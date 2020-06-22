2020-06-22T15:14:08+03:00
Общество

Главный пульмонолог Самары заболел коронавирусом: что известно о его состоянии

Состояние медика стабильное, но самарцы очень переживают за здоровье Тенгиза Бетанели
Ольга НОВИКОВА
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Тенгиза Бетанели самарцы знают как опытного врача и прекрасного человека. Фото: соцсетиТенгиза Бетанели самарцы знают как опытного врача и прекрасного человека. Фото: соцсети
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Главный пульмонолог Самары Тенгиз Бетанели заразился коронавирусом. Об этом стало известно после того, как в социальных сетях появились трогательные призывы от его пациентов молиться за здоровье любимого доктора.

- Друзья, прошу ваших молитв за замечательного нашего родного Самарского пульмонолога Бетанели Тенгиза Шотовича, - пишет самарчанка Алена Исаева. – Этот проклятый COVID достал на передовой и нашего замечательного врача. В его отделении лежат коронавирусники. Тенгиз Шотович много лет проработал в отделении пульмонологии и на его счету тысячи или сотни тысяч спасенных жизней и восстановленного здоровья! Моя жизнь, как астматика, связана с этим врачом больше 30 лет, и я очень благодарна ему за лечение и поддержку!

Пациенты очень переживают за здоровье Тенгиза Шотовича. Уверяют: он не просто замечательный доктор, но и редкой души человек.

- Сейчас он лежит в красной зоне в реанимации, состояние тяжелое! Помоги, Господи, всем врачам на передовой! – пишет Алена.

Ее поддержали и другие пациенты Тенгиза Бетанели. Неудивительно – он проработал пульмонологом 41 год, и заслуженно занимает пост главного пульмонолога Самары и руководителя городского пульмонологического центра. И когда страну накрыла пандемия коронавируса, а его родная ГБ №4 превратилась в коронавирусный госпиталь, Тенгиз Шотович, конечно, оказался на передовой борьбы за жизни горожан. Изо всех сил помогал другим, но не сумел уберечься сам и, сожалению, как и многие другие медики, заразился COVID-19.

К счастью, информация о тяжелом состоянии Тенгиза Бетанели оказалась слухом.

- Врач находится в специализированной больнице, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как стабильное, - прокомментировали журналисту «КП-Самара» в областном минздраве.

Коллеги Тенгиза Шотовича также рассказали, что ситуация далека от критической.

- Жив, но не здоров, состояние стабильное. К счастью, все не так страшно, как расписывают в соцсетях, - рассказала журналисту «КП-Самара» заместитель главврача по медицинской части ГБ №4 Людмила Поваляева. - Сейчас лежит в СОКБ им.Середавина и получает всю необходимую помощь.

Редакция «КП-Самара» желает Тенгизу Бетанели скорейшего выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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