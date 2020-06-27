«Кто, если не мы»: самарская молодежь рассказала, что ее привлекает в волонтерстве

27 июня отмечается День молодежи, а это хороший повод лишний раз вспомнить, что в Самаре немало ярких, активных и неравнодушных молодых людей. Журналист «КП-Самара» пообщался с молодыми волонтерами региона.

Владимир Батров, руководитель волонтерского центра Самарского университета им. Королева:

Настоящий всплеск волонтерства в Самарском университете произошел во время чемпионата мира по футболу – тогда у нас был организован волонтерский центр, в который записалось около пяти тысяч человек! – рассказывает– Сейчас в Волонтерском центре вуза постоянно активно участвует около 300 ребят. Едва попав в стены вуза, ребята узнают о возможности стать волонтером. Те из них, кто хочет попробовать себя в этом качестве, отправляются в «Университет добрых дел» - на протяжении 18 занятий старшие товарищи учат новичков навыкам коммуникации. В основном волонтерством занимаются студенты младших курсов – у тех, кто постарше, нагрузка становится серьезная, часто времени уже не хватает. 60-70% тех, кто откликается на призывы о помощи – это традиционно девочки. Субботники, экологические акции, помощь бездомным животным, поддержка при проведении внутривузовских и общегородских мероприятий, акций и летних школ – каждый находит в волонтерстве что-то свое. А во время пандемии у нас проходила внутривузовская акция «Помощь нашим» - молодые преподаватели и аспиранты выезжали к пожилым преподавателям, привозили им продукты и лекарства.

Александр Погребижский сохраняет экологию в рядах волонтерского проекта "Вторсырье на благотворительность"

Александр Погребижский, выпускник вуза, волонтер проекта «Вторсырье на благотворительность»

- Уже практически год я волонтёрю в крупнейшем экопроекте Самары - "Вторсырьё на благотворительность". Честно скажу, что оказался в команде волонтёров практически случайно. В феврале 2019 года я узнал об этом проекте и понял, что вот он - мой шанс сдать макулатуру, накопленную за два года. Сама акция по сбору вторсырья меня поразила масштабами и возможностями сдать практически любые отходы, и я постепенно начал собирать все. На ежемесячных акциях я заметил нехватку волонтёров, особенно мужчин, которым в конце надо грузить тяжёлые мешки. И решил присоединиться, хотя поначалу не собирался этого делать. Мотивация была простая: я знаю, что проект полностью волонтёрский, все вырученные средства отправляются на благотворительность, и в общем-то никто не обязан принимать у меня МОЁ сырьё. В общем, классическое "кто если не я". После первой акции в роли волонтёра, несмотря на усталость, я знал, что готов помогать и дальше. Реально затягивает ощущение, что ты делаешь что-то полезное, социально значимое и, не побоюсь этого слова, модное. Так как переработка - тема сложная и малоизученная, я пару раз помогал с поиском достоверной информации, и организаторы потом пригласили меня в свою команду. Естественно, я согласился! За последний год проект очень вырос (количественно и качественно), и мы все понимаем, что это не предел, а скорее начало. Волонтёрство подарило мне много прекрасных знакомств, а также понимание, что нет ничего невозможного, а есть неравнодушные люди, готовые сворачивать горы!

Диера Пирова успевает и заниматься наукой, и волонтерить

Диера Пирова, студентка 4 курса СамГТУ, лауреат всероссийского конкурса «Студент года», волонтер ЧМ-2018 и движения #МыВместе

- Я привыкла позиционировать себя в научной деятельности – начиная с шести лет участвую в различных конференциях и форумах. И, конечно, когда поступила в вуз на специальность «Программная инженерия», начала себя пробовать в разных сферах общественной активности. Волонтерила, помогала людям, но настоящим откровением для меня стали вузовские Дни науки. Я подготовила свой доклад, победила, поехала на конференцию в Новосибирск, заняла там первое место – и это меня очень замотивировало двигаться в этом направлении и дальше. После этого была международная летняя школа в Китае, победа в Самарском этапе конкурса «Студент года» и степень лауреата на всероссийском этапе, участие в форуме «Страна возможностей», где я встретилась с Президентом РФ Владимиром Путиным. Все это меня очень вдохновляет и дальше заниматься наукой. Я мечтаю получить ученую степень и развивать свою страну. Но про волонтерст во я тоже не забываю – мы с друзьями ездим в приют для животных, помогает в организации соревнований для больных детей, поздравляем ветеранов. Волонтерила я и на ЧМ-2018, и во время акции #МыВместе . Это очень здорово, когда ты можешь доситавлять радость другим!

Николай Гуреев уверен, что волонтерство - важный опыт для формирования личности молодых людей

Николай Гуреев, волонтер Самарского университета

- Я стал волонтером еще в школе, в 9 классе. Участвовал в движении «Волонтеры Победы», помогал пожилым, проводил мероприятия для детей. Потом приехал из Муромской области учиться по специальности «Электроника и наноэлектроника». Это был 2017 год, в университете как раз набирали желающих в волонтеры чемпионата мира по футболу. Я обратился туда, прошел собеседование, и уже на следующий день мне предложили поработать рекрутером. На втором курсе я возглавил студенческий волонтерский центр «Помощь», на третьем - окружной центр мобильности. За эти годы я не только принимал участие во многие мероприятиях, но и много ездил волонтером – даже на форум на Дальний Восток. Для меня добровольчество – это не только возможность помочь другим, но и огромный опыт, ресурс для личностного и профессионального роста, для того, чтобы оттачивать навыки коммуникации. Я считаю, что молодым людям очень полезно побыть волонтерами в разных сферах – это в том числе помогает человеку лучше понять самого себя, осознать, чего он хочет от жизни.

Волонтеры движения #МыВместе за время пандемии помогли сотням пожилых самарцевФото: Ольга НОВИКОВА

Елизавета Прохорова, волонтер штаба #МыВместе и «Молодежки ОНФ», Самара

- Волонтерю уже не первый год, ездим к подопечным ветеранам и пенсионерам, сейчас в рамках проекта #МыВместе помогаем с покупкой продуктов и лекарств. Для меня это в первую очередь возможность получить отдачу, увидеть искреннюю благодарность в глазах пожилых людей. Да, мы даем им помощь, общение и внимание, в которых они нуждаются. Но взамен получаем гораздо больше – их эмоции, их радость, их мудрость и опыт, которыми они щедро делятся. Например, мне запали в душу слова одного ветерана: он пожелал нам, молодым, просыпаясь каждое утро осознавать, какое это счастье – жить.