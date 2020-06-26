Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 26 июня

Коронавирус в городах Золотого Кольца успел разгуляться не так сильно, как во многих других регионах. Хуже всего ситуация в Ивановской области и в Сергиевом Посаде, который относится к Московской области. Здесь число заболевших за все время перевалило за 1600 человек, но и выздоровели из них уже больше половины.

Жителей России ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городах Золотого Кольца волнует не случайно. Это лето пройдет в нашей стране под знаком внутреннего туризма: на дворе июнь, а курортные страны пока только несмело начинают открывать аэропорты. С вылетами из России и вовсе ничего непонятно. Бронировать отпуск в Турции или Египте, Вьетнаме или Мексике в таких условиях очень непросто из-за неясных правил и больших рисков. И туроператоры уже сегодня видят всплеск интереса к маршрутам по Золотому Кольцу России. Рассказываем тем, кто собирается сюда в гости этим летом, какова ситуация с заболевшими коронавирусом в каждом городе, какие ограничения и правила здесь действуют сегодня и каковы перспективы на снятие режима повышенной готовности.

Количество заболевших в городах Золотого Кольца

Коронавирус в Переславле-Залесском

Всего зараженных: 215

Гостиницы: работают

Музеи: открыты для индивидуальных экскурсий

Изоляция для приезжих: нет

Город, где родился Александр Невский, находится на полпути из Москвы в Ярославль. На 26 июня здесь зарегистрировано 215 заболевших коронавирусом, то есть на 10 тыс населения приходится 58 заболевших. Всего же в области нашли 4571 таких пациентов с начала пандемии. Почти две трети из них уже выздоровели. Коронавирусом в городе переболела заместитель мэра Жанна Петрова.

Коронавирус в Переславле-Залесском появился официально 12 апреля и привез его сюда москвич, приехавший на отдых со своей семьей. С того времени события развивались не слишком стремительно, в небольшом городе смогли организовать контроль за соблюдением режима самоизоляции.

С 21 июня в городе постепенно начинают свою работу музеи, музеи-заповедники и библиотеки. Пока сюда пускают только индивидуальных посетителей, никаких больших экскурсионных групп. Переславский музей-заповедник открылся самым первым и за день здесь побывали около 500 человек. Всех посетителей просят соблюдать дистанцию, в музей заходить только в маске, а на кассе платить банковскими картами.

Режим ограничений в Ярославской области достаточно мягкий. С 20 июня работают летние веранды, магазины площадью не более 800 метров, фитнес-центры по предварительной записи. Открылись санаторно-курортные организации с медицинской лицензией.

Массовые мероприятия все еще запрещены. Лицам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции - но уже не обязательно.

Гостиницы работают, на карантин сажают только приехавших из-за границы. Эти меры пока действуют до 3 июля.

Коронавирус в Ростове Великом

Всего зараженных: 249

Гостиницы: работают

Музеи: открыты для индивидуальных экскурсий

Изоляция для приезжих: нет

Один из старейших городов Золотого Кольца больше пострадал от коронавируса с экономической точки зрения. Хотя и сюда также приезжали на самоизоляцию жители столицы. Коронавирус в Ростове Великом на 26 июня 2020 года подхватили 249 человек за все время.

Сейчас в городе действуют все те же ограничения, что и во всей Ярославской области. Работают гостиницы, магазины площадью до 800 кв.м., музеи - для единичных посетителей, а также летние веранды ресторанов.

Туристов здесь принимают: обязательная изоляция введена только для тех, кто возвращается из-за границы. Для лиц старше 65 лет действует рекомендательный режим самоизоляции. Также в городе введен обязательный масочный режим. Без средств защиты не пустят ни в музей, ни в магазин. А в гостинице при заселении могут измерить температуру.

Тем не менее запрет на массовые мероприятия пока действует - как минимум до 3 июля.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Всего зараженных: 1670

Гостиницы: работают

Музеи: открыты для индивидуальных экскурсий

Изоляция для приезжих: нет

Город в Московской области ближе всего к столице, а значит и заболевших здесь гшораздо больше в абсолютных цифрах. На 10 тыс. населения здесь приходится 167 заболевших, всего же за все время заразились 1670 человек. Это было неизбежно, ведь в пределах Московской области в первое время было очень сложно отследить перемещение гостей из других населенных пунктов и столицы. Первый заболевший в Сергиево-Посадском округе появился 25 марта.

В Подмосковье и Сергиевом Посаде втом числе сегодня действует смягченный режим самоизоляции. С 25 июня разрешена работа музеев, выставочных залов, но сначала эти организации должны согласовать максимальное количество посетителей и пускать людей строго в соответствии с этим количеством. Продавать можно преимущественно электронные билеты.

