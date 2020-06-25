Приполз во двор к людям за помощью: кот остался без лап, ушей и хвоста, но продолжает бороться за жизнь

«Думали, что уже не жилец»

Под Самарой зооволонтеры спасли от неминуемой гибели кота, который лишился лап, ушей и хвоста, но по-прежнему продолжает бороться за жизнь. Эта история началась больше года назад, в марте, когда оттепели сменяются коварными заморозками. В один из дней жительница поселка Малая Малышевка выглянула во двор и ахнула – по белому снегу медленно полз маленький серый комочек, оставляя за собой жуткие кровавые следы. Женщина выбежала на улицу и обнаружила там измученного кота. Вместо лап и носа у животного было кровавое месиво.

- Скорее всего, котик вмерз в подтаявший лед - это, к сожалению, не редкость, - рассказала куратор животного, кинельская зоозащитница Лаурика Нагель. – Барсик – так назвали кота – был в критическом состоянии. Гангрена, обморожение четырех лап, ушей, носа и хвоста, понос… Когда мне позвонили, я приехала, срочно отвезла его в ветклинику. Если честно, сама поначалу не верила, что он выживет, очень уж «тяжелый» был котик. Нам повезло – попали к замечательному хирургу. Лапы пришлось ампутировать, только на одной удалось сохранить и пришить обратно подушечку. Ампутировали и хвост, а обмороженные уши отвалились сами. Когда я увидела Барсика без лап после операции – расплакалась. Думала, он не жилец уже и нужно усыпить, чтобы не мучился. Но что-то меня остановило, и, как выяснилось – правильно.

В то, что попавший в беду кот выживет, поначалу мало кто верил

Кот оказался молодым – всего около двух лет, и очень живучим. Он стойко вытерпел пять (!) операций, которые понадобились, чтобы ликвидировать начавшуюся гангрену и воспаления. Два месяца кот находился между жизнью и смертью, но в конце концов четко заявил миру – он хочет жить!

Ковылял на культях

В стационаре ветклиники Барсик провел долгие шесть месяцев. Уже там научился довольно шустро ковылять на замотанных в бинты культях и даже пытался ходить на лоток. После того, как состояние животного стабилизировалось, Лаурика забрала его к себе в домашний приют, где коротают дни еще несколько животных-инвалидов: к сожалению, шанс найти новых хозяев у таких котиков и собак невелик – немногие решаются взвалить себе на плечи заботу об особенном питомце.

- Барсик молодец, все выдержал, несмотря на неблагоприятные прогнозы, - рассказывает Лаурика. - Сколько мне звонило негодующих, что не усыпили кота! Но тех, кто его поддерживал, было больше. Лечить Барсика помогла одна добрая женщина из Москвы. Другая девушка даже хотела взять его к себе домой, но узнав, что кормить придется кормом премиум-класса, отказалась – призналась, что не потянет.

Сейчас Барсик уже освоился с новой, безлапой жизнью. С трудом, но передвигается по дому, любит сидеть в шкафу на мягкой подушке и оттуда наблюдать за миром. В приюте у Лаурики кот без лап нашел новых друзей – например, любит спать в обнимку со слепым котом Кузей.

Барсик нашел друга в лице слепого Кузи

- Очень добрый кот, первые дни смотрел вокруг как инопланетянин, не мог понять, куда попал, но сейчас освоился, - рассказывает Лаурика. – Единственное, чего не любит – когда пытаются трогать его лапы, наверное, все боится, что снова понесут их обрабатывать – натерпелся, бедолага.

Нужно особое внимание

Поначалу Лаурика думала о том, чтобы начать копить Барсику на протезы – их делает специальный завод в Новосибирске. Однако в итоге от этой идеи вынуждены были отказаться – слишком дорого, далеко, да к тому же неизвестно, приживется ли протез.

Сейчас Барсик приучен к туалету и корму премиум-класса. Он очень ждет новую заботливую семью, однако отдать его готовы не каждому – будущие хозяева должны быть готовы уделять пострадавшему от злой судьбы котику особенное внимание.

- Барсику постоянно нужны пеленки, на которые он ходит в туалет, кроме того, подходит срок очередной вакцинации, поэтому мы будем признательны за любую помощь, - говорит Лаурика Нагель.

Если вы хотите помочь Барсику, то обращайтесь к Лаурике Нагель по тел. 8937 060 06 05