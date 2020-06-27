Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 27 июня

Жизнь в городах, объединенных единым историческим маршрутом, налаживается. Даже за последние сутки были сняты ряд ограничений. Рассказываем, какова ситуация с коронавирусом в городах Золотого Кольца на 27 июня 2020 года, что нужно знать о происходящем путешественникам, которые собираются отправиться в поезду и о чем нужно помнить в том числе и местным жителям.

Статистика заболевших в городах Золотого Кольца

Коронавирус в Суздале

Число зараженных: 71

Новые послабления: открылись парки и скверы.

Музеи, экскурсии: начали работу музеи и библиотеки. Правила посещения: только по записи , небольшими группами, индивидуальные экскурсии

Самоизоляция: нет. Приезжие должны следить за самочувствием

Масочный режим: да

Гостиницы: работают.

В этом небольшом городе Владимирской области на данный момент всего 71 человек заболел коронавирусом. Довольно большая часть этих пациентов - москвичи, приехавшие сюда на самоизоляцию, те, у кого здесь были дома и дачи. За последние сутки здесь заболел лишь один человек.

На данный момент здесь действует режим повышенной готовности, при этом есть ряд ограничений: например, нельзя проводить массовые мероприятия, не работают развлекательные центры, бассейны. Однако, сауны работают, например, при отелях.

Начали работу музеи. В них нужно предварительно записываться, разрешены только индивидуальные экскурсии (до 3-4 человек). Групповые экскурсии в залы музеев не пустят.

Коронавирус в Иваново

Число зараженных: 1641

Новые послабления: нет

Музеи, экскурсии: открыты для индивидуальных посетителей

Самоизоляция: нет. Приезжие должны предоставить справку об отсутствии заболеваний или провести 2 недели в изоляции

Масочный режим: да

Гостиницы: работают для командировочных, возможно бронирование номеров

Это самый большой город Золотого Кольца, соответственно, в населенном пункте с полумиллионом жителей и количество заболевших больше всего. При этом больше половины из них уже выздоровели, и это говорит о стабилизации и улучшении ситуации.

Власти пока неохотно отменяют ограничения, ведь каждый день число заболевших растет.

Режим самоизоляции в Иванове практически снят для всех. Гости Ивановской области должны либо 2 недели провести в изоляции, либо предоставить справку о том, что коронавируса у них нет. Все остальные жители могут гулять по улицам, но соблюдая меры санитарной безопасности, в частности, обязательно имея при себе маску и надевая ее в общественных местах.

Коронавирус в Костроме

Число зараженных: 449

Новые послабления: нет

Музеи, экскурсии: работают для индивидуальных экскурсий

Самоизоляция: нет. Приезжие должны следить за самочувствием

Масочный режим: да

Гостиницы: работают, 75% номерного фонда доступны для гостей

В Костроме, где живет около 280 тыс человек, заболели коронавирусом за все время 449 человек. За сутки это число выросло на 19 человек.Заболеваемость здесь ниже, чем в среднем по России, в два раза.

На данный момент в регионе уже работают музеи, гостиницы - при условии использования 75% номерного фонда, ипподром. С 1 июля открываются все предприятия, оказывающие услуги населению, так что путешественники смогут и посетить салон красоты, и воспользоваться фитнес-центром или спа-зоной в отеле.

При этом в регионе и городе действует масочный режим, средствами защиты нужно пользоваться во всех общественных пространствах.

Обсерваторы упразднены, путешественников просят следить за самочувствием, но сажать под замок не будут.

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число зараженных: 1677

Новые послабления: нет

Музеи, экскурсии: работают для индивидуальных экскурсий

Самоизоляция: нет. Приезжие должны заявить о себе.

Масочный режим: да

Гостиницы: работают

Всего семь человек, зараженных коронавирусом, прибавились к общему числу пациентов с инфекцией в подмосковном городе за сутки. Это на самом деле немного. Сегодня многие ограничения в Подмосковье уже сняты, за сутки ничего не изменилось. С 25 марта ситуация с коронавирусом в Сергиевом Посаде развивалась по разному. Сначала кривая медленно шла вверх, потом был скачок заболеваемости, теперь ситуация стабилизировалась.

В Подмосковье сейчас работают гостиницы, в музеях встречают индивидуальных туристов. Сейчас в Подмосковье у приезжих не требуют обязательной самоизоляции и в обсерваторы не помещают. Режим самоизоляции упразднен, позаботиться о себе рекомендуют лицам 65+.

А вот маски снимать нельзя, и эксперты считают, что такой режим будет длиться как минимум до конца года.

Коронавирус в Ростове Великом

Число зараженных: 253

Новые послабления: нет

Музеи, экскурсии: работают для индивидуальных экскурсий

Самоизоляция: нет. Приезжие могут свободно передвигаться

Масочный режим: да

Гостиницы: работают

Небольшой город в Ярославской области готов встречать гостей. Здесь работают гостиницы, музеи для посетителей-одиночек и очень маленьких, семейных групп. За все время здесь заболели лишь 253 человека, за сутки - четыре.

Здесь гости города могут посидеть на летних верандах ресторанов, пройтись по магазинам - открыты те, что до 800 кв.м. площадью.

Стоит помнить, что, хотя большинство ограничений в городе отменены, в любом месте у вас должны измерить температуру и в общественные места не пустят без маски. Здоровье проверят и при заселении в гостиницу.

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число зараженных: 220

Новые послабления: нет

Музеи, экскурсии: работают для индивидуальных экскурсий

Самоизоляция: нет. Приезжие должны заявить о себе.

Масочный режим: да

Гостиницы: работают

Город на пути в Ярославль из столицы нашей Родины совсем небольшой по размерам. Население около 40 тыс человек, заболевших всего 220 человек. 5 из них прибавились за последние сутки. Из всех заболевших в регионе выздоровели больше половны, это и позволило смягчать и убирать ограничения.

Так сегодня гости города могут спокойно идти в музей - правда, только небольшими группами или под одному. Лучше покупать электронные билеты и заранее сообщить о визите, чтобы не стоять в очереди.

Работают в Ярославской области летние веранды ресторанов, санатории, магазины.

Режим самоизоляции отменен, рекомендуется его соблюдать лишь лицам старше 65 лет.