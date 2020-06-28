Локомотив — Крылья Советов 30 июня 2020 года: прогноз на матч 25 тура РПЛ

Прогноз на матч 25 тура чемпионата России по футболу Локомотив — Крылья Советов 2-2.

Во вторник 30 июня в Москве на стадионе "РЖД Арена" местный "Локомотив" принимает самарские "Крылья Советов" в рамках 25 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. Команды решают разные задачи - волжане отчаянно борются за выживание, а железнодорожники бьются за попадание в Лигу чемпионов и даже имеют теоретические шансы на завоевание золотых медалей чемпионата России по футболу.

"Крылья Советов" после возобновления турнира дважды проиграли. На "Самара Арене" они уступили "Ахмату, а в Санкт-Петербурге "Зениту". Несмотря на то, что в Северной столице коллектив выглядел достойно, осталось много вопросов к судье, позиции наставника "КС" Миодрага Божовича выглядят весьма шатко. "Крылья" на последнем месте в таблице, матчей осталось немного, и каждая ошибка будет стоить дорого. По слухам, клуб может сменить главного тренера. На место черногорца прочат Андрея Талалаева. Возможно, уже в ближайшем поединке он будет руководить игрой с бровки.

У "Локомотива" дела гораздо лучше. Они одержали две сухие победы после паузы - дома над "Оренбургом" и на выезде в Казани. Все голы на счету Алексея Миранчука, который находится в отличной форме. Под руководством Марко Николича "Локо" пока выглядит достойно, и соперник со дна таблицы не кажется серьезным препятствием. От первого места столичный клуб отделяет 9 очков, вряд ли "Зенит" упустит свое, но опускать руки нельзя, тем более, что и "Ростов" с "Краснодаром" не теряют шансов на вторую "лигочемпионскую" строчку.

Букмекеры, естественно, на стороне хозяев. На их победу средний коэффициент - 1,40. На ничью - 4,5. На гостей - 8.

Мы рискнем предположить, что "Крылья" дадут бой и постараются заполучить хотя бы одно очко. Вне зависимости от кадровых перестановок. И Божовичу нечего терять, и новому наставнику будет, что доказывать. Да и подобные перетасовки всегда придают командам дополнительный импульс.

Ждем интересный матч. Начало встречи в 19-00 по самарскому времени (18-00 по московскому) во вторник, 30 июня. Следите за трансляцией на samara.kp.ru.