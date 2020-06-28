Клинику снижения веса Елены Малышевой в Самаре обвинили в задержке зарплат сотрудникам

В период пандемии коронавируса денежный вопрос стоит довольно остро: многие предприятия долго не работали, число уволенных из-за тяжелого финансового положения растет. Поэтому ничего удивительного, что весть о невыплате зарплат в Клинике снижения веса Елены Малышевой так всех взволновала.

Информация появилась в интернете, ее подхватили СМИ, клинику обвинили в целом ряде нарушений: в том, что с некоторыми сотрудниками не заключали трудовые договоры, а следовательно, потом не выплачивали им заранее оговоренную зарплату, плюс якобы в клинике были проблемы с задержкой выплат медицинскому и административному персоналу. Корреспонденты «КП-Самара» попытались разобраться в ситуации.

«Таких сотрудников у нас даже не было!»

В Самаре Клиника снижения веса Елены Малышевой расположена в ТЦ «Вертикаль» на Московском шоссе. Сайт компании продолжает работать, у клиники есть свои группы в соцсетях. Отзывы везде исключительно положительные. Лицензии и сертификаты, выложенные на сайте организации, оформлены на ООО «Эстетика».

По телефону, указанному в качестве контактного, трубку берут почти сразу, но оператор затрудняется ответить на вопрос о задержках заработной платы. Впрочем, она записывает суть вопроса, и вскоре с корреспондентом «КП-Самара» связывается Марина Невзгодова – представитель ООО «Эстетика» по доверенности.

- Эта информация недостоверна, подобных сотрудников у нас никогда не работало, проблем с выплатой зарплаты у нас нет, - прокомментировала ситуацию Марина Невзгодова. – Даже слова такого «колл-центр» у нас в штатном расписании не было. Если увольняются сотрудники, то все делается в соответствии с трудовым законодательством. Все же можно проверить, подобных фактов у нас не было.

Действующие сотрудники клиники также подтвердили «Комсомолке», что деньги им выплачивают регулярно и в полном объеме.

Выдержка из решения Ленинского районного суда г.Самары от 26 февраля 2020 года

Судебные иски

И все же колл-центр, которого по бумагам нет, уже становился предметом проверок и даже судов. В частности, компанию под названием ООО «Эстетика» в 2019 году привлекали к административной ответственности и штрафовали за уклонение от официального оформления сотрудниц, которые работали на должности операторов.

В суде интересы ООО «Эстетика» представляла как раз Марина Невзгодова - она также отрицала, что в организации когда-либо работали те девушки, о которых идет речь.

Но в судебном заседании удалось доказать иное.

- К нам обратились три девушки с жалобой на то, что они работали в ООО «Эстетика» на должности оператора, но при этом трудовые договоры с ними не заключались, - объясняли суду представители прокуратуры Ленинского района. – Мы проверили их слова, собрали административный материал, направили его в Государственную инспекцию труда.

Далее трудовая инспекция, а следом и Ленинский районный суд пришли к выводу, что девушки говорят правду, и должности операторов в клинике действительно были, более того - в штатном расписании клиники для этого были предусмотрены две единицы.

История умалчивает, какие зарплаты обещали девушкам и сколько фактически они получили на руки, но по материалам прокурорской проверки гражданке М. за пятидневную рабочую неделю на должности оператора должны были выплатить как минимум оклад в размере в размере 17,6 тысяч рублей.

Судя по тому, что девушка и ее коллеги обратились в прокуратуру, полученными суммами они остались не слишком довольны.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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