Также с 25 июня в городе могут открыться все магазины и организации сферы услуг (разрешение каждая должна получить отдельно).

Гостиницы в Сергиевом Посаде работают, обязательной обсервации для приезжих из других регионов не предусмотрено.

Действует жесткий масочный режим, все жители и гости города должны носить средства защиты в общественных местах, в музеях, магазинах и общественном транспорте.

Коронавирус в Костроме

Всего зараженных: 430

Гостиницы: работают, 75% номерного фонда

Музеи: открыты для индивидуальных экскурсий

Изоляция для приезжих: нет

На родине Снегурочки инфекция оказалась бессильной. Коронавирус в Костроме подхватили лишь 430 человек за все время. На 10 тыс. населения приходится 15 заболевших. В целом в регионе заболеваемость в два раза ниже, чем по России.

С 12 июня в Костромской области отменили режим самоизоляции, для граждан старше 65 лет самоизоляцию рекомендовали.

16 июня для посетителей открыли двери костромские музеи. Одними из первых начали принимать гостей костромской зоопарк и музей деревянного зодчества, которые работают под открытым небом.

27 июня свою работу начинает Костромской ипподром, из-за пандемии турнир пришлось начать на месяц позже, чем обычно. Всем посетителям измерят температуру, места распределят с соблюдением социальной дистанции.

С 1 июля начинают работать все предприятия сферы услуг, фитнес-центры, спортзалы и бассейны, а это значит, что спа-зоны в отеля начнут функционировать. Везде будут обязательно измерять температуру посетителей. Любых лиц с признаками ОРВИ и недомоганиями в общественные места не пустят. В торговых центрах запускают работу вендинговых аппаратов по продаже снеков и напитков.

Гостиницы в Костроме работают, разрешено использовать 75% номерного фонда, для приезжих из других регионов страны обязательной обсервации нет. Действует строгий масочный режим во всех общественных местах.

Коронавирус в Иваново

Всего зараженных: 1609

Гостиницы: работают для командировочных, бронирование номеров идет

Музеи: открыты для индивидуальных экскурсий

Изоляция для приезжих: обязаны сообщить о своем прибытии в область

В самом молодом городе Золотого Кольца население больше 400 тыс. Всего здесь 1609 заболевших, это 40 человек на 10 тыс населения, в относительных цифрах - не самый плохой результат. Больше половины - 997 человек - уже выздоровели.

Режим самоизоляции в Ивановской области отменен с 26 июня (указ губернатора). Теперь передвижение по территории города ограничено лишь санитарными правилами, которые требуют держать дистанцию и носить маски.

На данный момент в регионе не работают бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, детские развлекательные центры. Уже открылись парикмахерские и салоны красоты, бани и сауны, но только для оказания общегигиенических услуг. Работают летние веранды ресторанов.

Музеи и выставочные центры работают только для индивидуальных посетителей по предварительной записи.

Официально в гостиницах Ивановской области разрешено только бронировать номера. Гостевые дома, отели и прочие места размещения закрыли еще в начале апреля, чтобы остановить волну приезжих из столицы. Они работают для тех, кто приехал в регион в командировку. Для прибывших гостей из других регионов нет обязательной самоизоляции, они должны оставить свои данные на вокзале или в аэропорту и соблюдать обязательный масочный режим, как и все жители региона. Действует режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Коронавирус в Суздале

Всего зараженных: 70

Гостиницы: работают

Музеи: закрыты

Изоляция для приезжих: нет

Этот город во Владимирской области не случайно называют жемчужиной Золотого Кольца. Здесь 200 исторических памятников и все внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На 26 июня в небольшом городке, где живет около 10 тыс человек, нашли 70 заболевших коронавирусом. Первый пострадавший от COVID здесь появился 26 апреля. Всего в регионе заболели 4109 человек, выздоровели больше половины.

При этом москвичи массово рванули в Суздаль еще в начале апреля - прятаться от одолевшей столицу инфекции. У многих из них в городе и соседних селах нашлись дома и дачи.

Во Владимирской области режим самоизоляции смягчили с 23 июня. Губернатор разрешил открыться кафе и ресторанам на открытом воздухе. Обязательной обсервации для приезжих из других регионов в городе сейчас нет. Однако действует масочный режим, без этого средства защиты по правилам нельзя заходить ни в магазины, ни в общественный транспорт.

Музеи в Суздале, как и во всем регионе, пока не работают. В ближайшее время должна появиться информация об открытии, например, во Владимирско-Суздальском музее предупреждают, что формат экскурсионного обслуживания изменится, например, группы будут не больше пяти человек.