Богатыри, места силы и любовные истории: показываем, чем живет Металлург прямо сейчас

«КП-Самара» продолжает новую рубрику в формате фотопрогулки. Виртуальное путешествие длиной в один рабочий день с субъективно выбранными местами, которое, возможно, поможет открыть что-то новое о родном городе, вспомнить любимые места, а главное — послушать истории людей, которые здесь живут.

Аллея Юных Пионеров - практически местная "ленинградка"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И в этот раз мы отправимся в район, которым жители центра пугают детей. Городские легенда гласят, что по ночам там пропадают люди, что вернуться оттуда домой с кошельком и целыми зубами невозможно. Металлург - далекий, криминальный ... и такой любимый местными жителями. Устраивайтесь поудобнее, вперед!

Андрей Артёмов, краевед и журналистФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей Артёмов, краевед и журналист

Когда детский городок построили, а это было в начале 80-х, он состоял в основном из деревянных элементов. Сейчас остались только эти богатыри. Они выдолблены из большого ствола дерева, как раньше делались ладьи. Эти фигуры напоминают мне о детстве. Раньше я глядел на них снизу вверх, а сейчас могу практически смотреть им в глаза.

На Металле, или как я его почтительно именую в городке Металлургов, я прожил всю жизнь. И нужно сказать, для повседневной жизни этот район прекрасно приспособлен. Детские садики, школы, стадион, больницы, парк, десятки маршрутов общественного транспорта -- джентельменский набор для "моногорода", образованного крупным предприятием.

Хотя террторию городка Металлургов застраивал не только Куйбышевский металлургический завод, но и другие предприяти, например РКЦ "Прогресс". Также и архитектура этого района разнообразна и эклектична. Многослойна, как в историческом центре, конечно с большой скидкой на куда более тривиальные архитектурные стили.

Металлург соразмерен человеку, не давит на него. Ушли в прошлое многие негативные моменты: снизилось количество люмпен-маргиналов, очищен от кафешек-шалманов парк 50-летия Октября.

Хотя с другой стороны, в XXI веке Металлург лишился нескольких мест силы. Новогодний комплекс, не уступавший по масштабу центральному, на площади Куйбышева, увы, канул в лету. Стадион "Металлург" теперь принимает лишь матчи дубля "Крыльев Советов". Пока молчит фонтан Царевна-лебедь.

Николай Кислухин, историк, сотрудник самарского филиала Третьяковской галереиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Николай Кислухин, историк, сотрудник самарского филиала Третьяковской галереи

Я живу на Металлурге с самого рождения и всегда был верен этому району - и когда учился в университете, и когда работал в Музее Модерна, и сейчас, когда занимаюсь самарским филиалом Третьяковки. Конечно были моменты, когда хотелось перебраться поближе к центру, где провожу большую часть времени в связи с работой, но каждый раз меня останавливала мысль: "А кто останется здесь, на Металлурге, если вся молодёжь разбежится?".

Для меня Металлург немного похож на артефакт древней могучей цивилизации - ведь многое здесь строил завод в годы "застоя". Завод уже давно не тот, а утопающие в разросшейся зелени величественные модернистские здания на Енисейской , неожиданно возникающие во дворах фонтаны напротив 5 медсанчасти, скульптурные композиции на Юных Пионеров являются свидетельством былого ушедшего величия, которое я не застал, но которое очаровывает своими масштабами.

Самое красивое время на Металлурге - это осень. Обожаю гулять по небольшим дворикам с двух-трехэтажной застройкой в районе Советской, Металлистов, Ставропольской по свежеопавшим листьям. В эти моменты осознаешь самобытность, "породистость" этого района, его укороненность в истории города, и понимаешь, что этим домам есть что рассказать не меньше, чем деревянным домикам в центре.

