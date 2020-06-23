В Самаре торговые центры открылись, но никогда не будут прежними

22 июня в Самаре официально открылись торговые центры - все магазины, торговые точки. Все, что не закрылось из-за краха надежд предпринимателей. Конечно, ТЦ и так не закрывались до конца: работали якорные продуктовые, да и большинство отделов тоже постарались включить в ассортимент товары первой необходимости и распахнуть свои двери страждущим покупателям. Но теперь-то все официально, полноценно и без угрызений совести.

Вход в торговые точки ограниченФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фудкорт правда с покупками не завалишься и в кино не сходишь.... Что же еще неуловимо изменилось в самарских ТЦ после пандемии? Наш фотограф отправилась на первый пост-пандемийный шоппинг.

В Мегасити днем довольно пустынноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Мегасити днем очень пустынно. В принципе, для лета не удивительно. Основные посетители здесь частенько - студенты госуниверситета, который удачно располагается напротив. Сейчас она на экзаменах-каникулах-в изоляции. В общем, не до покупок. Картина пост-апокалипсиса, какой мы знаем ее по фильмам, удивительно точна. Парочки бродят по пустынным залам, на лицах - маски. Сразу вспоминаешь истории про радиацию, неведомые вирусы. А, стоп, как раз вторая и стала реальностью. Удивительно, но маски надевают сами перед входом. Забывчивым об этом напоминает охранник. В туалете есть мыло, но нет антисептика - может быть еще поставят? А то выбивается из общей картинки.

Жители города соскучились по нормальному шоппингуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Открыты не все отделы, продавцы во многих скучают.

- Много у вас сегодня покупателей было? - спрашиваю в одном из одежных бутиков. Продавщица машет рукой.

- Сегодня пока нет никого, но днем обычно так и есть. Мы в принципе работаем уже несколько недель, но правила драконовские. После примерки вещи отпариваем. Сами покупатели, кстати, совершенно не боятся, ни разу никаких опасений не слышала, - говорит она.

Покупатели есть в детском мире - с детьми, в масках все члены семьи. Мама строго объясняет мальчишке - мол, не надо трогать то, что на полках, опасно, коронавирус. Мальчик слушает не очень внимательно и опять тянется к какому-то вертолетику.

В каждом магазине отдельный вход и выходФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ТЦ МЕГА вечером народу больше, в основном - на фудкорте - в очереди к Маку. По Ikea бродят грустные любители шоппинга - ничего не потрогаешь, на диванах не полежишь. В ресторан после магазина не заглянешь! Кажется, что жизнь никогда не станет прежней.

В очереди люди социальную дистанцию соблюдают не слишком активноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В магазинах все теперь по-другому. У продавцов работы прибавилось: в примерочных не должны оставаться чужие вещи, за покупателями - глаз да глаз нужен.

- Конечно, люди не очень аккуратны. У нас все написано: тут вход, тут выход, социальная дистанция отмечена. А на деле люди толпятся, на кассе жмутся. Многие заходят и маски на подбородок опускают. А ведь оштрафуют нас. Сделаешь замечание - огрызаются. Но ведь мы не виноваты в том, что происходит, - делится одна из продавщиц.

Пока народа не слишком многоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В МЕГЕ позаботились об антисептиках - они буквально на каждом шагу. Помыть руки теперь можно на фудкорте - достижение XXI века, не меньше.

Призывают мыть рукиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На каждом шагу посетителям напоминают про маски. Сами продавцы пока стараются их не снимать. Хотя жалуются - тяжело.

Манекены призывают держаться подальше друг от другаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Следующим шагом снятия ограничений в Самаре могут стать открытие ресторанов и спортзалов, фитнес-центров. Так что нужно будет учиться всем мерам санитарной безопасности. Маски - судя по всему - россиянам не удастся снять как минимум до конца года. Но если это остановит коронавирус - что ж, можно и потерпеть.