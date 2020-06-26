НЗМП: Шаблоны долой!

В ООО «НЗМП» (дочернее общество компании «Роснефть») традиции рационализаторства уходят корнями в далекое прошлое - во времена, когда производство масел и присадок только зарождалось и оборудование, процессы были далеко не такими совершенными, как сейчас. На дворе XXI век: на заводе идет модернизация, внедряются самые современные образцы технической мысли. Думаете, заводские кулибины расслабились? Ничуть. На производстве всегда есть точки приложения рационализаторских способностей. Только в прошлом году заводские изобретатели подали 15 рацпредложений - отдельные и коллективные вносили сотрудники цехов приготовления товарных масел и фасованной продукции, хозяйственного обеспечения, отдела капитального строительства и производства присадок. Лидером по количеству полезных идей (треть от общего числа) стал цех по эксплуатации электрооборудования.

НАДЕЖНОСТЬ…

Лидер самой многочисленной группы рационализаторов цеха ЭЭО - его начальник Валерий Галянин - трудится в нефтепереработке с 1993 года. Признает: электрики предприятия всегда славились нестандартным подходом к делу. - Мы обслуживаем достаточно большое электрохозяйство завода, которое содержит как традиционное электрооборудование, так и современное, микропроцессорные устройства, - рассказал Валерий Владимирович. - С развитием науки и техники внедряется все больше инноваций, но практически всегда имеется возможность что-то улучшить как в части надежности работы, так и в части повышения безопасности труда.

Валерий Галянин. Фото: ООО "НЗМП"

Цех по эксплуатации электрооборудования уже в этом году разработал два рацпредложения. Одно из них - «Модернизация схемы питания центральных распределительных подстанций 1, 2» - не только разработано, но и внедрено. Его основная цель - энергобезопасность и обеспечение стабильности работы оборудования.

- Каждая из этих ЦРП запитана двумя вводами 35 киловольт. На случай, когда один ввод выведен в ремонт, для обеспечения категорийности электроснабжения мы предложили организовать силовую кабельную перемычку между ЦРП-1 и ЦРП-2 по напряжению не 35, а 6 кВ, - поясняет Валерий Галянин. - Таким образом мы повысили надежность электроснабжения обоих ЦРП. Это важно для стабильной работы технологических установок завода.

В цехе коллектив подобрался инициативный. Ребята молодые, большинство - с высшим образованием.

- Руководство завода всегда приветствует наши предложения - с экономическим эффектом, направленные на повышение надежности оборудования или уровня электробезопасности, - улыбается Валерий Владимирович. - Идеи не задвигаются в долгий ящик, реализуются в кратчайшие сроки. Особенно если они касаются повышения надежности работы оборудования и охраны труда.

…И БЕЗОПАСНОСТЬ

Соблюдение норм безопасности в энергохозяйстве (как и на всем заводе) - на первом месте, ведь электричество небрежности не прощает. Поэтому работа на электроустановках сопровождается целым комплексом технических и организационных мероприятий для обеспечения безопасности персонала. Чтобы ремонтная бригада могла приступить к работам в электроустановках, предварительно выполняется целый комплекс мероприятий. В том числе проводится подробный целевой инструктаж - с указанием мест заземления и границ рабочего места. Завершается он подписью: мол, все понял, обо всех опасностях предупрежден.

- Чтобы исключить формальный подход в проведении целевых инструктажей, мы предложили использовать цифровые речевые регистраторы, - говорит Галянин. - В результате внедрения этого новшества у нас появился журнал учета речевых регистраторов. Каждому наряду при допуске присваивается номер записи, которую впоследствии прослушивают инженерно-технические работники цеха. Поначалу при этом часто выявляли разного рода нарушения, которые потом обсуждали коллективом на часах безопасности. Сейчас люди, находясь на электрообъекте, чувствуют строгий контроль за своими действиями, что практически исключило формальный подход к требованиям безопасности. Как показала практика, до применения речевых регистраторов около 85% инструктажей проходили с замечаниями. В текущем году этот показатель равен нулю. Это очень хороший положительный эффект.

Заводчане продолжают совершенствовать производство. Для думающих, неравнодушных людей это естественно, а место для положительных изменений есть всегда и везде!