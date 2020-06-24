Фото с Парада Победы 2020 в Самаре: легендарный танк, последний герой и листовки в воздухе

1700 военнослужащих, больше 50 единиц техники, 14 самолетов и вертолетов и совсем немного зрителей на трибунах. Парад Победы в 2020 году прошел позже обычного, 24 июня, без ветеранов и Бессмертного полка. Делимся фотографиями и видео парада победы 2020 в Самаре с площади Куйбышева и рассказываем, почему это событие такое важное.

Люди пытались попасть на площадь: каким был Парад Победы в Самаре без зрителей 00:00 00:00

Одна из врачей, которая получила награду от президентаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такого Парада Победы в Самаре еще не было. В день икс - 24 июня - в центре немноголюдно. Улицы перекрыты уже по традиции, но и толп людей нет. Приглашения на трибуны в этот день получили немногие. Среди счастливчиков - врачи, социальные работники, почтальоны, волонтеры - все те люди, которые в период пандемии оказались на своеобразной передовой.

Всем зрителям измеряли температуруФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот раз пропускная система еще строже. Не только просят паспорт и пропуск, но еще и снабжают комплектом защиты - маска, антисептик для рук, перчатки. На трибунах свободно только каждое четвертое место, остальные три затянуты пленкой - социальная дистанция. Но и при этом много свободных мест.

Трибуны полупустые, но так нужноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Людей совсем мало, ощущение - как будто ты на первой репетиции Парада.

Погода испортиласьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К самому торжеству вопросов нет. Отрепетировано все до малейших деталей - шутка ли, готовились даже больше, чем положено. Парадные расчеты чеканят шаг, над площадью многократное разносится "ура!".

Знаменная группаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первыми на площадь вступает знаменная группа - с флагами. В ней только отличники подготовки, лучшие из лучших. Для них попасть в группу - повод для неподдельной гордости. После того, как с расчетами здоровается командующий Парадом Павел Олексюк, начинается сам Парад. Шагают перед строгим взором Валерьяна Куйбышева расчеты в одежде времен Великой Отечественной войны: моряки, пехота, группа со штандартами фронтов того времени. У них в руках винтовки Мосина и пистолеты-пулеметы Шпагина, достоверность на 100%.

В руках у военных винтовки МосинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С приветственным словом выступил и губернатор Дмитрий Азаров. Он напомнил о трудовом подвиге куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны, которым мы гордимся до сих пор.

Дмитрий Азаров обратился к жителям с приветственным словомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Наша история выковала несгибаемый российский характер, сформировала глубокое чувство единения, сплоченности, беззаветной преданности своей стране. Миллионы советских людей жили и умирали за Родину, за наш великий народ! Вот почему Великая Победа, одержанная 75 лет назад, стала для россиян частью нашей идентичности, нашего национального самосознания, одним из главных священных символов России, - отметил он.

Командующий Парадом Павел ОлексюкФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гостем парада Победы в 2020 году стал единственный ветеран, это последний живой герой Советского Союза третьей ударной армии Владимир Чудайкин. Он дошел до Берлина, на подступах к Рейхстагу лично потушил горящий танк. Его геройскую историю знает практически каждый житель Самары, его подвигом гордятся школьники.

23 парадных расчета прошагали по площадиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возглавил колонну механизированной техники танк Т-34 - легендарная машина. Его сделали в Кинельском районе умельцы- реконструкторы и он является очень точной репликой боевой машины тех времен. На борту надпись - "На Берлин", рядом с люком - исторический победный флаг.

Легендарный танк Т-34Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В колонне военной техники - более пятидесяти наименований. Здесь самые современные образцы вооружения, которые позволяют нашей армии быть сильнее многих.

Оперативно-тактический ракетный комплекс ИскандерФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ракетный комплекс Искандер - мощное оружие, история создания которого началась еще в начале 80-х годов.

Новые реактивные установки залпового огня Торнадо - ГФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впервые на Параде Победы представлены российские модернизированные реактивные системы залпового огня Торнадо Г. Они имеют более совершенную систему управления огнём со спутниковой навигацией и укомплектованы компьютером расчёта баллистических показателей, что позволяет выполнять наведение на координаты цели в автоматическом режиме.

Мста-С - российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, разработка Уральского завода транспортного машиностроенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военная техника двигается по площади, а в это время сверху начинается авиапарад. И первыми прилетают вертолеты ЦСК ВВС, их пилотируют летчики клуба.

Вертолеты Ми-2 сбиваются в клинФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Над площадью появляются и сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34.

Су-34 - истребитель-бомабрдировщик, сверзвуковой и многофункциональныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А в финале с листовками пролетает исторический ПО-2, который раскидывает поздравительные послания на трибуны. Жалко, что в это время уже идет дождик и невозможно сохранить одну из них на память.

Бомбардировщик ПО-2, многоцелевой самолет времен начала ВОВФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад заканчивается исторической техникой, которую восстановили местные реконструкторы-активисты.

Историческая военная техника, восстановленная активистами - реконструкторамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна из фишек сегодняшнего парада - это полевая кухня, изготовленная в 1939 году и заботливо восстановленная сейчас. Она прошла всю войну и теперь тоже служит людям.

Эта полевая кухня прошла всю войну и была реконструированаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парад заканчивается в Самаре и тут же начинается в Москве. Президент России поздравляет всю страну с праздником. А зрители медленно расходятся - в теплые дома, скорее греться, выпить кофе. И, конечно, задумываются, а как же приходилось их предкам. Точно в такой же дождливый день шагали по Красной площади наши прадеды. А в Самаре исторический парад в 1941 году вообще прошел холодной осенью. Но не зря же мы называем то поколение поколением Победителей. И сегодня у нас была еще одна возможность сказать им "спасибо" за тот мир, который подарили нам они.

Воздушный Парад Победы стал настоящим подарком горожанамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара. Парад Победы 2020. Полное видео.В параде к 75-летию Победы участвуют 2 тысячи военнослужащих. Колонну военной техники возглавит легендарный танк Т-34 с надписью "На Берлин". В воздушной части парада примут участие 12 единиц авиации. Подпишитесь на канал Россия24: https://www.youtube.com/c/russia24tv?sub_confirmation=1 Последние новости России и мира, политика, экономика, бизнес, курсы валют, культура, технологии, спорт, интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое. #Россия24 #Вести #Новости Официальный YouTube канал ВГТРК. Россия 24 - это единственный российский информационный канал, вещающий 24 часа в сутки. Мировые новости и новости регионов России. Экономическая аналитика и интервью с влиятельнейшими персонами. Смотрите также: Вести недели с Дмитрием Киселевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaTpipoWQNR1ya5zp19Gc4ZB Вести в субботу с Сергеем Брилевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PL6MnxjOjSRsQAPpOhH0l_GTegWckbTIB4 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLwJvP0lZee7zYMGBmzUqNn16P71vHzgkU 60 минут - https://www.youtube.com/channel/UCR16nHT1nkmG7g9AkE9tGeQ?sub_confirmation=1 Новости в прямом эфире - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQ73BA1ECZR916u5EI6DnEE Международное обозрение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaSEmz_g88P4pjTgoDzVwfP7 Специальный репортаж - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaQLdG0uLyM27FhyBi6J0Ikf Интервью - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaReDfS4-5gJqluKn-BGo3Js Факты - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaR4eBu2aWmjknIzXn2hPX4c Мнение - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaST71OImm-f_kc-4G9pJtSG Россия и мир в цифрах - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLHjKKyQ4OaRx4uhDdyX5NhSy5aeTMcc4

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