Фонтан Царевна-ЛебедьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парк металлургов - или парк 50 летия Октября. Второе название - правильное, первое - народное. Это центр жизни района, в котором практически не бывает безлюдно. Даже пару лет назад, когда в парке делали обширную реконструкцию, сняли плитку, перекопали дорожки, закрыли ворота - люди все равно просачивались сюда на велосипедах, с колясками. Сюда приходят обниматься на лавочках влюбленные, идут выгуливать детишек молодые родители. Здесь много "воскресных пап". Обязанность мужчин из ближайших домов в выходные - гулять с детьми, пока мамы вовсю готовят, стирают и убираются. А любители роликов и самокатов уверяют, что в парке металлургов самая удобная в городе плитка для спортивных упражнений.

Лебеди в парке МеталлурговФото: Светлана МАКОВЕЕВА

У белоснежных птицв озере есть свой домик. Озеро постоянно пересыхает, его каждый год наполняют и обещают сделать полноводным, и каждый год в сетях снова появляются жалобы на низкий уровень воды. Из озера в парке вылавливают карпов и трупы. А вокруг озера так приятно гулять жарким днем, а еще можно взять лодочку напрокат и поплавать рядом с фонтаном.

Татьяна Борисовна и Виктор Иванович, рабочие паркаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татьяна Борисовна, рабочий по уходу за птицами

В парке 5 птиц сейчас: три лебедя — Перышки и Василиска, и два гуся — Родя и Гоша.

Посетителям на них можно только издалека любоваться, близко не подпускаем, чтобы не кормили. Им же нельзя хлеб в большом количестве. Основная часть питания овощная и зерновая, рыбу можно. Вот уток хлебом закормили, у них жировой обмен нарушен. Многие из них из-за этого на юг не улетают. С каждым годом все больше их и больше. Страшно представить, что тут зимой будет.

Виктор Иванович, рабочий по благоустройству населенных пунктов

Я пять лет уже этим занимаюсь. Из озера водоросли убираем. Начинаем весной, как лед растает, а закончим осенью только. Полностью их невозможно вычистить, растут постоянно. Мы на плотах из собираем, потом их по пакетам раскладывают — видите, чёрные по периметру лежат? - и вывозят. В среднем в день мешков 50 получается, это килограммов 200.

Анатолий Пальто, редактор издания «Таинственная Самара»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анатолий Пальто, редактор издания «Таинственная Самара»

Обожаю свой район и всё для него сделаю. Именно поэтому в данный момент трудоустраиваю как минимум одного местного алкоголика, то есть себя. Повезло, устроился директором стадиона "Металлург", который сейчас незаслуженно простаивает. Ощущаю себя здесь по-домашнему, всё новенькое как после евроремонта.

Кировский район и Безымянка - не чужие для меня понятия. Сюда нужно переносить префектуру и управлять всем городом.

Культовые места - это, конечно же, парк Металлургов и аллея Юных Пионеров. Прекрасная зона для прогулок и знакомств. Мочалов построил для города эти места от предприятия, а что дают Самаре заводы и госкорпорации сейчас? Где их социальная ответственность? Пора бы взять их, как директора Обшаровской птицефабрики, за яйца.

Если вы спросите меня, что такое Металлург в трёх словах, то я отвечу, это сборник группы "Руки Вверх" - "Без тормозов".

На аллее трудовой славы расположены монументы в честь заводов и предприятий города.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если парк металлургов это сердце района, то Аллея Трудовой Славы, на проспекте Юных Пионеров - это вены, артерии района. Здесь всегдамноголюдно, здесь предпочитают встречатсья местные жители - можно удобно обозначать место встречи, например, встретимся у Авиакора, или у Самаракабеля. Стеллы с названиями и историей предприятий расположены вдоль всей аллеи. Около каждой что-то происходит. В центре любят собираться скейтеры, ближе к парку - велосипедисты - попрыгунчики. А еще здесь разновидностей 30 цветов на клумбах, можно изучать целый день.

Леонид Кошман, тележурналистФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Леонид Кошман, тележурналист

На "Металлурге" живу 12 лет. Любимые места - аллея Юных Пионеров, площадь Мочалова, трамвайная линия вдоль улицы Советской, улица Енисейская, парк и "болото", куда же без него. В последнее время очень многое благоустраивается. Появляется на тротуарах плиточка, газоны аккуратные, дороги чистые. Пусть и не везде. И, стереотип, что здесь обитают маргиналы, наркоманы и тому подобное считаю несостоятельным. Много молодых активных людей, с детьми и без, переехало на "металл" и продолжает. Обожаю, кстати так называемую несанкционированную торговлю, которая тут распространена. Абрикосы по 70 р кг сладкие с лотка, а у ритейлеров по 120 р. и неспелые.

