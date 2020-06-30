"Воевал на легендарном танке Т-34": история ветерана Елисея Якимова.

Елизавета Рудакова, школьница:

- В моей семье в войне участвовал прадедушка по маминой линии Якимов Елисей Иванович, который родился в селе Богдановка Утёвского района Куйбышевской области. Воевал на легендарном танке Т-34, на Северном, Западном и 3-ем Белорусском фронтах. Свою первую медаль «За боевые заслуги» он получил при освобождении Белоруссии. 25 апреля 1944 года он восстановил пять танков на поле боя, один эвакуировал из нейтральной зоны и также восстанавливал танки под минометным огнём противника. При выполнении боевой операции был тяжело ранен старший лейтенант Цветков, и прадедушка вынес его, за что и был награждён медалью «За боевые заслуги».

Я очень горжусь им, потому что 24 июня 1945 года он участвовал в параде Победы в Москве. Демобилизовался он только в 1946 году. После войны вернулся к себе в село Богдановка и до пенсии работал на заводе. Умер он 21 июня 2007 года. Когда я была маленькой, то прибегала к прадедушке, и он мне часто рассказывал про своих товарищей, о тех трудных временах. Но я почти ничего не помню. Если бы у меня сейчас была возможность поговорить с ним я бы спросила, трудно ли было на войне… Конечно, понимаю, что приходилось тогда нелегко, поэтому и благодарна дедушке а за всё, что у меня есть сейчас, ведь тогда он сражался за нас