2020-06-25T11:37:17+03:00
Наука

Самарские ученые сделали лекарство от тромбов эффективнее в два раза

Для этого препарат поместили в импульсное магнитное поле и добились очень необычных результатов
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Магнитное поле творит чудеса с лекарствамиМагнитное поле творит чудеса с лекарствами
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Самарские ученые добились интересных результатов в своих экспериментах над лекарством от тромбов. Они решили изучить, как на эффективность препарата влияет магнитное поле и были удивлены достигнутым.

Для изучения представители Самарского университета взяли препарат, который уменьшает вязкость крови и увеличивает концентрацию кислорода в тканях. Его подвергли воздействию импульсного магнитного поля.

- Было обнаружено, что импульсное магнитное поле увеличивает антиагрегационную активность пентоксифиллина практически в два раза, то есть, вязкость крови уменьшается в два раза, что может существенно повлиять на процесс тромбообразования, - поделилась первыми результатами исследования инженер-конструктор научно-исследовательской лаборатории "Прогрессивные технологические процессы пластического деформирования" Наталья Роденко.

Наталья Роденко получила грант "Умник" на свои исследования

Наталья Роденко получила грант "Умник" на свои исследования

А вот безопасен ли такой препарат, облученный в лаборатории, для людей? Пока что это проверили на мышах и вредных последствий от облучения ученые не обнаружили.

Сейчас ученые рады своему открытию, но им предстоит понять механизм такого значительного увеличения биологической активности лекарства. Возможно, он будет работать и для других препаратов. Пока что понятно, что магнитное поле действует на вещества-ингибиторы.

Сейчас эксперты выясняют, как долго сохраняется эффект от облучения лекарства.

- Нам стало интересно, сколько времени держится эффект от облучения препаратов импульсным магнитным полем, и мы провели такие исследования. Установлено, что эффект воздействия от ИМП сохраняется от трех часов до одних суток в зависимости от интенсивности облучения, - говорит доцент кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии Татьяна Васильева.

Эксперименты по изучению влияния дополнительных веществ на биологическую активность лекарств ученые продолжат совместно с химиками университета. Также в университете работают над исследованием воздействия ИМП на антибиотики. Ученые хотят исследовать антибактериальную активность чистой субстанции антибиотика после излучения магнитного поля. И это тоже может стать некой революцией в медицине. Кстати, магнитно-импульсная установка БИО для облучения лекарств уже создана на базе Самарского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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