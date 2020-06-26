"Как будто снова чемпионат вернулся!" В Самаре после коронавируса открылись летние веранды ресторанов

С 26 июня в Самаре начали работать летние веранды ресторанов. Этого ждали давно и наконец-то оно случилось. Журналисты и фотографы КП-Самара отправились на вечерний променад по злачным и не очень местам, чтобы оценить, соскучились ли по общепиту самарцы и какими стали рестораны в новом коронавирусном мире.

"Это же была мечта!"

На набережной вдоль Волги рестораны стоят практически рядком. "Три Оленя", "Чайка", Чайхана... Три долгих месяца они не работали, осваивали новые направления - доставка еды, придумывали, как сохранить персонал. Когда начали открывать пляжи, парки, магазины, рестораторы заволновались: когда же до них дойдет очередь и даже написали губернатору письмо. Тот позвал их на совещание, где решили: готовы? Открывайтесь. Но только летние веранды и только по частному разрешению Роспотребнадзора. Рестораны заверили - ко всему готовы. И вот сегодня первый пробный шар. Оценивают сами гости - впрочем, они от гастрономического экстаза стонут над тарелкой роллов и даже думать не хотят, достаточно ли в туалете дезинфекционных средств. Впрочем, по заведениям ходят и проверяющие, так что расслабляться нельзя.

Всем посетителям напоминают о санитарных правилахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Много людей пришло, несмотря на погоду - дождь вот закапал. Но есть те, кто очень соскучился и пришли к нам. Правила есть, конечно: вход только в масках, измеряем температуру, не пускаем тех, у кого она от 37 и выше. Сотрудники тоже работают только в масках и перчатках, - рассказывает менеджер ресторана Чайхана №1 на Волге" Дарья.

Правила одинаковые везде. На столиках у входа стоят специальные средства - антисептики для рук, ими могут воспользоваться все гости. Столики стоят на расстоянии друг от друга, в ресторанах не дают пледы и какие-то другие общие вещи, не работают детские комнаты. Но люди счастливы.

Персонал в масках. Посетители в масках все-таки не едят, но заходить можно только в защитеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Вы знаете, это не из-за еды. Конечно, все можно было заказать. Но вот так посидеть с красивым бокалом, с подругой, с прекрасным видом, просто болтать и потягивать коктейль - это мечта, я об этом постоянно думала. Очень хочу, чтобы все уже открылось, такое ощущение было все это время, что жизнь немного остановилась. А теперь как будто его снова запустили, - восторженно говорит посетительница ресторана "Три оленя" Ирина.

Вообще на верандах очень много улыбающихся людей. Официанты тоже улыбаются, но в глазах настороженность и усталость: слишком о многом приходится помнить и думать.

- Нет, мы очень рады, что открылись. Маски, перчатки - пускай, главное, чтобы работа была. Мы за это время очень устали, уже не знали, чего ждать. Многие мои коллеги из других заведений вообще остались без работы. И мы думаем, что некоторые кафе вообще не откроются, - делится мыслями Катя, которая работает официанткой в одном из ресторанов с набережной.

По красоте общественных пространств самарцы соскучилисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Мне показалось, что снова ЧМ-2018"

Центр города тоже не отстает. Рестораны на ул. Куйбышева и на Ленинградской тут же воспользовались шансом и выставили на улицы столики. Заняты все. Люди потягивают вино, пьют лимонад, любуются окружающим миром.

- У меня такое ощущение, что снова вернулся Чемпионат мира. Может быть, так уже всегда было, но я не помню этого. Привыкла к пустым улицам, а тут просто праздник, европейские улочки снова. Я все это время мечтала заглянуть в настоящую кофейню, выпить чашечку кофе с десертом не на вынос, а вот так, за столиком, из красивой чашки. Даже не думала, что такие вещи стали столь необходимыми в нашей жизни, - делится своими впечатлениями редактор КП-Самара Айна Утибаева.

На центральных улицах много столиков, как во время ЧМ 2018Фото: Айна УТИБАЕВА

Здесь тоже стараются соблюдать все правила, просят посетителей не пренебрегать масками - закрываться снова не хочется никому. Да и сами гости с пониманием относятся ко всему: они тоже соскучились по нормальной жизни и понимают, что любая проверка на их мечте может поставить крест.

"Только больше не закрывайте"

- Мы с девочками постоянно обсуждаем всю ситуацию с коронавирусом. Открыли нас правильно. Мы ничуть не опаснее, чем переполненные автобусы, чем толпы на пляже или в парке. Я постоянно хожу по улице и вижу машины, рядом с которыми большие компании курят кальян - один на десятерых. Разве это эпидемиологически правильно? У нас сейчас все строго. Столики мы обязательно дезинфицируем после каждых посетителей. Это прибавило работы. Особенное внимание к санитарии на кухне - но так было всегда. Маски, конечно, носить непросто. Но мы готовы. Только, пожалуйста, не закрывайте, - самым сокровенным делится еще одна официантка Милена.

Жители Самары с удовольствием отправились вкушать стильноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ее поддерживают гости. Самарцы в этот первый день работы ресторанов после пандемии, в эту дождливую пятницу предпочли не сидеть дома. Они сидят и жмурятся, глядя на закат. Любуются красотой. И надеются, что коронавирус отступит окончательно и мир станет прежним. Жаль, что это будет не скоро.