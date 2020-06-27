От удара вылетел в окно и убежал: под Самарой ищут пропавшего после аварии пса Ерошу

Под Самарой зооволонтеры сбились с ног в поисках песика Ероши. С ним произошло несчастье – хозяин малыша попал в аварию, а испуганный пес убежал, куда глаза глядят и потерялся.

Метался по трассе и не давался в руки

Трагедия произошла 6 июня 2020 года в 12.00 на трасе М-5, в Камышлинском районе Самарской области. Как рассказывают очевидцы, кроссовер KIA Sorento с прицепом задел колесом обочину.

- Водитель не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в грузовик, - рассказывают очевидцы. – Люди чудом остались живы, однако водитель сильно пострадал, его увезли на скорой помощи в больницу.

Но кроме людей пострадал в аварии и их четвероногий питомец. Удар был такой силы, что находившийся в машине песик Ерошка буквально вылетел из окна автомобиля. К счастью, собака осталась невредимой, однако была сильно напугана.

Автомобиль сильно пострадал, но, к счастью, все остались живы

- Пес, видимо, был в сильном стрессе и метался по трассе. Мы и водители других автомобилей пытались его поймать, но малыш в страхе шарахался от нас, - рассказали очевидцы ДТП.

Маленький, юркий песик – помесь болонки – быстро скрылся в траве и убежал в сторону Камышлы и реки Сок. В этот момент люди были озабоченны спасением жизни пострадавшего в аварии водителя, и удержать собаку никто не смог. Однако немного отойдя от шока, хозяева схватились за голову и бросились искать своего любимца. Но того уже нигде не было.

Видит человека - и сразу убегает

Хозяева обратились за помощью к неравнодушным зооволонтерам, и с того момента поиски песика не прекращаются, однако результата пока нет – Ероша иногда попадается на глаза случайным прохожим, и ему даже оставляют воду и еду, однако при виде людей малыш сразу убегает.

- Он сразу убегает, он боится людей, - рассказывают волонтеры. - В поисках Ероши может помочь осмотр территории предполагаемого местонахождения пёсика с помощью аэросъемка с квадрокоптера.

Волонтеры определили приблизительное место поисков Ероши

Ероше 8 лет, он небольшого размера (помесь болонки), белый с черными и коричневыми пятнами, в ошейнике. Всех увидевших Ерошу, просят срочно позвонить по 8 939 757 24 70 координатору поисков Ксении и сообщить о месте нахождения собаки, а также сделать фото или включить видео (по возможности), до того как вы предпримете попытку его позвать или подойти ближе. Также всех неравнодушных приглашают стать участниками группы по поиску в вайбере.