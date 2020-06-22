2020-06-22T22:07:00+03:00
Общество

95-летнюю ветерана Великой Отечественной в Самаре спасли от коронавируса

Клавдия Щербакова войну встретила 15-летней девчонкой, пережила все испытания и не сдалась перед новой инфекцией
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Клавдия Алексеевна избавилась от коронавируса в символичную датуКлавдия Алексеевна избавилась от коронавируса в символичную дату
Изменить размер текста:

Для 95-летней ветерана Великой Отечественной войны из Самары Клавдии Щербаковой 22 июня 1945 года стал вторым днем рождения. Именно в этот день она услышала от врачей хорошие новости: организм пожилой женщины не подвел ее в сложный момент, смог побороть коронавирусную инфекцию. Конечно, какое-то время придется оставаться под наблюдением врача, но улучшения налицо. "Поколение героев!" - восхищенно говорят все медики, которым довелось лечить ветерана.

В больницу Клавдия Алексеевна попала в конце мая с тяжелой формой COVID. Ее встретили врачи госпиталя Клиник СамГМУ. Родственники не знали, чего и ждать - пожилой возраст, конечно, не самое лучшее здоровье. Врачи расстраивались: болезнь протекает тяжело, практически никакие средства не помогают. Месяц Клавдия Щербакова находилась на больничной койке, месяц ей назначали лекарства, следили за состоянием дыхательных путей, обеспечивали кислородом, молились, чтобы не было осложнений на сердечно-сосудистую систему. Но и сама пациентка не отчаивалась и даже шутила.

- Клавдия Алексеевна - замечательной души человек, стойкая, полная позитива и оптимизма. Всем можно брать с неё пример! - улыбается сейчас заведующая инфекционным отделением №1 (COVID) Анна Валентиновна Любушкина. Повод для радости есть - все анализы у пациентки отрицательные. Конечно, коронавирус наверняка оставил следы в организме но и с этими последствиями Клавдия Щербакова еще поборется.

Родственники пожилой женщины только говорят спасибо медперсоналу, который так много сделал для их героини. Как женщина заразилась коронавирусом - пока непонятно. Сидела дома, в изоляции, никто из близких не болел.

79 лет назад 22 июня стал для Клавдии Алексеевны страшным днем. Раньше она рассказывала:

– В тот воскресный день мы отправились на лодочную прогулку. И кто-то с берега крикнул, что началась война. Известие о войне было неожиданностью. Я испугалась.

Ей пришлось рано освоить профессию, маленькая девчонка работала на военном заводе в Чапаевске - кроху не было даже видно из-за станка,приходилось вставать на подставку. Работали по ночам. С родными почти не виделись. Все эти испытания закалили характер ветерана. И очень здорово, что в 2020 году, в год 75-летия Победы, этот день памяти и скорби заиграл для Клавдии Алексеевны новыми красками, подарил радость и встречу с близкими. 24 июня вместе с ними она будет смотреть по телевизору Парад Победы. И хочется верить что этот праздник точно не станет последним в ее жизни.

Здесь тыл был фронтом - Щербакова Клавдия Алексеевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Автор эльфа Раисы и поправок к борщу: «Я много лет играл в КВН и считаю, что и в политике есть место юмору»
В Сети набирают обороты оригинальные гротескные ролики неизвестного ранее агентства Big Agency, призывающие прийти голосовать по поправкам в Конституцию 1 июля
Новости 24
"Крылья Советов" начали подготовку к матчу с "Зенитом", который станет для них юбилейным
В Самаре для водителей придумали новые штрафы
В Самаре женщина создала подпольное казино и попала в суд
Это что - капуста? Самарцев шокировала рассада на аллее Юных Пионеров
Следователи рассказали, почему произошел взрыв в Крутых Ключах
Дмитрий Азаров потребовал разобраться в причинах взрыва в Крутых Ключах
В Самарской области АЗС торговала некачественным бензином
Как будет ходить общественный транспорт в Самаре 24 июня 2020 года
В Самарской области проводят мероприятия ко Дню памяти и скорби
В Самарской области мужчина на своем участке вырастил 50 кустов конопли
В Самарской области за сутки вылечили от коронавируса 37 человек
В Самаре заработала пристань на Поляне Фрунзе
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 63 человека в Самарской области
Житель Тольятти прописал в своей квартире 40 мигрантов
В Тольятти открыли самый обсуждаемый памятник Церетели
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В Самарской области пьяный велосипедист протаранил иномарку
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 22 июня 2020 года: подтвердились 63 случая
В Самаре мужчина незаконно установил гараж на городской земле
В Самарской области мужчина незаконно наловил рыбы почти на 200 тысяч рублей
Эксперты узнали, на что самарцы жалуются в соцсетях