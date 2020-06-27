Коронавирус в городах Золотого Кольца, последние новости на 27 июня
Жизнь в городах, объединенных единым историческим маршрутом, налаживается. Даже за последние сутки были сняты ряд ограничений. Рассказываем, какова ситуация с коронавирусом в городах Золотого Кольца на 27 июня 2020 года, что нужно знать о происходящем путешественникам, которые собираются отправиться в поезду и о чем нужно помнить в том числе и местным жителям.
Статистика заболевших в городах Золотого Кольца
Коронавирус в Суздале
Число зараженных: 71
Новые послабления: открылись парки и скверы.
Музеи, экскурсии: начали работу музеи и библиотеки. Правила посещения: только по записи , небольшими группами, индивидуальные экскурсии
Самоизоляция: нет. Приезжие должны следить за самочувствием
Масочный режим: да
Гостиницы: работают.
В этом небольшом городе Владимирской области на данный момент всего 71 человек заболел коронавирусом. Довольно большая часть этих пациентов - москвичи, приехавшие сюда на самоизоляцию, те, у кого здесь были дома и дачи. За последние сутки здесь заболел лишь один человек.
На данный момент здесь действует режим повышенной готовности, при этом есть ряд ограничений: например, нельзя проводить массовые мероприятия, не работают развлекательные центры, бассейны. Однако, сауны работают, например, при отелях.
Начали работу музеи. В них нужно предварительно записываться, разрешены только индивидуальные экскурсии (до 3-4 человек). Групповые экскурсии в залы музеев не пустят.
Коронавирус в Иваново
Число зараженных: 1641
Новые послабления: нет
Музеи, экскурсии: открыты для индивидуальных посетителей
Самоизоляция: нет. Приезжие должны предоставить справку об отсутствии заболеваний или провести 2 недели в изоляции
Масочный режим: да
Гостиницы: работают для командировочных, возможно бронирование номеров
Это самый большой город Золотого Кольца, соответственно, в населенном пункте с полумиллионом жителей и количество заболевших больше всего. При этом больше половины из них уже выздоровели, и это говорит о стабилизации и улучшении ситуации.
Власти пока неохотно отменяют ограничения, ведь каждый день число заболевших растет.
Режим самоизоляции в Иванове практически снят для всех. Гости Ивановской области должны либо 2 недели провести в изоляции, либо предоставить справку о том, что коронавируса у них нет. Все остальные жители могут гулять по улицам, но соблюдая меры санитарной безопасности, в частности, обязательно имея при себе маску и надевая ее в общественных местах.
Коронавирус в Костроме
Число зараженных: 449
Новые послабления: нет
Музеи, экскурсии: работают для индивидуальных экскурсий
Самоизоляция: нет. Приезжие должны следить за самочувствием
Масочный режим: да
Гостиницы: работают, 75% номерного фонда доступны для гостей
В Костроме, где живет около 280 тыс человек, заболели коронавирусом за все время 449 человек. За сутки это число выросло на 19 человек.Заболеваемость здесь ниже, чем в среднем по России, в два раза.
На данный момент в регионе уже работают музеи, гостиницы - при условии использования 75% номерного фонда, ипподром. С 1 июля открываются все предприятия, оказывающие услуги населению, так что путешественники смогут и посетить салон красоты, и воспользоваться фитнес-центром или спа-зоной в отеле.
При этом в регионе и городе действует масочный режим, средствами защиты нужно пользоваться во всех общественных пространствах.
Обсерваторы упразднены, путешественников просят следить за самочувствием, но сажать под замок не будут.
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число зараженных: 1677
Новые послабления: нет
Музеи, экскурсии: работают для индивидуальных экскурсий
Самоизоляция: нет. Приезжие должны заявить о себе.
Масочный режим: да
Гостиницы: работают
Всего семь человек, зараженных коронавирусом, прибавились к общему числу пациентов с инфекцией в подмосковном городе за сутки. Это на самом деле немного. Сегодня многие ограничения в Подмосковье уже сняты, за сутки ничего не изменилось. С 25 марта ситуация с коронавирусом в Сергиевом Посаде развивалась по разному. Сначала кривая медленно шла вверх, потом был скачок заболеваемости, теперь ситуация стабилизировалась.
В Подмосковье сейчас работают гостиницы, в музеях встречают индивидуальных туристов. Сейчас в Подмосковье у приезжих не требуют обязательной самоизоляции и в обсерваторы не помещают. Режим самоизоляции упразднен, позаботиться о себе рекомендуют лицам 65+.
А вот маски снимать нельзя, и эксперты считают, что такой режим будет длиться как минимум до конца года.
Коронавирус в Ростове Великом
Число зараженных: 253
Новые послабления: нет
Музеи, экскурсии: работают для индивидуальных экскурсий
Самоизоляция: нет. Приезжие могут свободно передвигаться
Масочный режим: да
Гостиницы: работают
Небольшой город в Ярославской области готов встречать гостей. Здесь работают гостиницы, музеи для посетителей-одиночек и очень маленьких, семейных групп. За все время здесь заболели лишь 253 человека, за сутки - четыре.
Здесь гости города могут посидеть на летних верандах ресторанов, пройтись по магазинам - открыты те, что до 800 кв.м. площадью.
Стоит помнить, что, хотя большинство ограничений в городе отменены, в любом месте у вас должны измерить температуру и в общественные места не пустят без маски. Здоровье проверят и при заселении в гостиницу.
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число зараженных: 220
Новые послабления: нет
Музеи, экскурсии: работают для индивидуальных экскурсий
Самоизоляция: нет. Приезжие должны заявить о себе.
Масочный режим: да
Гостиницы: работают
Город на пути в Ярославль из столицы нашей Родины совсем небольшой по размерам. Население около 40 тыс человек, заболевших всего 220 человек. 5 из них прибавились за последние сутки. Из всех заболевших в регионе выздоровели больше половны, это и позволило смягчать и убирать ограничения.
Так сегодня гости города могут спокойно идти в музей - правда, только небольшими группами или под одному. Лучше покупать электронные билеты и заранее сообщить о визите, чтобы не стоять в очереди.
Работают в Ярославской области летние веранды ресторанов, санатории, магазины.
Режим самоизоляции отменен, рекомендуется его соблюдать лишь лицам старше 65 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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