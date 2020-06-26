Рубин – Локомотив 27 июня 2020: прогноз на матч 24 тура чемпионата России РПЛ, коэффициенты букмекеров

Прогноз на матч 24 тура РПЛ Рубин - Локомотив 27 июня 2020 – 1:1.

Матч «Рубина» и «Локомотива» в Казани обещает быть одним из самых интересных в туре. Это даже несмотря на то, что команды находятся в разных половинах турнирной таблицы – «Рубин» на 11-ом месте, «Локомотив» на втором.

«Железнодорожники» в коронавирусную паузу сменили главного тренера – на место Юрия Семина пришел сербский специалист Марко Николич. Сейчас новый наставник вряд ли сможет построить что-то свое, от него требуется не сломать конструкцию, созданную Семиным, и удержаться в зоне Лиги чемпионов. Желательно, на втором месте, которое дает путевку в главный европейский клубный турнир без квалификационного раунда.

После первого тура после возобновления чемпионата все получается – «Локомотив» хоть и со скрипом, но обыграл «Оренбург» 1:0. Еще помог коронавирус – «Краснодар» свой матч с «Динамо» перенес, а «Ростов» отправил на игру с «Сочи» юношеский состав и получил 1:10.

У «Рубина» совсем другие задачи – не вылететь. От опасной зоны казанцев отделяют три очка и расслабляться еще рано.

В первом после возобновления РПЛ туре «Рубин» одолел на выезде «Урал» 2:1. Гол + пас на свой счет записал экс-игрок «Локомотива» Хвича Кварацхелия. Наверняка он выйдет с двойной мотивацией на матч со своим бывшим клубом.

Букмекеры отдают предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на победу команды Николича – 2.2 – 2.4. На победу «Рубина» дают 3.3 – 3.5. На ничью чуть меньше – 3.2 – 3.3.

Несмотря на это, нам кажется, что в матче будет ничья. «Локомотив» выглядел не слишком убедительно в игре с «Оренбургом», а «Рубин» в матче с «Уралом» был хорош. Скорее всего, «железнодорожники» забьют один и больше не смогут ничего противопоставить казанцам. «Рубин» также отметится единственным точным попаданием.