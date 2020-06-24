«Наудачу рванула за ребенком через границу»: из-за пандемии самарчанка на полтора месяца разлучилась с маленькой дочкой

Режим самоизоляции в Самарской области отменили, можно свободно перемещаться по области и, кажется, жизнь налаживается. Весь мир понемногу возвращается к обычному ритму жизни, государства ослабляют ограничения и открывают запертые намертво из-за коронавируса границы. Мария Гузанова, уроженка Самарской области, ждала этого момента долгие полтора месяца. Из-за пандемии она оказалась надолго разлучена со своей маленькой дочуркой Софи: Мария застряла во Франции, девочка - у родственников в Германии. И едва появилась возможность, Мария наудачу рванула через границу за своей малышкой.

Жесткие ограничения

Мария Гузанова живет в Париже уже 10 лет, здесь у нее налаженная жизнь, семья и маленькая дочка. В начале марта женщина отправила свою маму и Софи в Германию в гости к родственникам. Девочка с бабушкой собирались вернуться во Францию через пару недель, но коронавирус спутал все планы.

- С 17 марта во Франции начали вводить жесткие ограничения. Едва я успела вернуться в Париж, в городе за считанные дни закрыли все торговые центры, школы и детские сады, - рассказала Мария журналисту «КП-Самара». - Слово «карантин» у нас не употребляли, чтобы не провоцировать панику, называли это «вынужденным ограничением передвижения вне дома». Находиться на улице можно было максимум час в день, нельзя было отходить далее, чем на километр от места проживания. Чтобы нарушить эти нормы, нужно было получать особое разрешение, сделать это было непросто. В бумагах указывались причина, точное время выхода из дома, путь следования и т.д. Нарушителей штрафовали на 130 евро.

«Боялись немецкого патруля»

Все это время маленькая Софи ждала маму в другой стране. Хотя рядом с малышкой были родные люди, девочка очень скучала по маме, плакала и постоянно спрашивала, когда же та приедет и заберет ее. Так прошло полтора месяца. В конце концов Мария поняла, что ждать дальше у нее уже не хватит сил, в конце апреля купила билет на поезд и решила наудачу рвануть через границу за маленькой дочкой.

- Разве можно столько времени маленькому ребенку быть разлученному с матерью? Мы не знали, пропустит ли нас немецкий патруль через границу, но морально готовы были прорываться «с боем», любым путем, была готова на все, лишь бы увидеть дочку, - рассказала Мария.

Прямых поездов от Парижа до Берлина не оказалось, поэтому маршрут пришлось выстраивать с нескольким пересадками. На первой же, в Страсбурге, в поезд зашел полицейский патруль.

- Нам объявили, что дальше пропустят только граждан Германии и тех, у кого есть официально заверенное основание для поездки. Я внутри себя твердо решила – с поезда не сойду, буду добиваться продолжения пути всеми правдами и неправдами, - вспоминает Мария. - У нас долго уточняли все обстоятельства путешествия. Требовали доказательств, что дочь в Германии, что она у меня в принципе есть. Пришлось показывать семейные фотографии, совместные видео, билет дочери из Франции в Германию. Трудности возникли у многих – например, с нами ехала журналистка-немка из Парижа, она возвращалась домой, и ей тоже пришлось долго доказывать патрульным свое право на это.

После долгих выяснений Мария все же сумела настоять на своем и ее пропустили через границу.

- Дочка была счастлива, кинулась мне на шею, я от радости расплакалась, - вспоминает Мария. – В Германии меры самоизоляции были не такие жесткие, малышка даже могла гулять с бабушкой и дедушкой на природе, но очень тосковала по маме, и мы счастливы, что эта история закончилась благополучно!