"Подполз к амбразуре и закрыл её своим телом": история ветерана Андрея Ащепкова.

Дмитрий Абузов, школьник:

- Ощепков Андрей Иванович - это мой двоюродный прапрадедушка из Барнаула. Он родился в 1922 году, ушёл на фронт в 1941. Во время разведки в посёлке под Харьковом завязался бой, в котором он был командиром отделения мотострелкового батальона. В бою отделение уничтожило до 50 немецких солдат и офицеров, мой прапрадедушка получил ранение. И в это время впереди ожила огневая точка противника. Поняв, что она может помешать атакующему батальону, Андрей Иванович подполз к амбразуре и закрыл её своим телом.

10 марта 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен он в Харькове в братской могиле, и в честь него назвали одну из улиц этого города. Если бы у меня сейчас была возможность поговорить с прапрадедушкой, я бы спросил его, почему он бросился на амбразуру, но это конечно понятно, он пожертвовал собой ради того, чтобы мы сейчас мирно жили. И ещё бы я поинтересовался про личную жизнь, ведь ему был двадцать один год, но жены у него не было. А могла бы быть.