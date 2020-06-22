95-летнюю ветерана Великой Отечественной в Самаре спасли от коронавируса

Для 95-летней ветерана Великой Отечественной войны из Самары Клавдии Щербаковой 22 июня 1945 года стал вторым днем рождения. Именно в этот день она услышала от врачей хорошие новости: организм пожилой женщины не подвел ее в сложный момент, смог побороть коронавирусную инфекцию. Конечно, какое-то время придется оставаться под наблюдением врача, но улучшения налицо. "Поколение героев!" - восхищенно говорят все медики, которым довелось лечить ветерана.

В больницу Клавдия Алексеевна попала в конце мая с тяжелой формой COVID. Ее встретили врачи госпиталя Клиник СамГМУ. Родственники не знали, чего и ждать - пожилой возраст, конечно, не самое лучшее здоровье. Врачи расстраивались: болезнь протекает тяжело, практически никакие средства не помогают. Месяц Клавдия Щербакова находилась на больничной койке, месяц ей назначали лекарства, следили за состоянием дыхательных путей, обеспечивали кислородом, молились, чтобы не было осложнений на сердечно-сосудистую систему. Но и сама пациентка не отчаивалась и даже шутила.

- Клавдия Алексеевна - замечательной души человек, стойкая, полная позитива и оптимизма. Всем можно брать с неё пример! - улыбается сейчас заведующая инфекционным отделением №1 (COVID) Анна Валентиновна Любушкина. Повод для радости есть - все анализы у пациентки отрицательные. Конечно, коронавирус наверняка оставил следы в организме но и с этими последствиями Клавдия Щербакова еще поборется.

Родственники пожилой женщины только говорят спасибо медперсоналу, который так много сделал для их героини. Как женщина заразилась коронавирусом - пока непонятно. Сидела дома, в изоляции, никто из близких не болел.

79 лет назад 22 июня стал для Клавдии Алексеевны страшным днем. Раньше она рассказывала:

– В тот воскресный день мы отправились на лодочную прогулку. И кто-то с берега крикнул, что началась война. Известие о войне было неожиданностью. Я испугалась.

Ей пришлось рано освоить профессию, маленькая девчонка работала на военном заводе в Чапаевске - кроху не было даже видно из-за станка,приходилось вставать на подставку. Работали по ночам. С родными почти не виделись. Все эти испытания закалили характер ветерана. И очень здорово, что в 2020 году, в год 75-летия Победы, этот день памяти и скорби заиграл для Клавдии Алексеевны новыми красками, подарил радость и встречу с близкими. 24 июня вместе с ними она будет смотреть по телевизору Парад Победы. И хочется верить что этот праздник точно не станет последним в ее жизни.