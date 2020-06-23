Сотни жителей исторических кварталов Самары протестуют против высоток

В Самаре собственники домов в двух кварталах Ленинского района обратились с открытым письмом сразу в десяток инстанций - к властям города и области, а также в прокуратуру, к депутатам и в Управление охраны объектов культурного наследия. Подписи на 24 листах оставили 484 человека. Люди возмущены тем, что во время пандемии были проведены публичные слушания, в которых они не смогли принять участие из-за режима самоизоляции. В результате на публичных слушаниях, вопреки желанию горожан, были одобрены заявки застройщиков на увеличение этажности проектируемых домов.

«Здесь максимум шесть этажей»

Речь идет о двух кварталах в Ленинском районе: квартал № 123 расположен в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова и Ульяновской, квартал и № 104 - между улиц Буянова, Ульяновской, Никитинской и Вилоновской. Эти кварталы включены в границы исторического поселения.

- Существующая застройка под снос указанного микрорайона имеет этажность - 1-3 этажа, и по правилам максимальная этажность нового строительства не может превысить 6 этажей, - объясняют авторы обращения.

Тем не менее сразу две строительные компании - ООО «СЗ «Династия-2» и ООО «РСУ-10» - захотели построить на лакомых участках земли не шестиэтажные дома, а классические высотки в 56 и 57 метров соответственно. Чтобы оформить эти изменения, застройщики попросили у городской администрации разрешения на отклонение от предельных параметров застройки. Именно этот механизм сегодня массово используется в Самаре для того, чтобы застройщики могли официально обходиться без соблюдения установленных законом правил, например, по предельной этажности или количеству парковочных мест. Эта процедура требует обязательного проведения публичных слушаний, и они действительно были проведены в конце марта и в мае. И согласно протоколам слушаний, в поддержку увеличения этажности двух новых комплексов поступили 78 и 847 мнений соответственно. Правда, жители исторических кварталов утверждают, что им про эти слушания никто не говорил.

«Нас не позвали»

- Информацию в интернете о приглашении принять участие в обсуждениях и в публичных слушаниях найти практически невозможно даже продвинутым пользователям! А как быть не продвинутым и тем жителям наших домов, которые старше 65 лет, больным хроническими заболеваниями, которые сейчас должны посещать только продуктовый магазин у дома и аптеку?! – задают вопрос авторы письма. - Никаких оповещений о начале проведения публичных слушаний по этим проектам у нас в кварталах не было, поэтому мы были лишены возможности высказать свое мнение на публичных слушаниях 23 марта 2020 года и 25 мая 2020. Нам это просто не дали сделать. Поэтому считаем своим долгом высказать свое крайне отрицательное мнение в письменной форме сейчас и сделать это публично.

В историческом центре Самары и так хватает многоэтажекФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К новым проектам застройки у жильцов кварталов целый ряд претензий. Это и несоблюдение баланса «1 парковочное место на 1 квартиру», и опасения, что из-за специфики грунтов при строительстве подтопит подвалы соседних домов.

- Мы опасаемся за сохранность дома на улице Ульяновской, 99 – он имеет трещины по всему фасаду, - отмечают авторы открытого письма. – Также будет нарушена инсоляция домов на улице Никитинской, 108, Ульяновской, 99, Буянова, 100, Буянова, 98 и других.

Кроме того, авторы письма переживают, что строительство многоэтажек усилит нагрузку на инженерные сети, транспортную и социальную инфраструктуру микрорайона.

- Мы считаем недопустимым строительство на территории исторического поселения домов в 56 и 57 метров вместо положенных шести этажей. Мы против превращения неповторимого облика исторического центра в типовую безликую застройку, разрушающую своеобразие старой Самары, мы за сохранение исторической застройки и масштаба старой Самары, мы за благоприятную окружающую среду, - подчеркивают авторы обращения.

Жители просят у властей отменить слушания и их результаты и отказать застройщикам в разрешении на увеличение этажности в этих микрорайонах.

«Это просто рекомендация»

Однако в горадминистрации Самары заверили: опасения жильцов микрорайона не имеют под собой оснований и возводить в черте исторического поселения высотные здания застройщику никто не разрешит.

- Публичные слушания были проведены с учетом ограничений из-за коронавируса, - прокомментировали в мэрии журналисту «КП-Самара». - Учитывались все мнения, поступившие в департамент градостроительства в письменном и электронном виде. Этот участок земли расположен в границах территорий исторических поселений регионального значения, а по закону отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для зданий на таких территориях не допускается.

Как объяснили в мэрии, заявление на согласование повышенной этажности подали застройщики, и по закону департамент был обязан провести соответствующие публичные слушания. Однако, подчеркнули в горадминистрации, результаты публичных слушаний носят исключительно рекомендательный характер.

- Вопрос будет рассмотрен на комиссии по застройке и землепользованию при участии заинтересованных граждан после снятия ограничительных мер по самоизоляции, - заверили в самарской мэрии. – А окончательное решение примет глава города Елена Лапушкина.