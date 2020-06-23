2020-06-23T17:34:39+03:00
Общество

Рок на Волге в Самаре 28 июня 2020 года: где пройдет онлайн-фестиваль, участники, как увидеть шоу

Организаторы "Рока на Волге" в Самаре 28 июня 2020 года рассказали, как пройдет мероприятие в онлайн-формате, кто выступит на нем и как посмотреть концерт
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Самаре выступят Сплин и Би-2. Фото: https://vk.com/rockonvolgaВ Самаре выступят Сплин и Би-2. Фото: https://vk.com/rockonvolga
Изменить размер текста:

Названо время проведения и участники онлайн-фестиваля Рок на Волге в Самаре 28 июня 2020 года. Ранее организаторы объявили о том, что мероприятие придется отменить. Но за это время они смогли найти решение, чтобы порадовать любителей рока и напомнить о себе. В итоге фестиваль в урезанном формате пройдет в режиме онлайн, в виде виртуального шоу. Его участниками станут две российские группы - "Сплин" и "Би-2".

Когда пройдет "Рок на Волге" 2020 в Самаре

Онлайн-фестиваль состоится уже 28 июня. Концерт начнется в 19.00 (мск) - это в 20.00 в Самаре. Фестиваль компанией NCA проводится при поддержке правительства и группы МТС.

Где пройдет фестиваль "Рок на Волге" 2020

Сценой для проведения концерта станет баржа на Волге. На ней смонтируют специальную площадку, где и будут выступать группы. Ее спроектируют под запросы проведения прямого эфира в формате реального присутствия.

Как попасть на концерт Сплин и Би-2 на Рок на Волге

Увидеть концерт смогут любители рока со всего мира и со всех уголков страны. Для этого достаточно будет включить трансляцию на своем компьютере. При этом зрители смогут не только увидеть, но и задать вопросы любимым артистам.

Смотреть трансляцию можно бесплатно. Однако, 1000 счастливчиков смогут получить онлайн-билеты. Они смогут подключиться к трансляции по видеосвязи, их портреты выведут на экран, который будет расположен перед баржей-сценой. Это обеспечит эффект реального присутствия зрителей на концерте.

- Подготовка “Рока Над Волгои -2020” шла в течение нескольких лет, наша команда вложила в проект колоссальное количество душевных сил и физическои энергии. Но мы знали, что тысячи людеи ждали возвращения любимого фестиваля и не можем их подвести, просто так перенеся его на следующии год, - рассказала директор проекта Ева Самсонова.

Повторим еще раз: просмотр концерта будет бесплатным на платформах МТС Live и МТС ТВ.. Но каждый зритель во время эфира сможет отправить перевод в Благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает детям и молодым людям с онкологическими и другими болезнями мозга.

ВНИМАНИЕ

Пока условия возврата билетов на офлайн-фестиваль "Рок над Волгой" на Самара Арене не названы. Организаторы обещают озвучить их сразу после того, как будет смягчен режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«А вы точно врач?»: в Самаре мошенница полгода выдавала себя за гинеколога и чуть не приняла роды у своей знакомой
Возможно, убедительность ее словам придал практический опыт: у нее самой уже трое детей, так что о всех тяготах беременности она знает не понаслышке
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
В Самарской области отменили режим самоизоляции
В Самарской области мотоциклист протаранил легковушку
В Самарской области сократилось количество тяжело больных коронавирусом
Рестораны в Самаре готовы открыть летние веранды с 26 июня
Самарцы получат выплаты на детей 10 тысяч рублей в июле 2020 года
В поле в Крутых Ключах неизвестный убил человека и еще двоим нанес ножевые ранения
В Самаре на Параде Победы 24 июня не будет ветеранов
В Самаре продолжается ремонт покрытия на улице Ленинской
В Самаре появился еще один клуб по пляжному футболу – «Динамо-Самара»
В Самаре на улице Грозненской строят километровую транспортной развязку
В Самаре на видео попала прогулка крохи-леопарда Амурчика
Назначение Армена Беняна министром здравоохранения в Самаре не подтвердили
В Самаре «Рок над Волгой» проведут на реке
В СамГУПС помогут иностранным студентам проще перенести изоляцию
Как в Самаре обратиться к судебным приставам в период ограничений
Екатерина Кудряшова назначена региональным директором Билайн в Центральном регионе
В Самаре этим летом проведут текущий ремонт в здании цирка
В Самаре осудят очередного «отмазывальщика» от армии
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
Как самарцам поможет закон об удаленке
В Самарской области «кувыркнулась» ВАЗовская легковушка
Роспотребнадзор поможет ресторанам в Самаре открыться