Зенит – Крылья Советов 26 июня 2020: прогноз на матч 24 тура чемпионата России РПЛ

Прогноз на матч 24 тура РПЛ Зенит – Крылья Советов 26 июня 2020 – 3:0.

«Зенит» продолжает идти ко второму подряд чемпионству, а «Крылья Советов» продолжают биться за выживание. И если первые со своими задачами справляются, то вторые больше разочаровывают своих болельщиков.

Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы РПЛ – команда из Петербурга возглавляет ее, а самарцы замыкают. Отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя - «Локомотива» - 9 очков, а возобновление чемпионата у подопечных Сергея Семака получилось взрывным – они разгромили ЦСКА 4:0. Учитывая все это, «Крылья Советов» выглядят кроликом на рельсах перед приближающимся паровозом.

Самарцы уходили на коронавирусную паузу после разгромного поражения от прямого конкурента по выживанию «Тамбова» 0:3 и вернулись с поражения от прямого конкурента – «Ахмата» 2:4. Причем подопечные Миодрага Божовича вели весь первый тайм 1:0, но в начале второй половины встречи рассыпались и пропустили сразу четыре. Готовность «Крыльев» к возобновленному сезону сейчас вызывает серьезные вопросы.

Волжанам в этом матче точно не помогут травмированные Паул-Виорел Антон и Максим Карпов. Зато Божович сможет использовать форварда Деяна Радоньича, который пропускал игру с «Ахматом» из-за перебора карточек.

Несмотря на все сказанное выше, наставник «Зенита» Сергей Семак заявил, что недооценки соперника не будет.

- В гостях «Крылья» играют гораздо лучше, чем дома. Команда победила на выезде столько же раз, сколько «Ростов», к примеру. Где-то, может быть, им проще играть на выезде — есть возможность контратаковать, есть быстрые футболисты, которые сильны при обыгрыше один в один. Нас ждет очень непростой матч. Нужно со всей серьезностью и ответственностью подойти к нему. Каждый матч очень сложный и важный для нас. Нам нужно быть готовыми на сто процентов и сыграть на максимуме своих возможностей, - приводит слова главного тренера петербужцев пресс-служба «Зенита».

Букмекеры единодушно роют глубокую могилу для «Крыльев». Коэффициент на победу самарцев – 20.0. На победу – «Зенита» - 1.2. На ничью дают 7.5 – 7.7.

Мы тоже не собираемся придумывать фантастические истории – «Зенит» победит и довольно крупно. Сколько забьет команда Семака, сказать сложно, но, скорее всего, больше трех. У «Крыльев» проблемы с реализацией, атака самарцев не сможет вскрыть оборону петербуржцев.