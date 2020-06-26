Матч Зенит - Крылья Советов 26 июня 2020. Главное

В Питере завершилась игра 24 тура Тинькофф РПЛ "Зенит" - "Крылья Советов" 26 июня. Фанаты провожали самарцев в путь без надежд даже на забитый гол, а команда чуть было не выиграла. По крайней мере первый тайм "Крылья" закончили в свою пользу, да и потом все время пытались достать Лунева. Все-таки 800-й матч в Чемпионатах России, хотелось отметить празднично. Вспоминаем главные моменты этой необычной и валидольной игры, в результат которой свою долю внес и VAR, и ответственный судья, и жара в Питере.

Максим Глушенков забил второй гол за "Крылья" в сезоне.

Весь первый тайм питерцы вели. Хорошо так вели: то мяч до ворот, то обратно. Организовали два удара в створ, но до гола дело так и не дошло. Зато буквально на последней минуте гол в в раздевалку оформил Максим Глушенков. Он же, кстати, забил "Ахмату" на 88 минуте и отыграл один мяч, позволив закончить игру не с такими обидными 2:4.

Второй раз Крылья забивают первыми и проигрывают

Гол. Максим Глушенков открывает счет в матче Зенит - Крылья Советов Тинькофф РПЛ, 24 тур 26.06.2020.Глушенков забивает Зениту в раздевалку

Это уже вторая игра подряд, когда "Крылья" забивают первыми, но проигрывают. И если с питерцами это хотя бы объяснимо, то с "Ахматом" ситуация была очень печальной и не зря вызвала негодование болельщиков. В игре с грозненской командой волжане забили на шестой минуте, в этот раз пришлось ждать целый тайм.

Два гола отменили за игру. Все VAR

Еще один своеобразный рекорд. И самарцам, и хозяевам досталось от VAR. На первой же минуте второго тайма мяч залетел в сетку от Малкома. Но судья качает головой и отправляется смотреть видеоповтор. Ивановича это сильно возмутило, за что и схлопотал игрок желтую карточку от судьи. А арбитры решают: Дзюба был вне игры.

Отмененный гол Радонича в игре Зенит - Крылья Советов Тинькофф РПЛ, 24 тур 26.06.2020.Отменённый гол Радонича

Ну а ближе к концу тайма пострадал Радонич. Он уже так ярко праздновал забитый гол, но судьи решили, что что-то было не так.

Артем Дзюба реализовал два пенальти за игру.

На 63 минуте гости подставились. Была или нет рука в игровом моменте у ворот у Артема Тимофеева еще будут долго спорить футбольные эксперты. Но результат один: все тщательно разглядев на экранах, судья назначил пенальти. И Дзюба своего шанса не упустил. 1:1, и Артем на первом месте в списке лучших бомбардиров.

"Крылья" на ошибках не учатся, фолит самарский игрок на Сутормине и снвоа пенальти. И снова точный удар Дзюбы.

Дзюба догнал Данни по голам за питерский клуб

Артем Дзюба теперь забил 116 голов в РПЛ. В списке лучших бомбардиров турнира он по-прежнему пятый. Кстати, выше Сергея Семака. А вот среди лучших зенитовских снайперов он сравнялся с португальцев Данни, который сыграл на 52 матча больше. И если Халка и Аршавина Дзюба вполне может догнать, то вот на 120 голов Кержакова ему пока не замахнуться.

Фанаты устроили шоу на стадионеФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Коронавирусный баннер появился на трибуне "Зенита" перед игрой

Фанаты "Зенита" устроили антикоронавирусный перфоманс. Это было красиво и вдохновило клуб на победу.

Лучший игрок матча - Малком. Уже второй раз подряд

Эксперт Роман Широков принл решение, что лучший игрок завершившегося матча, несмотря на два забитых Дзюбой пенальти, - это бразилец Малком. В прошлом туре, в игре с ЦСКА он также был лучшим, но в тот раз он оформил дубль. В этот же раз забил один мяч, но его отменили.

Миодраг Божович, тренер "Крыльев Советов":

- Играли неплохо, но два гола привезли себе сами. У нас были хорошие моменты, но не все смогли использовать. Пенальти в пользу "Зенита" был чистый. Я положительно отношусь к VAR, эта система помогает принимать взвешенные решения, это помогает. А вот отмененный гол - сомнительный. Мы посмотрели сейчас в раздевалке повтор – гол был чистый. Почему нам отменили гол – я не знаю.

Верю ли я, что "Крылья" останутся в РПЛ? Да, почему бы нет.

Итоги 24 тура для команд:

Зенит, 56 очков - 1 место

Крылья Советов, 22 очка, 16 место. Зона вылета.