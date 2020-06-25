Тарифы ЖКХ с 1 июля 2020 года в Самаре: как вырастет стоимость отопления, света и газа

Названы новые тарифы ЖКХ с 1 июля 2020 года в Самаре. Подорожание грядет через пять дней, в России обсуждалось эмбарго на рост стоимости услуг с середины лета, но решение сейчас не принято. Эксперты уверены, что на данный момент оно и не логично: ведь если сейчас перенести подорожание, то в следующем году оно может стать излишне большим.

Журналисты «КП-Самара» разобрались, что и насколько подорожает в Самарской области, насколько в целом вырастет платеж в квитанциях и кому не повезло больше всех.

Новые тарифы на ЖКУ в Самарской области вырастут с 1 июля. Максимальный рост может составить 6,8%. Это значит, что настолько должна измениться общая цифра в квитанции, больше - нельзя. Например, если человек платил 3000 рублей за коммуналку, то теперь у него может вырасти платежка до 3204 рублей. По некоторым районам и округам рост составит только 3,6%.

Как отмечают в министерстве ЖКХ, рост цен - это необходимая мера, чтобы обеспечить качество предоставления услуг, так как в течение года дорожает топливо, растут заработные платы, увеличиваются цены на услуги подрядчиков. Это должно компенсироваться. В этом году подорожание первое, в январе стоимость не росла.

Цены на воду в Самарской области с 1 июля: как вырастут

В Самарской области с 1 июля стоимость водоснабжения составит 35,08 руб. за кубометр. Это рост на 3,48 руб. Цены на водоотведение вырастут на 1,9 руб до 19,3 за кубометр.

Стоит отметить, что для тех, у кого не стоят счетчики, действует повышающий коэффициент 1,5.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение на сайте «СКС».

Тарифы на горячее водоснабжение и отопление в Самаре с 1 июля 2020 года

Компания «Т Плюс» на своем сайте еще в 2018 году опубликовала документ, в котором повышение тарифов расписано до 2023 года. Это обусловлено тем, что компания расписывает свою программу модернизации оборудования и городского хозяйства на годы вперед.

С 1 июля 2020 года цены на горячую воду и отопление тоже поменяются.

Для абонентов «ПТС» (жители Самары) они составят:

39,88 руб. за кубометр теплоносителя.

1731,6 руб. за гигокалорию тепловой энергии.

Для жителей Сызрани и Новокуйбышевска:

За теплоноситель, кубометр - 39,88 руб. (рост примерно на 2,3 руб.).

За одну гигокалорию тепловой энергии - 1488 руб. (рост на 40 рублей).

Тарифы на горячую воду и отопление в Самаре на сайте «Т Плюс».

Стоимость электроэнергии в Самаре с 1 июля 2020 года для населения по счетчику

Цены на электричество вырастут на небольшую сумму.

Так, по одноставочному тарифу придется платить 4,32 руб. вместо 4,17 за киловатт в час.

А в домах с электроплитами - 3,02 руб. вместо 2,92 руб.

Цены на электричество на сайте «СамГЭС»

Сколько стоит газ в Самаре с 1 июля 2020 года

Судя по данным на сайте «Газпром межрегионгаз Самара», 1 июля 2020 года цены на газ для самарцев не вырастут. При отсутствии газового отопления жители будут платить 7,48 руб. за кубометр или же 97,24 - 186 руб. с человека в зависимости от наличия определенных приборов.

С газовым отоплением при наличии счетчика стоимость кубометра составляет 5,36 руб., без - от 96,48 до 189,74 - в зависимости от наличия различных приборов. Точные цифры на сайте компании.

Немного вырастет стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования - на 0,03 руб., до 1,06 за кв. м общей площади.

Как вырастет взнос на капремонт в Самаре с 1 июля 2020 года

Для домов до 5 этажей: 6,28 руб. (было 5,67)

Для домов 6 этажей и выше: 7,22 руб. (было 6,52)

Сколько стоит вывоз мусора в Самарской области с 1 июля 2020 года

А вот цены на вывоз ТКО не изменятся. Более того, нормативы могут пересчитать, так как они могли быть завышены изначально. На федеральном уровне обсуждают вопрос, как лучше платить за вывоз мусора - с кв. м или с человека.

Сколько стоит содержание жилых помещений в Самарской области с 1 июля 2020 года

Стоимость содержания жилых помещений с 1 июля 2020 года в Самаре тоже вырастет. Она будет разной для различных категорий домов и квартир.

Так, за содержание жилых домов со всеми удобствами и повышенным уровнем благоустройства возьмут 25,56 руб.

Если в доме есть все удобства, лифт и мусоропровод - 25,47 руб.

Для домов со всеми видами удобств без мусоропровода - 23,55 руб.

Для домов с удобствами, но без лифта - 22,45 руб.

Если нет и мусоропровода, и лифта - 18,76 руб.

Деревянные и смешанные дома с частичными удобствами - 24,86 руб.

Неблагоустроенные дома, ветхое жилье: 25 рублей.

Цифры приведены за кв. м общей площади.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Виктор Часовских, руководитель центра «ЖКХ-Контроль»

- Хотелось бы напомнить, что, хотя сегодня и действует мораторий на начисление пени за долги, все они все равно будут начислены после 1 января 2021 года. Поэтому лучше прийти в свою управляющую компанию и составить график погашения задолженности. От того, насколько регулярно будут поступать платежи ресурсникам, будет зависеть подготовка к зимнему сезону, качество оказания услуг.

Сегодня на федеральном уровне обсуждается снижение процента, который оплата ЖКУ занимает в бюджете семьи. Возможно, в ближайшем будущем субсидии будут получать те, у кого эта доля составляет не 22%, а 15%, соответственно, большее количество людей сможет получить помощь от государства.