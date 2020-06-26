2020-07-03T16:14:02+03:00
Общество

«Он воевал на танке Т-34, дошел до Берлина»: история ветерана Николая Зинина

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Николая ЗининаИстория ветерана Николая Зинина
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Рассказывает Алина Карпова, правнучка:

- В Великой Отечественной войне участвовал мой прадедушка Зинин Николай Федотович. Он родился в 1923 году в Мордовии в селе Красный Шадым. Его призвали в армию, так он попал на фронт. Прадедушка воевал на Орловском, Донском, Первоуральском и Западном фронтах.

Он служил на танке Т-34, прошел всю войну, дошел до Берлина. Но получил ранение серьезное. Он шел через вражеские танки, подбил их все, а потом сам подорвался, и ему оторвало ногу. Вернулся домой, но всю оставшуюся жизнь ходил на костылях, жил в Дубовом Гае. Потом прадед женился, у него в семье родились двое детей. Работал он на заводе «Коммунар».

Получил орден Красной Звезды. Если бы у меня сейчас была возможность поговорить с ним, я бы спросила о войне, о том как он воевал. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался жив.

"Он служил на танке Т-34, прошёл всю войну, дошёл до Берлина": история ветерана Николая Зинина.

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