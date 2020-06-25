Самарские ученые сделали лекарство от тромбов эффективнее в два раза

Самарские ученые добились интересных результатов в своих экспериментах над лекарством от тромбов. Они решили изучить, как на эффективность препарата влияет магнитное поле и были удивлены достигнутым.

Для изучения представители Самарского университета взяли препарат, который уменьшает вязкость крови и увеличивает концентрацию кислорода в тканях. Его подвергли воздействию импульсного магнитного поля.

- Было обнаружено, что импульсное магнитное поле увеличивает антиагрегационную активность пентоксифиллина практически в два раза, то есть, вязкость крови уменьшается в два раза, что может существенно повлиять на процесс тромбообразования, - поделилась первыми результатами исследования инженер-конструктор научно-исследовательской лаборатории "Прогрессивные технологические процессы пластического деформирования" Наталья Роденко.

Наталья Роденко получила грант "Умник" на свои исследования

А вот безопасен ли такой препарат, облученный в лаборатории, для людей? Пока что это проверили на мышах и вредных последствий от облучения ученые не обнаружили.

Сейчас ученые рады своему открытию, но им предстоит понять механизм такого значительного увеличения биологической активности лекарства. Возможно, он будет работать и для других препаратов. Пока что понятно, что магнитное поле действует на вещества-ингибиторы.

Сейчас эксперты выясняют, как долго сохраняется эффект от облучения лекарства.

- Нам стало интересно, сколько времени держится эффект от облучения препаратов импульсным магнитным полем, и мы провели такие исследования. Установлено, что эффект воздействия от ИМП сохраняется от трех часов до одних суток в зависимости от интенсивности облучения, - говорит доцент кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии Татьяна Васильева.

Эксперименты по изучению влияния дополнительных веществ на биологическую активность лекарств ученые продолжат совместно с химиками университета. Также в университете работают над исследованием воздействия ИМП на антибиотики. Ученые хотят исследовать антибактериальную активность чистой субстанции антибиотика после излучения магнитного поля. И это тоже может стать некой революцией в медицине. Кстати, магнитно-импульсная установка БИО для облучения лекарств уже создана на базе Самарского университета.