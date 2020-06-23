Рок на Волге в Самаре 28 июня 2020 года: где пройдет онлайн-фестиваль, участники, как увидеть шоу

Названо время проведения и участники онлайн-фестиваля Рок на Волге в Самаре 28 июня 2020 года. Ранее организаторы объявили о том, что мероприятие придется отменить. Но за это время они смогли найти решение, чтобы порадовать любителей рока и напомнить о себе. В итоге фестиваль в урезанном формате пройдет в режиме онлайн, в виде виртуального шоу. Его участниками станут две российские группы - "Сплин" и "Би-2".

Когда пройдет "Рок на Волге" 2020 в Самаре

Онлайн-фестиваль состоится уже 28 июня. Концерт начнется в 19.00 (мск) - это в 20.00 в Самаре. Фестиваль компанией NCA проводится при поддержке правительства и группы МТС.

Где пройдет фестиваль "Рок на Волге" 2020

Сценой для проведения концерта станет баржа на Волге. На ней смонтируют специальную площадку, где и будут выступать группы. Ее спроектируют под запросы проведения прямого эфира в формате реального присутствия.

Как попасть на концерт Сплин и Би-2 на Рок на Волге

Увидеть концерт смогут любители рока со всего мира и со всех уголков страны. Для этого достаточно будет включить трансляцию на своем компьютере. При этом зрители смогут не только увидеть, но и задать вопросы любимым артистам.

Смотреть трансляцию можно бесплатно. Однако, 1000 счастливчиков смогут получить онлайн-билеты. Они смогут подключиться к трансляции по видеосвязи, их портреты выведут на экран, который будет расположен перед баржей-сценой. Это обеспечит эффект реального присутствия зрителей на концерте.

- Подготовка “Рока Над Волгои -2020” шла в течение нескольких лет, наша команда вложила в проект колоссальное количество душевных сил и физическои энергии. Но мы знали, что тысячи людеи ждали возвращения любимого фестиваля и не можем их подвести, просто так перенеся его на следующии год, - рассказала директор проекта Ева Самсонова.

Повторим еще раз: просмотр концерта будет бесплатным на платформах МТС Live и МТС ТВ.. Но каждый зритель во время эфира сможет отправить перевод в Благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает детям и молодым людям с онкологическими и другими болезнями мозга.

ВНИМАНИЕ

Пока условия возврата билетов на офлайн-фестиваль "Рок над Волгой" на Самара Арене не названы. Организаторы обещают озвучить их сразу после того, как будет смягчен режим самоизоляции.