет таким, как он.

- Когда родился Вова, я сам был молодой, чувствовал себя, скорее, не отцом, а няней, потому что проблемы со здоровьем начались почти сразу, - признается Петр Моисеев. – Почему я не бросил все это? Мне очень жалко его, он же ни в чем не виноват. Были у нас сложные моменты, когда мы думали, как бы хорошо, если бы все это закончилось, но в итоге пришли к выводу, что жизнь все равно интересна. Да, Вова в основном плачет и мучается, но в наших силах облегчить его страдания. И когда он улыбается, мне спокойно на душе.

Всю гамму отцовских чувств Петру Моисееву удалось прочувствовать, когда родился Ярослав. Мальчику сейчас 6 лет, он часто мастерит для папы конвертики с сюрпризом, внутри обычно послания – рисунки с сердечками, машинками и всеми членами семьи, которые выезжают, наконец, из тесной квартирки и едут куда-то, где просторно и хорошо.

- Хорошим папой быть сложно - нужно очень много терпения, - признается Петр Моисеев. – Но это очень приятно – делиться с мальчиками своими умениями, радоваться их успехам, без них я себя не представляю.

Алексей Липашев: «нежданчик» подарил цель жизни

Алексей Липашев и его супруга Ольга – инвалиды по зрению. 27 лет назад в семье родилась дочка Олеся, которая стала их надеждой и опорой. Сейчас она уже закончила вуз, стала дипломированным психологом и верной помощницей своим родителям.

- О том, что будет еще один ребенок, мы узнали, когда супруга была уже, наверное, на 5 месяце беременности, поэтому Диму мы в семье называем «нежданчиком», - рассказывает Алексей Липашев. – Чудесные новости подоспели прямо к моему дню рождения, что стало лучшим подарком.

Но малыш родился на 7 месяце с несколькими серьезными болезнями: катаракта, болезнь Гиршпрунга, врожденный порок сердца Тетрада Фалло. Одна операция следовала за другой, и в 4,5 года у мальчика на операционном столе остановилось сердечко. Врачи сотворили чудо: ребенок выжил, но его состояние сильно ухудшилось: он не говорит, не кушает и не управляет ручками и ножками.

- Когда Диме было 4,5 года, он был практически готов к школе: знал алфавит, умел считать до 1000 и обратно, даже помнил самое большое число, которое существует на данный момент, - вспоминает Алексей Липашев. – Сейчас он улыбается, начал реагировать на окружающих, ему становится лучше, пусть и очень-очень медленно, мелкими шажками, но мы движемся куда-то. А у меня появилась цель на старости лет: поставить сына на ноги.

Алексей и Ольга мечтают, что однажды Дима заговорит, встанет на ноги и сможет бегать и прыгать, как и все дети его возраста. Врачи не могут с уверенностью сказать, возможно ли это, поэтому семья продолжает верить в чудо.

Все три семьи являются подопечными благотворительного фонда «ЕВИТА», который привозит им необходимые лекарства и спецпитание. Помочь им можно несколькими способами:

- через платежную систему Яндекс на сайте фонда bfevita.ru;

- с помощью «Сбербанк Онлайн»;

- по СМС, для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно.