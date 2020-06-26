Видеть новое, делать лучшее

Портал полезных идей

С каждого компьютера Сызранского НПЗ можно войти на инновационный портал предприятия. Здесь регистрируются предложения, которые может оставить любой сотрудник, будучи уверенным, что они будут рассмотрены экспертами и, в случае положительной оценки, внедрены на заводе. Никакой бюрократии и хождения со своей идеей по кабинетам: достаточно ее сформулировать, кликнуть мышкой - и вот предложение в базе идей. Общение со специалистами и экспертами по направлениям - только виртуальное, обсуждение идей и подведение итогов - в режиме видеоконференцсвязи. Портал был создан в мае 2017-го, и на сегодняшний день на него подано более 1200 идей. Активнее всего новаторская мысль работает в трех направлениях: «Технология», «Механика», «Энергетика». Эти же направления составляют и основу программы повышения операционной эффективности, реализуемой на заводе.

- Выполнение программы повышения операционной эффективности - важная часть стратегии «Роснефть-2022», призванной вывести Компанию на качественно новый уровень ведения бизнеса, - отметил начальник отдела повышения операционной эффективности Сергей Дальченко. - По итогам 2019 года экономический эффект от внедрения новых решений на Сызранском НПЗ превысил 1,6 млрд рублей. В результате реализации программы выход светлых нефтепродуктов вырос с 57,42% до 57,95%, глубина переработки увеличилась на 1,14 процентных пункта по сравнению с 2018 годом и составила 78,04%.

Важную роль в выполнении программы играют заводские новаторы. В 2019 году эффект от внедрения инновационных предложений рационализаторов составил 440 млн рублей.

Стиль работы – новаторский

Все хорошие идеи заводчан премируются - и материально, и приятными бонусами. А авторы проектов с самой высокой эффективностью и коротким сроком окупаемости становятся победителями ежегодного конкурса «Лучший инноватор/инновационная команда».

Например, по итогам первого квартала этого года призовыми местами отмечены молодые сотрудники предприятия - инженер отдела разработки планов развития Андрей Ниретин и инженер-технолог технологического отдела Николай Журкин. Ведущий инженер отдела технологического развития Дмитрий Макаров стал лучшим инноватором по итогам 2019 года. В прошлом году он разместил на портале 10 предложений с рекордным экономическим эффектом. Отрадно, что тягу к новаторству проявляют не только опытные, но и начинающие нефтепереработчики. Из таких ребят вырастают неравнодушные люди, которые стремятся найти пути улучшения в разных сферах производства. Такие, как старший оператор цеха №5 Даниил Трошин - абсолютный лидер инновационного портала. На его счету более 80 предложений. Большинство связано с оптимизацией технологического процесса и обеспечения надежности оборудования установки компрессии, абсорбции и стабилизации, на которой он работает все свои 18 лет заводского стажа. За эти годы оператор выучил установку как собственные пять пальцев: технологические схемы, коммуникации, все параметры процесса. У настоящего новатора глаз не «замыливается» - видит не только проблемы, но и их решения. Впрочем, широкий технический кругозор Даниила Андреевича позволяет ему генерировать идеи и по смежным направлениям, таким как промышленная безопасность, энергетика, механика.

- Наша установка эксплуатируется несколько десятилетий. За это время изменилось качество сырья, ГОСТы на продукцию - конечно, у меня большое поле для улучшений, - улыбается старший оператор установки КАС цеха №5 АО «СНПЗ» Даниил Трошин. - А больше всего мне нравится думать над энергетическими вопросами: как можно сэкономить электроэнергию, пар. И сейчас в голове крутится пара-тройка идей!

К слову, «золотую голову» Даниила Трошина и его преданность делу ценят не только ближайшие коллеги. В прошлом году Даниил Андреевич награжден Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации. Заслуженно!