Самарский космонавт рассказал, как сделал селфи за бортом МКС

Самарский космонавт, Герой России Олег Кононенко вместе со своими коллегами Анной Кикиной и Николаем Чубом побывал в гостях программы «Вечерний Ургант» и рассказал, как готовят к полету космонавтов, а также поделился всеми подробностями своего знаменитого выхода в открытый космос для ремонта обшивки пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09» в 2018 году.

72 часа без сна

Участники шоу признались: подготовка космонавтов к полету – дело небыстрое. Например, Анна Кикина и Николай Чуб попали в отряд в 2012 году, но до сих пор так и не побывали за пределами Земли. Анна Кикина рассказала, что в космонавты угодила случайно – работала выпускающим директором на радиостанции, услышала новость о наборе в космический отряд и решила рискнуть.

- Нужно было высшее техническое образование, безупречное здоровье и конечно желание и готовность тренироваться, - рассказывает она. – Из сотен заявлений по документам выбрали 50 человек, которых пригласили на личное собеседование. Так мы в Николаем попали в отряд.

Впереди их ждали серьезные тренировки – например, пребывание в сурдокамере в полной изоляции, в отрыве от внешнего мира, только с инструментами. Будущему космонавту необходимо находиться там в одном положении и непрерывно выполнять работу в течение 64 часов. А в общей сложности без сна в этой камере нужно провести 72 часа.

Подготовка и сбор документов заняли не дни и недели, а годы – ребята должны отправиться в космос лишь в 2022 году.

- Пока они документы собирали, я два раза в космос слетал, - скромно заметил Олег Кононенко.

Та самая перчатка, в которой Олег Кононенко провел сложную операцию в открытом космосе

«Если бы проткнул перчатку – моим именем бы уже улицы в Москве называли»

В общей сложности уроженец Самарской области побывал за пределами Земли четыре раза. Самым знаменитым стал полет 2018 года, когда вместе с напарником Сергеем Прокопьевым Олег Кононенко впервые в истории провел операцию по вскрытию противометеоритной защиты в открытом космосе, когда в ней было обнаружено отверстие.

- Это было отверстие на обшивке бытового отсека транспортного корабля, где тоненькая перегородка отделяет космонавтов от вакуума. Два миллиметра перегородка, еще два миллиметра защитный противометеоритный слой, - рассказал Олег Кононенко. – Нам надо было все это вскрыть, добраться до отверстия в обшивке, сфотографировать его, вырезать кусок обшивки, взять соскоб на анализ и вернуть все это специальным органам, которые на земле должны были разобраться, как именно это отверстие образовалось. Когда все это резали – а это тонкий и очень острый металл – я немного повредил перчатку. Хорошо, что не проткнул совсем – иначе моим именем бы уже улицы в Москве называли бы!

Уникальное селфи в открытом космосе

"Спрашивают, Андрей я или Алиса"

Зато космонавт не растерялся и пользуясь наличием фотоаппарата сделал в открытом космосе селфи.

- Было не очень-то удобно делать это в толстых перчатках, но я справился! – похвастался он.

Заодно Олег объяснил, почему на фотографии на нашивках его скафандра стоят имена Андрей Кононенко и Алиса Кононенко.

- Над этой фотографией иногда шутят – мол, космонавт не определился, Андрей он или Алиса. Но все гораздо проще – это имена моих детей, и я специально взял эти нашивки в космос. Выход обещал быть очень сложным и опасным, и я хотел, чтобы моя семья была рядом.