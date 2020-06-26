«Черные риелторы» или бывший возлюбленный? Кто убил 20-летнюю сироту из Тольятти

Получила квартиру и пропала

Исчезновение 20-летней Натальи Асияновой из Тольятти осенью 2011 года мало кого удивило. Сирота часто оказывалась в плохой компании, злоупотребляла запрещенными веществами. Но время шло, а она не возвращалась. 3 июля 2012-го девушку нашли мертвой — около автотрассы в районе села Мордовская Карагужа в Ульяновской области. Следователи считают, что девушка стала жертвой черных риелторов, обвиняемых сразу несколько.

— В мае 2011 года суд обязал мэрию обеспечить Асиянову, которая была сиротой и воспитывалась в детском доме, жильем вне очереди. Спустя несколько месяцев она пропала без вести, — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» правоохранители. — После обнаружения было возбуждено уголовное дело.

Долгое время расследование не двигалось с мертвой точки. За этот период в автограде и окрестностях несколько неблагополучных владельцев жилплощади буквально испарились. Другие при странных обстоятельствах лишились крыши надо головой. Сыщики выявили общие детали и объединили все эпизоды в одно производство.

В 2019 году наконец-то случился прогресс. Летом и осенью арестовали сразу несколько жителей автомобильной столицы — предполагаемого вдохновителя группировки Лилию Малебскую, а также Людмилу Елчеву, Сергея Баринова, Елену Заборскую и еще троих мужчин. Среди последних оказался 46-летний Евгений Никольский, которому и вменяют расправу над Натальей.

Жил спокойно, от следствия не скрывался

К Никольскому силовики в масках наведались 4 сентября 2019-го. Он на тот момент работал в охранной фирме, в ГБР. Подозреваемого забрали прямо из офиса.

— Он знал Асиянову, даже был по ее делу свидетелем. Прошел проверку на полиграфе, а потом спокойно жил, от следствия не скрывался, — рассказывает «Комсомолке» адвокат Никольского Дмитрий Артемьев. — 4 числа его увезли из Самары в Тольятти. И что странно, протокол задержания оформили только ночью 5 сентября. На момент моей встречи с ним у него были страшные следы на запястьях. Да, наручники их оставляют, но не до мяса же. Еще месяц назад они были видны.

Евгений сначала написал явку, но потом отказался от нее, заявив о пытках в свой адресФото: Предоставлено "Комсомолке"

Как объяснил юрист, его подзащитный изначально написал явку с повинной, но вскоре от нее отказался. По словам Евгения, признался он после пыток, которым его подвергли неизвестные стражи порядка — угрозы ему, его жене и родным, обещания подбросить наркотики, подвешивания за кисти, выкручивание рук и прочее.

— Никольский отказался от явки и заявляет, что не имеет ни какого отношения к «черным риелторам». Да, он знал мужа Малебской, ее саму, но он со многими знаком, — продолжает Дмитрий. — Что касается пыток, то мы писали заявления везде, где только можно — СК РФ, прокуратура, Ленинский межрайонный следственный отдел в Самаре, где все это происходило. Но все наши заявления фактически игнорировались. До мая 2020 года никто не приехал, не взял объяснения с Евгения, не провел экспертизу по телесным повреждениям, никто не опросил полицейских, которые с ним «работали». Не опрашивали и свидетелей, хотя Евгений говорит, что он громко кричал в отделе и его не могли не слышать.

Заступник обвиняемого добавляет, что на все жалобы он получил около пяти решений об отказе в возбуждении уголовного дела по поводу пыток. Написаны как под копирку, менялась разве что дата. Лишь месяц назад появились незначительные подвижки:

— Сотрудников полиции все-таки опросили. Но эти пять человек говорят одно и то же: я приехал, задержал, он пытался на ходу выброситься из машины, поэтому мы надели на него наручники. Почему в ИВС поступил ближе к ночи? Куда его привезли сначала? Это никого не интересует.

«Он хотел вытащить ее из болота»

Впрочем, фамилия Никольского появилась в истории об исчезновении Натальи Асияновой неслучайно. Какое-то время они находились в романтических отношениях.

— Они, кажется, познакомились году в 2009 — плюс-минус. Мы тогда жили вместе в трехкомнатной квартире, Евгений привел ее к нам домой, какое-то время она жила у нас, — делится с samara.kp.ru брат фигуранта Виталий Елисеев. — Наталья помогала по дому, моя жена ее научила готовить. Женя познакомил ее с нашими родителями. Однажды они даже встретили Новый год в семейному кругу.

Долгое время тело девушки не могли найтиФото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако, как отмечает наш собеседник, прошлая жизнь не отпускала Асиянову. Она могла пропасть на несколько дней, не отвечать на звонки:

— Евгений неоднократно находил ее в наркопритонах у друзей. Ругался с ее сутенером. Разносил там все. Она уверяла, что это больше не повторится, но спустя какое-то время все повторялось. И хочу заметить, что, несмотря на это все, я никогда не видел, что Женя кричал на нее или поднимал руку. Он хотел помочь ей выбраться из этого болота, вытащить ее оттуда.

Не сложилось. Девушка съехала от Никольского, и общаться они стали реже. Он помогал, когда Наталья обращалась за помощью — для себя или для брата Арсена.

— Именно Арсен в октябре-ноябре 2011 года позвонил Жене и сказал, что Наташи нигде нет. Тот посоветовал ему обратиться в полицию, — говорит Елисеев. — А через год ее нашли. Опознали по сим-карте в курточке. Евгений ездил в Ульяновск — на опрос и на опознание. Куртку опознал, ведь он сам ей ее подарил. Тогда претензий к нему не возникало.

Сейчас все поменялось. Никольский чуть меньше года под стражей. Ведущие дело следователи центрального аппарата СК РФ, находящегося в Нижнем Новгороде, считают его участником организованной преступной группы «черных риелторов» и исполнителем убийства. По их версии, он по указанию руководителей ОПГ забил Наталью молотком до смерти и спрятал на безлюдной обочине.

— Учли его связь с Асияновой и знакомство с Малебской. А еще тот факт, что он в конце 2011 года купил себе подержанную «Приору». Как считают следователи, на деньги, полученные в качестве вознаграждения, — считает Виталий. — Я уверен, что Евгений не совершал этого. Хочу сказать, что Наталья была добрым человеком со сложной судьбой. И я искренне верю, что следствие установит все обстоятельства и истинные причины смерти этой несчастной девушки.

Сейчас расследование продолжается. Евгений Никольский арестован как минимум до августа. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.