Дом с итальянскими башенками на площади Мочалова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Площадь Мочалова - это кинотеатр "Октябрь", кольцевая остановка маршруток, точка отсчета для тех, кто ездил раньше на футбол на четвертом троллейбусе, а еще вкусный рынок и необычные дома.

Татьяна Попова, студентка, автор проекта «Культурное пространство «Твой Металлург»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татьяна Попова, студентка, автор проекта «Культурное пространство «Твой Металлург»

Если ко мне на Металл приезжают друзья, первым делом я веду их к дому с итальянскими башенками, который открывает площадь Мочалова. Это, конечно, далеко не самая яркая визитная карточка Металлурга, как, например, стадион или парк, но меня очень привлекает история строительства этого здания. В этих башенках никто не живет, они - лишь украшение дома. Павел Мочалов (первый директор куйбышевского металлургического завода) в своих мемуарах писал, как долго они с архитектором боролись с партией за эти башенки. И в итоге, два дома, построенных по проектам типового общежития стали напоминать европейские домики. Второй дом, правда, давно сгорел.

Я обожаю читать про застройку моего района, про его архитектуру и нестандартные решения. Название "Городок Металлургов" появилось как раз потому, что он строился как отдельный организм: завод, рядом - жилые дома, здесь же - парк, бульвар, клуб (позже - кинотеатр "Октябрь"), дворец культуры, детские сады, школы, поликлиники, молочная кухня, гостиница, магазины, библиотеки и, в конце концов - стадион.

Когда я начала заниматься проектом "Твой Металлург" и познакомилась с краеведом Андреем Артемовым, писателем Андреем Олехом, публицистом Ромой Ежевичкиным, то открыла для себя новый Металлург. У этого места много легенд: они о криминале и о футболе, о заводе и о торговле, о новогодних кутежах и об истории. Это притягивает.

Не раз было так, что после экскурсии по этому району мне говорили: "Знаешь, а я и не думал, что Металлург такой интересный".

Сергей Иванович, сотрудник ДНД Кировского районаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей Иванович, сотрудник ДНД Кировского района

Я работаю в ДНД уже 6 лет, из них 3 — в Кировском районе. Хочу сказать, что если есть желание перебраться сюда, то можно смело. Во всяком случае, если оценивать район с точки зрения безопасности. Бывают, конечно, разные неприятные случаи, но на моей практике нечасто. С месяц назад, например, я сделал замечание мужчине, который спал на скамейке на площади Мочалова. Он вскочил и как давай ключом огромным размахивать! Вызвали полицию и выяснилось потом, что ему 46 лет, и из них он 30 в тюрьме просидел. Если говорить о нарушениях, то чаще всего встречается, что алкоголь пьют в общественных местах. Но мы делаем замечание, и люди не конфликтуют, расходятся.

Голубей хватает и на МеталлургеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Издалека - особенно из центра - кажется, что Металлург - это очень серое пространство, рабочая окраина, где не происходит ничего интересного. Это не так. Здесь есть свои дворики и интересные здания, на которые можно засмотреться.

ЖКХ-арт на МеталлургеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А еще здесь, в отличии от центральных улиц, очень распространен ЖКХ-арт. Люди вкладывают всю свою креативность в украшение окружающего пространства.

