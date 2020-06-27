"Просто видим, что можно сделать лучше": рационализаоры "КуйбышевАзота" рассказали, как к ним приходят идеи

107 рацпредложений за год

В последнюю субботу июня отмечается День рационализатора и изобретателя. Этот день на одном из крупнейших химических предприятий страны не случайно включен в список корпоративных и профессиональных праздников. На заводе трудятся сотни современных кулибиных. Их разработки помогают улучшать производство, делая его более экономичным, эффективным и экологичным.В областном смотре среди предприятий нефтехимической промышленности коллектив рационализаторов ПАО «КуйбышевАзот» постоянно занимает призовые места, а в 2019 году стал лидером необычных соревнований. И это не удивительно: в прошлом году работниками акционерного общества подано 107 рационализаторских предложений. 64 из них уже применяются на производстве. Экономический эффект от внедрения технических новшеств составил 6 456,4 тысяч рублей. Этот год начался не менее плодотворно. За пять месяцев 20 рационализаторов подали 13 рацпредложений, 10 из них уже опробованы. Экономический эффект - 407,5 тысяч рублей. В честь Дня изобретателя и рационализатора лучшие новаторы по традиции поощряются. О некоторых из них мы расскажем в преддверии праздника.

Сегодня - идея, завтра - прибыль

Людмила Добровольская – инженер-конструктор и рацорг цеха №7. В 2016 году ей было присвоено звание «Лучший рационализатор Самарской области». Людмила Николаевна уверена – изобретателем может стать каждый. Было бы желание.

- Надо понять, что именно ты хочешь улучшить,- рассказывает опытный рационализатор. - Мне помогает то, что я со школьных лет любила черчение. Как говорил прежний начальник цеха №7 Юрий Васильевич Черников: «Главное для конструктора – сразу видеть любую деталь в объеме». То есть, вот, скажем, стоит стул – я его уже мысленно представляю в 3D и могу сразу начать чертить в аксонометрической проекции. Кстати, на своем дачном участке я все спроектировала сама – дом, баню. Строители все делали по моим чертежам. Благодаря предварительным расчетам я прилично сэкономила на стройматериалах. Вот такой же экономией, по сути, мы руководствуемся в цехе, когда придумываем свои рацпредложения. Вот, к примеру, по чертежам нужно соединить между собой три пластины, а получившуюся конструкцию приварить к основанию. Ребята смотрят на это и понимают, что можно сделать гораздо проще и быстрее при сходной или более высокой надежности. Или, например, получаем мы чертеж раскроя деталей из листа нержавейки – все хорошо, грамотно, но если расположить на чертеже детали чуть иначе, то большой кусок листа нержавеющей стали останется целым. Экономия!

Инженеру-конструктору Людмиле Добровольской в 2016 году было присвоено звание «Лучший рационализатор Самарской области». Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

В цехе №7 рационализаторов немало. Главные генераторы идей - опытные инженеры-технологи Максим Логинов и Светлана Разина.Новички тоже не остаются: руководители прислушиваются к предложениям слесаря-ремонтника Евгения Савельева и инженера-технолога Татьяны Полкачевой. Важна любая идея, ведь уже завтра она может приносить прибыть предприятию и пользу окружающей среде. Таких примеров немало.

Профессиональный изобретатель

В 1974 году «КуйбышевАзот» освоил выпуск капролактама - из этого материала производят полиамид. А если проще – капрон или нейлон, без которого невозможно сегодня представить нашу жизнь. С тех объем выпуска увеличился в разы – в первую очередь за счет модернизации оборудования. А это, в свою очередь, заслуга коллектива.

Советник по реконструкции и развитию производства капролактама ПАО «КуйбышевАзот» Сергей Ардамаков работает на предприятии 36 лет, а с 2002 года занимается изобретательством – можно сказать, профессионально.Сегодня под чутким техническим руководством Сергея Ардамакова ведется масштабная комплексная реконструкция производства капролактама. Ее цель - расширение мощностей и снижение расходных норм по сырью и воздействию на окружающую среду. За счет чего?

Один из основных компонентов при производстве капролактама – гидроксиламинсульфат. Химики называют его просто – ГАС. В цехе 38 есть три каскада, в каждом из которых установлены по шесть реакторов, вырабатывающих ГАС. Однако наладить его производство в достаточном объеме на «КуйбышевАзоте» оказалось непростой задачей.

- С 1991 года у нас работает две очереди производства капролактама. Но долгое время объем его производства был лимитирован техническими возможностями выпуска ГАС. Его хватало только для выработки 96 тысяч тонн капролактама в год. Это был максимум, - рассказывает Сергей Ардамаков.

В 2002 году встал вопрос: как выпускать больше ГАС?

- Чтобы повысить эффективность процесса пришлось вмешиваться в конструкцию реактора, - объясняет Ардамаков, - Главный вопрос был в том, как обеспечить равномерное распределение химических процессов в исходном объеме, равномерно перемешать газ, жидкость, твердое тело.Нам стало понятно: необходимо сделать новое устройство для смешивания компонентов.

Сергей Ардамаков, советник по реконструкции и развитию производства капролактама ПАО «КуйбышевАзот». Фото: ПАО «КуйбышевАзот»

Сконструированная «мешалка» дала положительный результат. Позже был изобретен статический смеситель. Результат – 100 тысяч тонн капролактама с одного каскада. Изобретение Ардамакова и команды инженеров «КуйбышевАзота» давно и по праву получило признание среди ведущих мировых производителей химической промышленности.

- На каждое из этих улучшений был получен патент, а закончили модернизацию оборудования в 2018 году, - продолжает Сергей Ардамаков. - Весь завод помогал нам. Виктор Иванович Герасименко дал зеленый свет этой работе и поверил в нас. Наша инициативная группа — это главный механик ТКО Сергей Николаевич Кузнецов, начальник цеха гидроксиламинсульфата Игорь Валентинович Лукьянов. Мы разрабатывали этот механизм, далее конструкторское бюро помогало с документальным оформлением, управление материально-технического снабжения обеспечивало необходимыми материалами, ремонтно-механический цех по нашим эскизам и чертежам ПКО изготавливал оборудование. Работала вся команда, практически весь завод.

Как отмечают сами изобретатели, это еще не предел и работа в этом направлении будет продолжена. Так, если в 2000 году предприятие выпустило 105 тысяч тонн капролактама, то уже в 2018 - 210,1 тыс. тонн. Первоначальные мощности были увеличены практически в два раза!

Всего с 2002 года Сергей Ардамаков в соавторстве подал 61 заявку по служебным изобретениям и полезным моделям, получено 53 патента, оформленных на ПАО «КуйбышевАзот». Все технические решения направлены на совершенствование процесса получения капролактама, обеспечение надежности работы реакторного оборудования, снижение экологического воздействия, увеличение качества и выработки товарного продукта. Кроме того, с 1986 года Сергей Ардамаков занимается рационализаторской деятельностью. Подано 159 рацпредложений, внедрено 69 из них – это позволило добиться экономического эффекта в размере более 300 миллионов рублей. Общий экономический эффект от изобретений и рацпредложений за все эти годы составил более полутора миллиардов рублей.