2020-07-03T07:24:48+03:00
Общество

"Подполз к амбразуре и закрыл её своим телом": история ветерана Андрея Ащепкова

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
Поделиться:
История ветерана Андрея АщепковаИстория ветерана Андрея Ащепкова
Изменить размер текста:

Дмитрий Абузов, школьник:

- Ощепков Андрей Иванович - это мой двоюродный прапрадедушка из Барнаула. Он родился в 1922 году, ушёл на фронт в 1941. Во время разведки в посёлке под Харьковом завязался бой, в котором он был командиром отделения мотострелкового батальона. В бою отделение уничтожило до 50 немецких солдат и офицеров, мой прапрадедушка получил ранение. И в это время впереди ожила огневая точка противника. Поняв, что она может помешать атакующему батальону, Андрей Иванович подполз к амбразуре и закрыл её своим телом.

10 марта 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен он в Харькове в братской могиле, и в честь него назвали одну из улиц этого города. Если бы у меня сейчас была возможность поговорить с прапрадедушкой, я бы спросил его, почему он бросился на амбразуру, но это конечно понятно, он пожертвовал собой ради того, чтобы мы сейчас мирно жили. И ещё бы я поинтересовался про личную жизнь, ведь ему был двадцать один год, но жены у него не было. А могла бы быть.

"Подполз к амбразуре и закрыл её своим телом": история ветерана Андрея Ащепкова.

Еще больше материалов по теме: «Цифровой бессмертный полк»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Страсти Среднеуральского женского монастыря: Как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви
Схимонаха Сергия ждут церковный и мирской суды за захват обители. Но после визита Ксении Собчак речь зашла и о насилии над детьми-послушниками.
Новости 24
«Крылья Советов» узнали, кто будет судить матч с «Ростовом»
В Самаре из-за аварии на газопроводе прекратили движение автобусные маршруты
В Тольятти молодой хакер нанес ущерб на 1 млн рублей, торгуя пиратским ПО
В Самаре уволили воспитательницу детдома, выбросившую ребенка из коляски
В Самаре неожиданно запустили салют на «Ладье». Рассказываем, что случилось
Под Самарой произошел прорыв газопровода
Болельщикам рассказали, как добраться до «Самара Арены» на матч «Крылья Советов» – «Ростов»
В Тольятти мужчина украл телефон знакомого, с которым вместе сидел на лавке
В Самаре продлили ограничения движения на улице Физкультурной
В Самаре за «Амбаром» распланируют землю для строительства микрорайона на 57 тысяч человек
В Самарской области ожидается жара до +33 градусов
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
В семьи с детьми-инвалидами придут бесплатные няни
В Самаре разыскивают водителя, который сбил 73-летнюю пенсионерку и скрылся
В Самаре с 1 июля изменились тарифы на электроэнергию