Александр Кудашев, руководитель волонтёрского движения «Вторсырье на благотворительность»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Кудашев, руководитель волонтёрского движения «Вторсырье на благотворительность»

Металлург был долго был заброшенным районом, которого не касалось городское благоустройство. Сейчас он трансформируется внешне, от этого меняется и атмосфера, и контингент.. Кажется, здесь теория «разбитых окон» работает. Согласно ей, если в здании разбито одно окно и это не устраняется, скоро будут расколочены все. Если мелкие правонарушения не ликвидируются, то их будет всё больше и больше. Так вот, здесь проблемы начали решать, но чтобы это скорректировало поведение жителей явно нужно время. Сейчас изменилась аллея Металлургов, парк, то есть депрессивных мест становится все меньше. Остаются, конечно, островки маргинальности — «разливайки», в которых люди шумят до поздней ночи. Надеюсь, со временем исчезнут и они.

Я на Металлурге родился и вырос и никогда не собирался переезжать отсюда. Даже если бы район не начал преображаться, я бы не задумался об этом. Попытка убежать — это история слабых. Стоит менять к лучшему место, в котором живешь. Делать что-то — для города, для людей. Мы, например, задумавшись об этом, организовали волонтёрское движение «Вторсырье на благотворительность». Есть одноименная группа во вконтакте, там подробная информация. Мы проводим ежемесячные акции по сбору вторсырья для всех желающих, полученные средства направляются в благотворительные организации.

Деревянных домов практически не остается: они горят, их сносятФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такие домики здесь тоже есть. В последниегоды на Металлурге ведется очень много новых строек. Транспортная доступность у района хорошая: здесь есть трамваи, автобусы. До метро, конечно, быстро не доберешься, но можно пробежаться до электрички.

Николай, пенсионер, офицер запасаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Николай, пенсионер, офицер запаса

Я живу здесь с детства. Сейчас этот район стал лучше. Раньше тут опасней было — стычки, хулиганство. Переехать не думал никогда, мне архитектура здесь нравится. Вот дома эти, например, по аллее Металлургов.

Флагами дом украсили к Дню Победы. Так и оставилиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Звание спального района Металлург оправдывает на 100%. Здесь спокойно и в последнее время не настолько и опаснее, чем где бы то ни было в городе. Это действительно один из районов, где удобно жить людям, чья жизнь связана с самарскими заводами - жаль, что осталось их - предприятий - не так уж много.

Иван (пенсионер) и Светлана (на пенсии по инвалидности)Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иван (пенсионер) и Светлана (на пенсии по инвалидности)

Иван: Я вырос на Металлурге, работал. Сварщиком был на авиационном, пока завод не обанкротился. Первую любовь здесь встретил! Её Люда зовут. Красивая была тогда — чёрненькая, миниатюрная. Обаянием меня своим подкупила. Помню, я её на свидание на шоколадную фабрику приглашал. Два года мы встречались в школе еще. А теперь уж и не знаю, где она. Привет передаю, если прочитает.

Светлана: А я вот свою последнюю любовь здесь встретила. С Мосей, собакой моей, гуляли по аллее Металлургов, да так и познакомились с ним. Я была одинокая, и он тоже. Подумали, а чего бы не сойтись нам. Шесть лет вместе прожили.

Ольга Александровна, продавец квасаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Александровна, продавец кваса

Уже 5 лет стою на этой точке. Работается спокойно здесь, покупатели знакомые. В среднем я 30 литров кваса в день продаю.

Сейчас в маске приходится работать, но это ничего, разговаривать только неудобно.

На Металлурге почти всю жизнь живу, с мужем на катке тут познакомилась. Я на коньках была, а он в валенках пришёл! Мне 15 было, а ему 17. Долго вместе прожили, пока не умер он, но что я вам про это скажу? Любовь зла!

Трамвайная остановка на улице СоветскойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трамваи - главный транспорт на Металлурге, благодаря 13-му, например, можно буквально за 30 минут домчаться до Постникова оврага.

Храм в честь Святых Константина и ЕленыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот этот храм просто утопает в цветах. И цветов в районе очень много.

Стадион «Металлург»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стадион Металлург это просто градообразующее место для района. Теперь здесь не проходят футбольные матчи, поэтому стадион перестал быть местом паломничества фанатов. Но по-прежнему здесь можно купить билеты, посмотреть на игру дубля.

Памятник Ленину перед заводом «Металлург»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот таким увидела Металлург наш фотограф. А что вы думаете об этом районе? Делитесь в комментариях.