Андрей Талалаев сменил Миодрага Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» отправили в отставку главного тренера Миодрага Божовича. Самарский клуб объявил об этом в воскресенье, 28 июня, на своем официальном сайте. В этот день черногорский специалист провел свою последнюю тренировку с командой. В «КС» отмечают, что решение с отставкой приняли по соглашению обеих сторон – клуба и Божовича.

Вместе с черногорцем тренерский штаб «Крыльев» покинут и его помощники - Войо Чалов, Саша Петрович и Милорад Байович.

Заканчивать сезон самарская команда будет с Андреем Талалаевым на тренерском мостике. «Крылья» уже объявили, что российский специалист станет главным тренером команды.

- На сегодняшнем заседании совета директоров ПФК «Крылья Советов» было принято решение о назначении главным тренером самарской команды Андрея Талалаева. Контракт с российским специалистом заключен сроком на два года. К выполнению своих обязанностей Андрей Талалаев приступит в понедельник. В тренерский штаб Андрея Викторовича войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус, - говорится на сайте «Крыльев».

Напомним, Миодраг Божович возглавлял самарскую команду с октября 2018 года. Он пришел на смену Андрею Тихонову. По итогам прошлого сезона «Крылья Советов» заняли 12 место в РПЛ, но отстояли право играть в высшем дивизионе в стыковых матчах с «Нижним Новгородом».

Сейчас волжане идут на последнем месте. После 24 туров «Крылья» набрали 22 очка.

До «Крыльев Советов» Андрей Талалаев возглавлял юношескую и молодежную сборные России, нижегородскую «Волгу», «Тамбов», армянский «Пюник» и «Химки». Подмосковный клуб российский специалист покинул в январе этого года. Сделал он это после того, как в «Химках» сменился вектор развития – в клубе хотели сделать упор на своих воспитанников и продать лидеров.