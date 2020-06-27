В Самаре пенсионерка 6 лет платила кредит за дом, который был оформлен как имущество банка

В Самаре пенсионерку выставили из собственного дома. В 2011 году женщина купила его в кредит, взяла 1,95 млн рублей на 30 лет. Заплатила уже 4 миллиона рублей, но все равно оказалась на улице. Как так вышло, пытались понять корреспонденты «КП-Самара»

В дом еще пришлось вложиться

Валентина Александровна привыкла жить «на земле» - цветы сажать, овощи-фрукты выращивать. Сначала дом вместе с двумя сыновьями она арендовала, потом семейство подумало, подсчитало и решило рискнуть, взять кредит, но зато купить свое жилье.

Дом нашли быстро: в поселке Новосемейкино, двухэтажный. Стоил 2,6 миллиона рублей. Часть денег у семьи была, еще немного заняли у знакомых. Основную сумму взяли в банке: 1,95 млн рублей под 14,4% на 30 лет. Переплата получалась немаленькая: за все время банку заемщики были должны отдать 8,1 млн рублей. Но желание иметь свой дом оказалось выше всего остального.

Дом оказался не таким хорошим вариантом, как казалось: кто-то втихаря вывез оттуда все, что можно, вплоть до унитазов, ванны и батарей. Крыша протекала, въехать туда семье фактически удалось лишь весной 2012 года.

После этого «всплыло» еще немало проблем: с канализацией, газом, светом. Да и вообще выяснилось, что фундамент сделан не так, как надо, и дом постепенно «уходит» в овраг.

Дом купили в 2011 году за 2,6 млн рублей, в 2019 году за него банку выплатили уже 4 млн рублей, но семья все равно оказалась на улицеФото: Предоставлено героем публикации

Все пошло не по плану

В октябре 2013 года на нервах Валентина Александровна слегла – подвело сердце. Пенсионерке нужен был постоянный уход, поэтому ее младший сын Василий был вынужден уволиться с работы.

Старший сын, Евгений, который работал дальнобойщиком, был в этот момент в рейсе, причем поездка закончилась крайне неудачно. Фура попала в ДТП, ущерб в 1,5 млн рублей «повесили» на него.

Поняв, что петля на шее затягивается, Василий пошел в банк: написал заявление с просьбой отсрочить выплаты, провести реструктуризацию, в общем, помочь семье, чем возможно. В доказательство своего тяжелого положения приложил кучу справок.

Но ответ был отрицательный. Платить все равно было не из чего, и следующий взнос по кредиту они смогли сделать лишь в феврале 2014-го – зато не 23 тысячи, как обычно, а сразу 40.

А весной получили повестку в суд: банк решил забрать их дом в счет невыплаченного кредита.

В 2014 году суд разрешил обратить взыскание на дом, но банк продолжал брать деньги с должниковФото: Предоставлено героем публикации

Остались без жилья и без денег

К моменту первого заседания банк «насчитал» семье долгов на 2,13 млн рублей: кредит, плюс проценты со штрафами.

- Суд мы проиграли, в постановлении было написано, что банк имеет право наложить взыскание на наш дом. Но мы уже заплатили в два раза больше, чем мы у банка денег брали, - до сих пор недоумевает пенсионерка. –

Оценочная экспертиза от 2014 года пришла к выводу, что дом стоит 3,5 млн рублей, в 2016 году – 4,3 млн рублей.

- Дом должны были выставить на торги, я ходила в банк просила либо мировое соглашение с нами заключить, либо позволить выкупить наш дом, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Валентина Исаева. – Мне в глаза говорили одно, соглашались, а за глаза – другое, никаких документов не подписывали. При этом деньги в счет погашения кредита продолжали исправно брать плоть до февраля 2019 года.

Что же изменилось в прошлом году? Банк продал дом… за 1,1 млн рублей. Причем не с торгов, как это положено по закону, а как свою собственность.

Пес Грей продолжает охранять домФото: Предоставлено героем публикации

Удивительная сделка

В договоре купли-продажи между банком и частным лицом из Воронежа не указан документ, на основании которого банку принадлежит земельный участок с домом. Нет этой информации и в выписке и ЕГРН.

Попытки признать сделку незаконной закончились ничем, суды раз за разом вставали на сторону банка.

- В этой истории немало странностей: на каком основании банк оформил на себя дом? Почему не продал его через торги и судебных приставов, как это положено по закону? – недоумевает адвокат Исаевой Ирина Доценко. – Но и это еще не все: решение суда о наложении взыскания на дом вступило в законную силу в 2014 году, на каком тогда основании банк продолжал принимать платежи по кредиту?

Либо денежки, либо дом – это кажется логичным, и Исаева с сыновьями подала на банк в суд: мол если забрали дом, то верните хотя бы те деньги, которые на протяжении 4 лет брали с нас непонятно за что. Но у и тут удивительнейшим образом правосудие рассудило странным образом: мол, банк прав, как ни крути.

В итоге Валентина Александровна осталась и без денег, и без жилья. Она написала жалобу президенту РФ и губернатору Самарской области, ответов пока нет.

15 июня, когда оба ее сына были в служебных командировках, в Новосемейкино явился новый собственник дома в сопровождении судебных приставов и понятых – пенсионерку выставили вон и двери закрыли. На участке остались позабытые всеми цветы, урожай клубники и… пес Грей. Его пока подкармливают соседи.

КП-Самара продолжит разбираться в ситуации.