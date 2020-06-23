2020-06-23T23:04:50+03:00
Общество

Парад Победы в Самаре 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция, фото, видео

Приглашаем наблюдать, как проходит прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Самаре 24 июня 2020 года. Публикуем лучшие фото и видео моменты мероприятия
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В этом году Парад Победы будет особеннымВ этом году Парад Победы будет особеннымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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День, который надолго останется в памяти - спустя 75 лет после первого в истории Парада Победы на Красной площади по всей стране в честь героев, одержавших верх над фашистской Германией, вновь по площадям крупных городов страны прошагают военные расчеты, проедет техника и пролетят самолеты. Прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Самаре 24 июня 2020 года будет доступна прямо на этой странице.

Само мероприятие на площади Куйбышева начнется ровно в 10.00. Но нашу трансляцию мы начнем раньше: покажем, как собираются зрители на площади, что происходит вокруг, как организована безопасность, как проверяют зрителей, как готовятся военнослужащие.

В 10.00 мы начнем трансляцию с Парада: сначала по площади прошагают примерно 1700 человек в 23 парадных расчетах. Фишкой Парада Победы в Самаре 24 июня 2020 года станет кавалерийская шашка героя Советского Союза Дмитрия Голосова. Ее вынесут на площадь перед первым же парадным расчетом.

Затем по площади проедет военная техника и пролетят самолеты.

Механизированную колонну военной техники возглавит Танк Т-34 с надписью "На Берлин". За ним проедут УАЗ Патриот с крупнокалиберными пулеметами Корд, бронеавтомобили Тигр-М СпН", бронетранспортеры БТР - 82А, боевые машины пехоты, танки Т-72Б3, самоходные гаубицы Мста-С, реактивные системы "Ураган" и "Град", зенитки С-300, оперативно тактические ракетные комплексы ОТРК "Искандер - М".

Кто пролетит над площадью

Кто пролетит над площадью

Все завершится в 12.00 - тогда начнется Парад Победы в Москве и на площади мы услышим слова Владимира Путина - его президентское обращение в честь Дня Победы.

А в 13.10 после московского Парада над площадью пролетят еще два самолета - Ту-160 Самара и Ту-95 Николай Кузнецов.

На Параде Победы будет всего 10% от обычного числа зрителей. Ветеранов не будет, места на трибунах займут медики, соцработники, волонтеры, общественники, почтальоны. Это будет благодарность им за труд в период пандемии.

Следите за тем, что происходит на площади вместе с нами.

Прямая онлайн-трансляция Парада Победы 24 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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