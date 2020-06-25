2020-07-03T15:27:36+03:00
Общество

«Погиб, даже не узнав о том, что у него родилась дочь»: история трех ветеранов Федора Григорова, Ивана Якименко и Ивана Семенова

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История трех ветеранов Федора Григорова, Ивана Якименко и Ивана СеменоваИстория трех ветеранов Федора Григорова, Ивана Якименко и Ивана Семенова
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Рассказывает Олеся Егорова, руководитель МБУК «Многофункциональный культурный центр» Безенчукского района Самарской области:

- Я бы хотела рассказать о судьбах трех своих прадедов. Первый Григоров Федор Семенович 1902 года рождения был призван в июле 1941 года Воронежским военкоматом. Прослужил он всего год, так как 12 октября 1942 года погиб в Сталинграде. Но до сих пор он считается без вести пропавшим. Когда в Сталинграде была бомбежка, много людей буквально было погребено там, поэтому большая часть их полка считается без вести пропавшей. И даже в архивных данных никаких сведений о нем нет, есть только дата призыва и дата гибели. Была когда-то у моей бабушки справка о том, что он пропал без вести.

Второй мой прадед Якименко Иван Павлович 1920 года рождения. Когда ему было 19 лет, его призвали на финскую войну, там он отслужил год и вернулся домой. Женился на моей прабабушке, а в конце июня 1941 года его призвали на Великую Отечественную войну. Прадед был пулеметчиком. Погиб также в 1942 году, даже не узнав о том, что у него родилась дочь. Ни день смерти, ни место захоронения, к сожалению, неизвестны. В семье хранится похоронка как о без вести пропавшем.

И третий мой прадед это Семенов Иван Михайлович 1912 года рождения. Благодаря поисковым отрядам, которые работают в Ленинградской и Нижегородской областях, мне удалось установить дату смерти и место захоронения прадеда. Он был рядовой стрелок и погиб 30 августа 1942 года, когда Ленинград был взят в блокаду. Шли ожесточенные бои, 30-31 августа были тяжелыми днями, тогда погибли 60 000 русских солдат, одним из которых был мой прадед. Захоронен он на Кургане в Ленинградской области, когда-то там была деревня Гайталова, сейчас на ее месте стоит обелиск, под которым находится братская могила.

Могу еще добавить, что моя бабушка, ее отец Григоров Федор Семенович, всю жизнь пыталась найти его, обращалась в военкоматы и разные архивы, но ничего обнаружено не было. Когда началась война, ей было четыре года, они жили в Воронеже, откуда их эвакуировали в 1942 году в Казахскую ССР. Бабушка четко запомнила год войны, те беспрерывные бомбежки.

"Погиб, даже не узнав о том, что у него родилась дочь": история трех ветеранов Федора Григорова, Ивана Якименко и Ивана Семенова.

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