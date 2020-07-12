2020-07-11T22:10:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самарской области, последние новости на 12 июля 2020 года: в выходные туристам предложили развлечения

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 12 июля 2020 года
Евгения ВАСИНА
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Лето в самом разгареЛето в самом разгареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число новых заболевших в Самарской области за последние дни не превышает сотню. А число выздоровевших увеличивается. Городские пляжи переполнены, рестораны и бары принимают гостей, масочный режим соблюдается лишь в общественных местах. Для гостей жителей города туристические компании приготовили ряд интересных предложений, как нескучно провести выходные. Рассказываем все подробности про коронавирус в Самарской области на 12 июля 2020 года.

Статистика о заболевших коронавирусом в Самарской области на 12 июля (7.00 утра)

За сутки в Самарской области выявлено 83 новых пациентов, инфицированных коронавирусом. Это больше, чем накануне – тогда заболело 77 человек. Сейчас общее число заболевших в Самарской области достигло 5804 человек, из них 3564 выздоровели и уже вернулись из больниц домой, еще 63 человека – скончались.

Наибольшее число заболевших выявили в Самаре – 48 человек, 11 обнаружили в Тольятти, 5 - в Безенчукском районе, 3 - в Сызрани и Кинель-Черкасском районе. По 2 человека в Кинеле, Волжском и Кинельском районах. По 1 новому случаю в Богатовском, Елховском, Камышлинском, Пестравском, Сергиевском, Ставропольском районах и в городе Похвистнево.

За минувшие сутки скончались еще два человека. Женщина 67 лет, которая страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. И женщина 74 лет, она страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Сейчас показатель смертности на 100 тыс. населения в Самарской области - 1,97, по стране - 7,67. Коэффициент летальности в области - 1,09, в стране - 1,56.

Выздоровели больше половины пациентов - 3562, в том числе 33 человека выписались из стационаров Самары, Тольятти, еще 25 человек в Самаре, Тольятти и Сызрани завершили амбулаторное лечение.

Туристам и гостям города предложили яркие развлечения

Самарские туристические компании для жителей и гостей города предложили нескучные выходные. Оборот сейчас набирает экологический туризм. Одно из самых популярных направлений «ЗаВолга» с посещением уникальных мест Самарской Луки и Жигулевского заповедника. К привычным маршрутам туристические компании добавили путешествия по новые красивым местам южных районов области. Так туристам предлагают посетить Падовский карьер в Пестравском районе, внутри которого лазурное озеро, Чапаевский силикатный карьер, карьер в Яблоневом овраге. Также интересным станет путешествие в Шигонский район. Там удивят Подвальские терассы.

Также для туристов разработали экскурсии, квесты и мастер-классы в городе. Например, уличная пьеса, прогулки по самарским дворикам, посетить «секретное» кафе, послушать джаз на крыше и загадать желание на прогулке по ночной Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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