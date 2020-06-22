Самарцам предложили путешествие в прошлое Безымянки

- Смотри, Максим, вот здесь твоя бабушка работала. О, а вот рынок - это же рядом с нашим домом, помнишь? - вдоль новой выставки по аллее Юных Пионеров гуляют пожилая женщина с малышом на самокате. Он заинтересованно разглядывает фотографии. Вот знакомые здания, а рядом они же - черно белые, совершенно неузнаваемые. Рядом девочка-школьница удивленно показывает на фотографию с трамваем. Вроде , обычная картинка. Но ведь сейчас на улице Победы рельсов нет? Ну ка папа, объясняй!

Выставка Самара-Куйбышев. История Безымянки" от компании МТС появилась на Аллее трудовой славы (она, кстати, в этом году отмечает 35-летие) 22 июня, в День памяти и скорби. И не случайно, ведь 15 информационных стендов посвятили самарской "кузнице победы". Безымянка вообще родилась в военные годы, именно здесь обосновывались эвакуированные в город заводы, вокруг них строились дома для рабочих. Все развитие этого района шло в интересах военной промышленности: строились железнодорожные ветки, трамвайная линия.

Узнать на выставке можно много новых фактов

Эти 15 стендов - настоящая машина времени. Прогуливающиеся люди останавливаются, чтобы взглянуть на один из них и надолго застревают рядом, в паутине времени. Очень интересно разглядывать черно-белые фото, читать историю Линдовой дороги и вспоминать, где ее можно найти сегодня, узнавать, где был единственный в городе концерт Цоя и почему дом на углу площади Кирова называют Шанхаем.

На каждом стенде - qr-код, он позволяет попасть на аудио-гид, который можно послушать в популярном приложении для прогулок Izi.travel. С ним можно отправиться на прогулку по городу или организовать семейный исторический вечер прямо дома, представляя себе все картинки знакомого района.

- Выставка, посвященная легендарному самарскому району, стала продолжением нашего историко-культурного проекта «Виртуальная прогулка», который МТС реализует и поддерживает в Самаре уже несколько лет. Этот год, год 75-летия Победы – особенный для всей России, а Самара, как известно, в годы войны получила статус «запасной столицы», во многом благодаря Безымянке и развернутым здесь заводам. В цифровом формате мы запустили выставку «Самара-Куйбышев. Истории Безымянки» еще в мае, к годовщине Победы, и за первый месяц ее виртуально «посетили» несколько тысяч человек, - поделился информацией директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

На 15 стендах - история Безымянки и знаковых ее объектов

Сейчас режим самоизоляции смягчен и горожане могут гулять в парках и на аллеях. Именно поэтому и выставка, в создании которой принимали участие самарские фотографы, краеведы, авторы интернет-журнала "Другой город", переехала под открытое небо. На аллее трудовой славы она вписалась в окружение: весь проспект призван напоминать историю Безымянки, предприятий, которые здесь находятся и находились когда-либо. И еще одна возможность узнать историю поближе точно не станет лишней.

Ищите выставку на проспекте Юных Пионеров, практически перед парком металлургов и узнавайте больше о своей малой Родине.